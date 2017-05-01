Парад Победы города-героя

Без флота, но с женщинами-разведчицами

«Крымский ТелеграфЪ» побывал на параде Победы в Севастополе и узнал, как подготовился и отметил 72-й День Победы и 73-й день освобождения от немецко-фашистских захватчиков город-герой. Как оказалось, многое в этом году здесь было впервые. А вот морского праздника в этот раз не было — большая часть кораблей Черноморского флота сейчас выполняет боевые задачи в Средиземном море.

В этом году командовал парадом Победы в Севастополе заместитель командира армейского корпуса Черноморского флота генерал-майор Михаил Кособоков, а принимал его командующий ЧФ адмирал Александр Витко.

Традиционно торжественное мероприятие открыли рота барабанщиков и знамённые группы с копией Знамени Победы и государственным флагом.

По центральному кольцу маршем прошли 1,3 тысячи военнослужащих Севастопольского гарнизона: батальоны и роты из состава штаба и управлений Черноморского флота, экипажей корабельных подразделений Крымской военно-морской базы и дивизий надводных кораблей Черноморского флота, береговой обороны, бригады морской пехоты, зенитно-ракетного и истребительного командования военно-воздушных сил. Кроме того, впервые в параде принимали участие личный состав Росгвардии и женская рота разведки ЧФ. Также впервые в параде приняли участие артековцы.

По завершении парада началось шествие Бессмертного полка. И это было поистине грандиозное зрелище. Хотя, конечно, более яркие эмоции в данном случае испытывали не наблюдатели, а те, кто встал в колонны Бессмертного полка с портретами своих предков, защищавших Родину и победивших в той страшной войне...

Кстати, всего в Бессмертном полку в этом году по Крыму прошло более 100 тысяч человек. Статистика показывает: количество участников этой всенародной акции из года в год увеличивается.

Сразу за военными по центральным улицам на знаменитых «виллисах» и «эмках» проехали реконструкторы. Ветераны Великой Отечественной войны наблюдали за парадом с трибун, но некоторые, несмотря на возраст, прошли весь маршрут, по которому шла колонна участников парада. Это были гидрографы, разведчики, подводники, катерники, которые во время Великой Отечественной войны ставили минные заграждения, ветераны охраны водных рубежей Черноморского флота, авиаторы ЧФ...

Конечно, особое внимание и восторг у людей, собравшихся посмотреть торжественное мероприятие, вызвал парад новейшей военной техники. В механизированной части парада было около 40 единиц военной техники: бэтээры, ракетные комплексы «Бастион», «Минерал» и «Монолит», реактивные системы залпового огня «Град», «Град-М», зенитно-ракетные комплексы «Панцирь С» и С-300 и многое другое.

Кстати

В этом году в Симферополе впервые в новейшей истории прошёл парад с участием военной техники. Военные расчёты личного состава частей Симферопольского гарнизона и механизированной колонны военной техники прошли по центральному проспекту крымской столицы. Участвовало 38 единиц техники, среди которой — реактивные системы залпового огня «Град», зенитно-ракетные комплексы ПВО С-300, бронетранспортёры.

Также впервые парад Победы с участием военной техники прошёл 9 мая 2017 года и в городе-герое Керчи.