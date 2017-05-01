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Вне законаСкандал

Опасная детская молочка

Крымские производители страдают из-за привозного фальсификата

Специалисты Россельхознадзора выявили фальсификат в виде опасных для здоровья добавок почти в трети проб молочной продукции, взятых в этом году в дошкольных и школьных учреждениях Крыма. Фальсифицированными оказались в основном привозные продукты. Как это влияет на крымских производителей молочной продукции, почему предприниматели не захотели получать знак качества и кто на полуострове будет заниматься развитием отрасли?

Печальная статистика

В этом году в дошкольных и школьных учреждениях Крыма в рамках государственного мониторинга сотрудниками Россельхознадзора была отобрана 61 проба молочной продукции и в Севастополе — ещё 15. Исследования, проведённые в лаборатории, показали, что в 19 крымских пробах и пяти севастопольских (а это 37,3 и 33,5 процента соответственно) содержатся опасные для здоровья детей вещества. Для сравнения: в прошлом году из 202 отобранных проб фальсификат содержался в 43, что составляет 21 процент.

Чаще всего в молочных продуктах обнаруживаются стеарин — жир растительного происхождения, а также сорбиновые кислоты. Доказано, что химический состав пищевого консерванта Е200 содержит элементы, которые могут вызывать тяжёлые и устойчивые аллергические реакции.

Юрий Епанов, заместитель руководителя Крымского регионального управления Россельхознадзора:

«Поручение Сергея Аксёнова по проверке продуктов питания в детских дошкольных и школьных учреждениях, данное на 2016 год, пролонгировалось на 2017 год. Считаю, что наша работа уже приносит позитивные результаты: директора детских заведений сразу после получения данной информации разрывают договоры с нерадивыми поставщиками. А благодаря помощи общественных организаций данная продукция вообще изымается из оборота».

Важно, что при этом исследуется абсолютно вся продукция: крымских производителей, производителей с материковой части России и экспортно-импортные продукты (например, из Беларуси). К слову, существует определённый стереотип, что из Беларуси поступает как раз таки чистый, качественный продукт. Однако в этом году были случаи выявления фальсификата даже в белорусской продукции.

Знак качества

На самом деле доля фальсифицированного продукта в Крыму гораздо выше заявленных показателей — сотрудники Россельхознадзора просто не в состоянии контролировать весь товарный поток.

Интересно, что в прошлом году предпринималась попытка привлечь крымских предпринимателей к проекту «Звезда качества России», в рамках которого их продукция проходила бы лабораторные исследования. Если с продуктом всё хорошо, то он получает так называемый знак качества, который является определённой гарантией для покупателя.

Олег Егоров, руководитель проекта «Знак качества» в Крыму, председатель Совета регионального отделения Объединения потребителей России в РК:

«У нас было несколько номинаций: хлебобулочные, молочные, колбасные изделия и всевозможная мясная продукция. Задача проекта простая — определить, есть ли у нас предприятия, выпускающие качественную продукцию — не только по ГОСТу, но и по совести.

Основной критерий участия в конкурсе — допуск на производство и входящий контроль сырья».

В результате в Крыму были направлены приглашения 53 производителям, однако откликнулись только пять. При этом региональный организатор проекта подчёркивает, что участие в конкурсе является бесплатным, предпринимателю необходимо было заплатить только за проведение лабораторных исследований своей продукции. Означает ли это, что и сами производители понимают, что выпускают некачественную продукцию, которая не соответствует необходимым стандартам?..

Есть и другая проблема. Даже когда исследования в лаборатории показывают, что продукция качественная, это совсем не означает, что в другой партии товара не будет фальсификата. Это хорошо видно на примере джанкойской фирмы «Новатор» (бренды «Азбука Крыма», «Молочный доктор» и так далее), которая является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории республики.

Юрий Епанов:

«В прошлом году предприятие успешно прошло лабораторные исследования по всем направлениям — от производства до реализации в школьных учебных заведениях. Мы его подали как кандидата в список честных (список честных производителей молочной продукции, составляемый Россельхознадзором. — Ред.), куда оно и было внесено. Однако уже в этом году в масле, пробы которого взяли в школе, был обнаружен жир стеарин».

Другими словами, надо проверять всё и постоянно.

«Конечно, мониторинг продуктов — это не разовая работа, а постоянно длящийся процесс, — говорит Юрий Епанов. Но, по моему мнению, это будет стимулировать производителей держать марку всегда на высоте. Только тогда мы и родители будем понимать, что всё-таки дети едят!»

Помимо молочной продукции, Россельхознадзор планирует проверять и другие группы товаров, в том числе и мясные продукты — база лаборатории это позволяет. Такая работа должна быть развёрнута в августе нынешнего года — после того как начнётся федеральное финансирование программы.

В Россельхознадзоре уверены, что некачественная продукция в первую очередь бьёт непосредственно по самим производителям молочки.

«Фальсификат позволяет нерадивым и недобросовестным товаропроизводителям быть конкурентными на рынке, — считает Юрий Епанов. — При этом ставит в невыгодное положение наших крымских добросовестных предпринимателей, которые, для того чтобы сделать качественный продукт, вынуждены соблюдать технологию и, соответственно, иметь другую себестоимость».

Многие люди покупаются именно на цену: выбирают дешёвый, но некачественный продукт, в то время как соблюдающее технологии, но продающее более дорогой товар предприятие оказывается в проигрыше.

Ярослав Михайлов, заместитель министра сельского хозяйства Крыма:

«Любой фальсификат, появляющийся сегодня в магазине, в детских садах или школах, — это удар прежде всего по производителям, которые находятся на территории Республики Крым. Нерадивые и нечестные поставщики, коих сегодня, к сожалению, огромное количество, выигрывая тендеры, негативно влияют на объёмы производства крымских предприятий, значительно уменьшают их. Наши честные молокопроизводители практически теряют рынок, поскольку предприятия-переработчики перестают покупать это молоко, ведь у них падает объём реализации».

По большому счёту государство пока не знает, как справиться с этой проблемой.

Так выглядит лаборатория, где проверяют качество молока

До 50 процентов за пять лет

На сегодняшний день валовой объём производства сырого молока в республике составляет не более 30 процентов от общей потребности в Крыму. Однако имеющийся спрос полностью покрывают завозные с материка и из других стран продукты, так что дефицита молочки у нас, конечно, нет.

В то же время в правительстве Крыма надеются через пять-семь лет выйти на 50-процентное закрытие потребности. Этому должен способствовать рост собственных производителей молочной продукции.

Ярослав Михайлов:

«Развитие животноводства в республике является для нас одним из приоритетных направлений. Мы ещё помним те статистические данные, когда поголовье крупного рогатого скота в Крыму составляло 560 или 650 тысяч. А на сегодняшний день, к сожалению, мы имеем всего примерно 123 тысячи КРС, из которых 61,5 тысячи — дойное стадо. Конечно, это ничтожные цифры. Очень низкие, если сравнивать с такими регионами, как Белгородская, Воронежская, Ленинградская области. Мы находимся далеко-далеко позади них. И Министерством сельского хозяйства сегодня делается всё для того, чтобы изменить эту ситуацию».

Крымский Минсельхоз возлагает определённые надежды на одного из новых производителей, мощности которого расположены в Первомайском районе. Предприятие позиционируется, в частности, как первое на территории РК по производству молока в промышленных масштабах. На самом предприятии уверяют, что заимствовали технологию содержания животных в Америке, штат Айдахо, где похожие на наши климатические условия. Ожидается, что до конца 2019 года эта компания введёт ещё один комплекс на шесть тысяч голов дойного стада. В настоящий момент, по данным Минсельхоза, у них три тысячи голов скота, а через два года они получат 5,2 тысячи голов.

На существующем сейчас комплексе планируют получать до ста тонн молока в день. Однако чтобы получить полную вертикаль производства, предприятие начало проектирование молокоперерабатывающего завода, который будет построен в Красноперекопске. Производственная мощность завода должна составить триста тонн молока в сутки.

Ярослав Михайлов:

«Это будет один из самых больших заводов по переработке молока в Крыму. Для него приобретается современное оборудование производства Испании и Франции. Также компания собирается провести полную реконструкцию завода в Раздольненском районе, который когда-то славился своей продукцией».

Впрочем, это не единственное предприятие, которое заключает инвестсоглашения по развитию крупного рогатого скота на территории Крыма. Так, ферму на три тысячи голов планирует построить в Белогорском районе крупная компания из Нижнего Новгорода, а «Черноморская аграрная группа» собирается создавать целый кластер по молочному животноводству в Советском районе.

Также в этом году Минсельхоз уже раздал очередные гранты начинающим крымским фермерам. При этом в ведомстве отметили, что сейчас наблюдается огромный наплыв желающих получить бюджетные средства на развитие молочного и мясного животноводства. Кстати, грант по молочному животноводству в этом году увеличен до трёх миллионов рублей.

Ярослав Михайлов:

«Мы рассчитываем, что объём произведённой продукции на территории Крыма будет возвращаться к тем показателям, которые были до 1991 года. Думаю, что в ближайшие пять-семь лет мы достигнем хотя бы 50-процентного обеспечения молоком нашего населения. Но, к сожалению, это не быстрый процесс. С точки зрения инвестиций это всё очень ёмкие проекты, требующие огромных вложений».

По словам чиновника, стоимость одного стоевого места для содержания КРС на сегодняшний день составляет 550—650 тысяч рублей. В то же время в министерстве подчёркивают, что есть определённые механизмы, которые могут помочь фермерам в этом деле, — например, инвестиционные кредиты или лизинг.

Есения СИМОНОВА
Фото архив «КТ», Д. Смирнов, in-dmitrov.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 429 от 12 мая 2017 года

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Просмотров: 287 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:00

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