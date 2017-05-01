Долго и тщательно

Для чего нужен предварительный договор купли-продажи недвижимости и какие пункты он должен содержать

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем, для чего нужен предварительный договор купли-продажи недвижимости и какие пункты он должен содержать. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Обычная практика

В настоящее время распространена практика, когда стороны, которые собираются в будущем провести сделку купли-продажи недвижимости, чтобы подтвердить свои намерения, перед заключением основного договора заключают предварительный. Бывают ситуации, когда продавцу необходимо некоторое количество времени для того, чтобы подготовить все необходимые документы на недвижимость, или покупателю недостаёт на данный момент времени денежных средств. При этом стороны должны быть тверды в своих намерениях, а предварительный договор купли-продажи дома или другой недвижимости выступает гарантом заключения основного договора.

Такой договор определяет условия заключения основного договора, например: срок заключения основного договора, цену и порядок расчётов, характеристики жилого помещения, внесение задатка и т. д.

В соответствии со ст. 429 ГК РФ, по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.

Рассмотрим примерное содержание предварительного договора купли-продажи квартиры.

Девять важных пунктов

Предварительный договор купли-продажи квартиры заключается в письменной форме и не требует, в отличие от основного, государственной регистрации.

Пункт 3 вышеуказанной статьи Гражданского кодекса РФ гласит, что предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также условия основного договора, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение при заключении предварительного договора.

1. В договоре должны быть указаны данные, позволяющие определённо установить квартиру, которая в будущем будет подлежать передаче покупателю по основному договору. Нужно подробно указать данные квартиры, которые позволят её идентифицировать. К таким данным относятся: адрес квартиры, кадастровый номер, общая и жилая площадь по данным БТИ, количество комнат в квартире, этаж, на котором она располагается. Также желательно указать общую этажность дома, в котором находится квартира.

2. В обязательном порядке необходимо прописать условие о цене квартиры.

Прописывается сумма в рублях, которая будет отражена и в основном договоре. При отсутствии в договоре условия о цене квартиры договор о её продаже считается незаключённым.

3. Условие о лицах, которые проживают в квартире, и у которых после её продажи сохранится право на проживание в ней. Такие лица должны быть обязательно указаны в предварительном договоре (паспортные данные), а также срок их снятия с регистрации после заключения основного договора, поскольку их перечень является существенным условием договора купли-продажи квартиры.

4. Полные данные сторон: паспортные данные, адреса регистрации.

5. Права и обязанности сторон: сроки их выполнения, подробный порядок передачи квартиры, ответственность за неисполнение обязательств (штрафные санкции).

6. Сведения о правоустанавливающих документах на квартиру. В договоре прописываются полные данные документа о праве собственности: наименование, номер, дата выдачи, кем выдан.

7. Ограничения. В предварительном договоре купли-продажи квартиры следует указать, что квартира не находится под арестом, не заложена, свободна от других обременений и ограничений.

8. При заключении основного договора возникают определённые затраты, связанные с проведением сделки купли-продажи, например: оплата услуг нотариуса, аренда банковской ячейки, оплата государственной пошлины, государственной регистрации перехода права собственности на квартиру и т. п. Поэтому необходимо прописать, кто будет оплачивать такие расходы.

9. Срок заключения основного договора. Согласно ст. 429 ГК РФ, в предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предварительном договоре не определён, основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора.

Если основной договор не заключается в срок, указанный в предварительном договоре, и ни одна из сторон не направит другой стороне предложение о заключении основного договора, предварительный договор теряет свою силу, а стороны освобождаются от выполнения обязательств, предусмотренных в нём.

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