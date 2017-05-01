Война добра со злом

В Великую Отечественную крымские монастыри служили укрытием для партизан и прибежищем для раненых

Свято-Георгиевский монастырь

Задолго до начала Великой Отечественной войны монастырь фактически прекратил своё существование. Во время Гражданской войны монахи открыто выступили на стороне барона Врангеля. И советская власть не простила им неправильного выбора. К 1926 году в балаклавском Свято-Георгиевском монастыре проживало всего 12 насельников. Последний известный из них — настоятель игумен Нафанаил. В 1929 году, по решению Севастопольского райисполкома, монастырь закрыли и передали курортному тресту.

В годы Великой Отечественной войны в монастырских помещениях были организованы курсы для сержантского и офицерского состава и несколько медсанбатов.

После окончания войны территория Георгиевского монастыря отошла к воинской части.

Свято-Успенский монастырь

В первый раз монастырь превратился в госпиталь в период Крымской войны 1853–1856 гг. Монахи помогали выхаживать раненых русской армии, которых привозили из Севастополя. Умерших воинов хоронили на монастырском кладбище. Пока существовал монастырь, братия ухаживала за могилами русских воинов, сохраняя для нас их имена. Здесь нашли последнее пристанище, в частности, генерал-майор П. В. Веймарн и генерал-адъютант П. А. Вревский.

В годы Великой Отечественной войны уже заброшенный к тому времени монастырь вновь дал приют раненым в боях воинам, на этот раз Советской армии. Весной 1944 года в бывшей трапезной и гостином доме разместился госпиталь.

В послевоенные годы госпиталь перепрофилировали в психоневрологический диспансер.

Топловский монастырь

Здесь в годы войны в помещениях станции гитлеровцы устроили штаб. В 1942 году его разгромили партизаны, уничтожив средства связи и важные документы. А 13 апреля 1944 года в бою за освобождение села Учебного погибли четверо бойцов, они похоронены на кладбище, где им поставили памятник.

Космо-Дамиановский монастырь

К началу оккупации Крыма гитлеровцами территория бывшего монастыря принадлежала Крымскому заповеднику (с 1924 г.). Несколько лет заповедником руководил Алексей Мокроусов, известный руководитель советских партизан Крыма периода Гражданской войны. Во время Великой Отечественной войны большинство сотрудников заповедника предпочли не эвакуироваться и помогали партизанам, которые под началом Мокроусова расположились высоко в горах. Пытаясь вытеснить партизан с территории заповедника, гитлеровцы сожгли все постройки обители, включая охотничий домик, построенный ещё императором Александром III. Дубовую корабельную рощу, посаженную в окрестностях монастыря ещё адмиралом Ушаковым, спилили и вывезли в Германию. Но уцелела часовня над святым источником. Её взрывали несколько раз, но, сделанная из очень крепкого камня — шунгита, она устояла. На сегодняшний день это единственное сооружение, уцелевшее в Космо-Дамиановском монастыре с XIX века.

Интересно, что несколько ранее часовня устояла и перед другой реальной угрозой — богоборчеством тревожных двадцатых. В 1928 году, когда монашескую артель окончательно ликвидировали, Алуштинский горисполком, которому она на тот момент принадлежала, решил разобрать часовню на строительные материалы. Но на защиту памятника встали сотрудники заповедника. Они обращались в разные инстанции, в том числе и к наркому просвещения А. В. Луначарскому. Луначарский был человеком не без понимания и рвение местечковых деятелей осадил довольно-таки резко: «Разборка бывшей часовни в Алуштинском госзаповеднике без разрешения Наркомпроса РСФСР недопустима. Просьба приостановить». Так часовню спасли впервые.

Инкерманский Свято-Климентовский монастырь

Во время Великой Отечественной войны в пещерах монастыря размещался штаб 25-й Чапаевской дивизии Приморской армии. В июне 1942 года солдаты этой дивизии на Инкерманских высотах сдерживали врага, рвавшегося к Севастополю. Бойцы держали оборону до последнего. Официально дивизия была расформирована 30 июля 1942 года, а её знамёна были утоплены в Чёрном море. В память о них в монастырском дворике сохранился памятник, за которым трепетно ухаживают.