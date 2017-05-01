Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
С особой жестокостью
Водный коллапс в Бахчисарайском районе
Подвиг чекиста
Симферополь бандитский. 1921-й
Суд? Нет, не слышали
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектНеизвестный Крым

Символ жертвы

О чём рассказывают древнейшие известные в Крыму рисунки

На протяжении многих тысячелетий, пока не появилась письменность, люди использовали различные изображения для фиксации важнейших моментов их жизни. Эта традиция осталась в ходу и поныне. И дело тут не столько в дани традиции, сколько в удобстве, универсальности метода изложения информации. Достаточно вспомнить, например, дорожные знаки, или пиктограммы в местах общественного пользования. Древнейшие знаки и изображения, найденные на крымской земле, относятся к 3-2 тысячелетию до нашей эры.

Таш-Аир

Наследие забытой войны

Как гласит официальная версия, в 1935 году на правом берегу реки Качи, на скале Таш-Аир (в районе пещерного городища Качи-кальон и средневекового монастыря в скалах Внутренней горной гряды над дорогой Бахчисарай — Синапное, между сёлами Предущельным и Баштановкой Бахчисарайского района), археологи обнаружили наскальные изображения, растянувшиеся десятиметровой полосой шириной от метра до полутора метров. Примитивного стиля рисунков, сделанных красной охрой — словно бы рукой маленького ребёнка, а не взрослого человека (а тем более художника, решившего масштабно увековечить некое знаменательное событие!) — было великое множество, но большинство из них оказалось разрушено самой природой и они превратились в бесформенные пятна, а потом и человеческий фактор сделал своё дело и количество петроглифов за последних полвека уменьшилось еще вдвое.

Несколько фрагментов все же неплохо сохранилось — три группы изображений, около 30 разных фигур и знаков. Считается что, кроме тех единичных символов, которые некоторые исследователи склонны считать родовыми символами семей, обитавших в этой местности, это — своего рода наскальная летопись какого-то важного события из жизни одного из племен, населявших долину Качи несколько тысячелетий назад.

Фигуры вооруженных и безоружных людей, испуганная лошадь у дерева, ощетинившаяся собака, разрушенные постройки и повозки... Похоже на хроники кровавого столкновения в долине, немного ниже скалы, на которой оставлены изображения — в таком случае местное население стало жертвой нападения. Или на рассказ о военном походе — в этом случае, наоборот, художник (или художники) рассказал о нападении жителей здешней долины на какое-то племя вдали от этих мест.

Странный сюжет

Примерно к этому же времени относится и еще один памятник, найденный на территории Крыма, в нескольких километрах от Симферополя, в урочище Бахчи-Эли.

Камень обнаружили при раскопках в одной из грунтовых могил, где его использовали вторично — как простое перекрытие погребения. Это — известняковая плита, чуть более метра в высоту, на которой практически со всех сторон нанесены рисунки и некая символика. Как и на Таш-Аире — совершенный стилистический примитив.

Прежде эта плита, как считают исследователи, могла венчать какой-либо курган с погребением, или стояла в одном из святилищ. Рисунки и знаки на плите некоторые трактуют, как гимн земледелию: топоры, мотыги и другие орудия мирного первобытного труда. Но на одной из сторон — целое повествование, заставляющее иначе взглянуть на запечатленную в камне информацию. Есть, например, фигура человека вниз головой. Так в древности изображали мертвых. Рядом — другая фигура, удаляющаяся от мертвеца с каким-то предметом в руке. Там, куда направляется вторая фигура — упряжка быков. А рядом с быками — третья фигура, сидит (по одной из трактовок) прислонившись к дереву. Перед ней нечто очень похожее на мотыгу. Не исключено, что здесь запечатлена сцена жертвоприношения. Данная традиция, как показывают многочисленные исследования, была распространена в древности — жертвы богам плодородия приносили и перед началом сева, и по окончании сбора урожая. Но, вот, реальная человеческая жертва изображена на камне, или символическая — трудно судить однозначно. Однако, учитывая, что многие научные исследования была и нравов древних жителей полуострова говорят о широко применяемой подобной практике, сам факт жертвоприношений в то время можно считать несомненным.

Подготовил Игорь ШИЛОВ
Фото И. Шилов, архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 429 от 12 мая 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 169 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:07

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Май 2017 (48)
Апрель 2017 (92)
Март 2017 (92)
Февраль 2017 (81)
Январь 2017 (68)
Декабрь 2016 (97)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru