Символ жертвы

О чём рассказывают древнейшие известные в Крыму рисунки

На протяжении многих тысячелетий, пока не появилась письменность, люди использовали различные изображения для фиксации важнейших моментов их жизни. Эта традиция осталась в ходу и поныне. И дело тут не столько в дани традиции, сколько в удобстве, универсальности метода изложения информации. Достаточно вспомнить, например, дорожные знаки, или пиктограммы в местах общественного пользования. Древнейшие знаки и изображения, найденные на крымской земле, относятся к 3-2 тысячелетию до нашей эры.

Наследие забытой войны

Как гласит официальная версия, в 1935 году на правом берегу реки Качи, на скале Таш-Аир (в районе пещерного городища Качи-кальон и средневекового монастыря в скалах Внутренней горной гряды над дорогой Бахчисарай — Синапное, между сёлами Предущельным и Баштановкой Бахчисарайского района), археологи обнаружили наскальные изображения, растянувшиеся десятиметровой полосой шириной от метра до полутора метров. Примитивного стиля рисунков, сделанных красной охрой — словно бы рукой маленького ребёнка, а не взрослого человека (а тем более художника, решившего масштабно увековечить некое знаменательное событие!) — было великое множество, но большинство из них оказалось разрушено самой природой и они превратились в бесформенные пятна, а потом и человеческий фактор сделал своё дело и количество петроглифов за последних полвека уменьшилось еще вдвое.

Несколько фрагментов все же неплохо сохранилось — три группы изображений, около 30 разных фигур и знаков. Считается что, кроме тех единичных символов, которые некоторые исследователи склонны считать родовыми символами семей, обитавших в этой местности, это — своего рода наскальная летопись какого-то важного события из жизни одного из племен, населявших долину Качи несколько тысячелетий назад.

Фигуры вооруженных и безоружных людей, испуганная лошадь у дерева, ощетинившаяся собака, разрушенные постройки и повозки... Похоже на хроники кровавого столкновения в долине, немного ниже скалы, на которой оставлены изображения — в таком случае местное население стало жертвой нападения. Или на рассказ о военном походе — в этом случае, наоборот, художник (или художники) рассказал о нападении жителей здешней долины на какое-то племя вдали от этих мест.

Странный сюжет

Примерно к этому же времени относится и еще один памятник, найденный на территории Крыма, в нескольких километрах от Симферополя, в урочище Бахчи-Эли.

Камень обнаружили при раскопках в одной из грунтовых могил, где его использовали вторично — как простое перекрытие погребения. Это — известняковая плита, чуть более метра в высоту, на которой практически со всех сторон нанесены рисунки и некая символика. Как и на Таш-Аире — совершенный стилистический примитив.

Прежде эта плита, как считают исследователи, могла венчать какой-либо курган с погребением, или стояла в одном из святилищ. Рисунки и знаки на плите некоторые трактуют, как гимн земледелию: топоры, мотыги и другие орудия мирного первобытного труда. Но на одной из сторон — целое повествование, заставляющее иначе взглянуть на запечатленную в камне информацию. Есть, например, фигура человека вниз головой. Так в древности изображали мертвых. Рядом — другая фигура, удаляющаяся от мертвеца с каким-то предметом в руке. Там, куда направляется вторая фигура — упряжка быков. А рядом с быками — третья фигура, сидит (по одной из трактовок) прислонившись к дереву. Перед ней нечто очень похожее на мотыгу. Не исключено, что здесь запечатлена сцена жертвоприношения. Данная традиция, как показывают многочисленные исследования, была распространена в древности — жертвы богам плодородия приносили и перед началом сева, и по окончании сбора урожая. Но, вот, реальная человеческая жертва изображена на камне, или символическая — трудно судить однозначно. Однако, учитывая, что многие научные исследования была и нравов древних жителей полуострова говорят о широко применяемой подобной практике, сам факт жертвоприношений в то время можно считать несомненным.