Мозговой штурм

Отличия в устройстве головного мозга мужчины и женщины и что из этого следует

Не так давно в PNAS были опубликованы результаты весьма любопытного исследования. Учёные при помощи метода диффузионной тензорной визуализации пытались наконец-таки до конца прояснить различия в мышлении мужчины и женщины, объединив данные психологии полов с нейрофизиологией. Для этого они просканировали мозг тысячи мужчин и женщин и сделали соответствующие выводы.

Чёрное и белое, правое и левое

Само собой, столь явной границы, как между чёрным и белым, между мужским и женским типом мышления проводить не стоит. Исключения возможны в любом правиле — нередко попадаются как женщины с «мужским» способом мышления, так и мужчины с «женским». Но, как мы знаем, исключения лишь подтверждают правило.

Итак, в ходе исследования учёные составили своеобразную «карту проводки» мозга, на которой были отражены самые толстые кабели (белое вещество), соединяющие отдельные «компьютеры» человеческого мозга (серое вещество) в единую систему. По этой самой «сетке» каждый из нас и вынужден «играть» всю жизнь.

Первое, что бросилось учёным в глаза: у мужчины и у женщины принципиально разные карты связей в мозге.

Оказалось, у женщин много связей между полушариями. Это свидетельствует о том, что женщине свойственно сочетать логику и интуицию. У мужчин же, наоборот, информация циркулирует практически изолировано в левом и правом полушарии. То есть мужчина использует логику и интуицию по отдельности.

Бутылки с разными горлышками

Говоря о проблеме взаимодействия полушарий головного мозга, программисты и эволюционисты вспоминают проблему бутылочного горлышка. Поток информации ограничен шириной «горлышка бутылки» — связей, соединяющих правое и левое полушария. Отсюда вытекает свойство мужского интеллекта — его однозадачность. Мужчина решает проблемы по одной, одну за другой, его мышление последовательно.

У женщины же оба полушария прекрасно связаны, значит, у «бутылки широкое горло», что позволяет женщине быть мультизадачной. Женщина умеет думать и делать много дел одновременно, на что мужчина не способен. Именно поэтому женская логика приводит мужчин в тупик.

Все яйца в одной корзине

Казалось бы, с полным на то основанием мозг женщины можно назвать двухъядерным процессором, тогда как мужчина вынужден эксплуатировать устаревший и более примитивный одноядерный. Но поскольку речь идёт о людях, а не о машинах, не всё так однозначно. Мол, умение делать все дела одновременно, характерное для женщин, имеет и тёмную сторону. «И швец, и жнец, и на дуде игрец», говорят в народе, имея в виду, что тот, кто берётся за многое, не способен достичь выдающихся результатов. Это расплата женщин за их «двуххядерность».

Но мужчины тоже платят. И поскольку они «складывают все яйца в одну корзину», их зачастую ждёт куда большее разочарование, куда более глубокий жизненный крах.

Таким образом, однозадачность даёт высокий результат с высокими рисками, а мультизадачность — низкий результат, с низкими рисками. Женщина подстраховывается, мужчина идет ва-банк. На каждого мужчину-победителя приходится мужчина-неудачник, женщина предпочитает занимать промежуточное положение.

Перезагрузка

И ещё одно отличие женского головного мозга от мужского. Наличие большего количества связей делает женское мышление более ассоциативным. Если у мужчины информация разложена по отдельным закрытым «коробочкам», то у женщины, в её «открытой системе хранения», может «лежать» что угодно и как угодно. Соответственно, чтобы извлечь необходимую информацию, мужчина использует логику, а женщина — хорошую память и повышенную скорость мышления.

Разница в ассоциативности приводит также к тому, что мужчины и женщины по-разному выходят их стрессовых ситуаций. Для «перезагрузки» головного мозга мужчине свойственно удалиться, «очистить голову», «убраться в свою пещеру», а женщине — выговориться, показать эмоции. Смысл очистки головы для мужчины — очистка оперативной памяти для следующей задачи: он закрывает одну коробочку и открывает другую. У женщины же всё связано со всем, ей не нужно ничего закрывать, ей нужно, наоборот, активировать сразу все ассоциации, чтобы найти решение. Внешне это выражается в ненормальной, с точки зрения мужчины, «словесной диарее» — интенсивное высказывание проблем, в хаотичном порядке, с переключением с тему на тему. В эти моменты женщина не ждёт решения от мужчины (как многие ошибочно думают), она обсуждает свои проблемы для генерации собственного решения. Отсюда вечное недопонимание в разрешении семейных проблем. Мужчина хочет «развеяться», предлагает «не думать об этом», а женщина же хочет «сесть и поговорить».

Все стратегии нужны, все стратегии важны

Какой же вывод сделали учёные на основании всего вышесказанного? Увы, весьма банальный. Обе стратегии мышления имеют право на существование, ни одна из них не лучше другой, они дополняют друг друга. Там, где мужчина проявляет слабость, выручает женщина, и наоборот. Например, женщина способна вовремя замечать проблемы и перенаправлять на них внимание мужчины. Мужчина, в свою очередь, помогает женщине решать немногочисленные, но сложные задачи в её жизни, с которыми она сама не справляется.