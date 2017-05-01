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Ксения Симонова — Бессмертному полку

«Память Сердца» — новый песочный фильм крымской художницы посвящен мощнейшей всенародной акции

Известная крымская художница Ксения Симонова нарисовала песком новый анимационный ролик - "Память Сердца". Он посвящен связи поколений, благодарности юных сердец героям, подарившим Жизнь. 5-минутный ролик, в котором Ксения на глазах зрителей воссоздает из песка нашу историю - от взятия Берлина до наших дней, заканчивается шествием Бессмертного полка. Сначала несколько человек, к которым постепенно присоединяются сотни и тысячи людей.

«Сегодня память сердца начинается с нас. Она уже генетическая. Это связь поколений - от тех, кто ценой жизни защитил нас, подарив Жизнь до самых маленьких жителей сегодняшнего дня. На мой взгляд, Бессмертный полк - одна из лучших идей последнего времени, гениальная в своей простоте и пронзительная до слез. Мой старший сын, которому сейчас 9 лет, начал участвовать в этой акции 2 года назад. У меня три прадеда воевали, у мужа - оба дедушка, один из которых дошел до Берлина. Мы вместе с ним печатали фотографии, говорили и вспоминали. После того, как сын шел с портретом своего прапрадеда Кузьмы, который воевал и в Первой Мировой, и в Великой Отечественной, тема войны и Победы для сына и его друзей стала одной из наиболее интересных и важных. Это здорово», — рассказала Ксения Симонова.

Игорь ШИЛОВ

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Просмотров: 103 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 16:34

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