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Байки, сонеты

Что такое счастье?

Кажется, у властей появился повод упрекнуть крымчан в предвзятом отношении: мол, всё время чем-то недовольны, всё время жалуются, а ведь на самом деле просто счастья своего не понимают! А именно. Несколько дней назад на официальном сайте крупной информационно-аналитической системы «Медиалогия» было опубликовано исследование российских регионов в контексте «счастье» в соцмедиа. То есть чем интересуются люди в связи с Крымом, какое слово в этой связи чаще всего употребляется.

И вот каков результат. Лидерами рейтинга стали очевидные, самые привлекательные города России – Москва и Санкт-Петербург, а на третьей позиции, с заметным в процентном соотношении отрывом от других регионов – Крым. В исследовании анализировались упоминания регионов РФ в контексте синонимичного окружения «счастье» на Facebook, Twitter, «ВКонтакте», ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах. Всего было проанализировано более одного миллиона сообщений в соцмедиа. Так что со счастьем наш Крым ассоциируют очень многие граждане!

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 430 от 19 мая 2017 года

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Просмотров: 166 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:32

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