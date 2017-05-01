В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время
Говорят, что... в Крыму археологические объекты закатывают в бетон
Крымчанка Анна К. возмущена: «В Богатом Ущелье без археологических исследований залили бетоном место древнего селища, оградили забором, по-фашистски уничтожив уникальный крымский объект истории и природы. Это без ведома властей сделано?..»
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 430 от 19 мая 2017 года
Еще статьи: