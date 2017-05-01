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Говорят, что... в Крыму археологические объекты закатывают в бетон

Крымчанка Анна К. возмущена: «В Богатом Ущелье­ без архео­логических исследований залили бетоном место древнего селища, оградили забором, по-фашистски уничтожив уникальный крымский объект истории и природы. Это без ведома властей сделано?..»