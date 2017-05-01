Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
С особой жестокостью
Подвиг чекиста
Водный коллапс в Бахчисарайском районе
Говорят, что... домашние библиотеки стал ...
Симферополь бандитский. 1921-й
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... когда приходить в Крымэнерго – непонятно

Крымчанин Дмитрий Е. обратил внимание на «отвратительное отношение к жителям республики руководства Крым­энерго. Дескать, только деньги могут брать, а обслуживание – на самом низком уровне. «Я живу за городом и интернета у меня нет, поэтому узнать на сайте этой организации их расписание работы я не могу да и дозвониться проблематично – то занято, то вообще никто не берёт трубку. Ладно, думаю, поеду к ним сам. И в первый свободный день, в субботу, приехал. Естественно, особо не рассчитывал, что они будут открыты в субботу, но надеялся хотя бы узнать время работы. Итак, приезжаю в Симферополь, на улицу Киевскую, где их главный офис, а там все двери закрыты, никого нет и даже таблички с режимом работы нет. Вот такое отношение. Крутись сам, как хочешь», — рассказывает мужчина.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 430 от 19 мая 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 425 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:38

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Май 2017 (62)
Апрель 2017 (92)
Март 2017 (92)
Февраль 2017 (81)
Январь 2017 (68)
Декабрь 2016 (97)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru