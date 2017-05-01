В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... когда приходить в Крымэнерго – непонятно Крымчанин Дмитрий Е. обратил внимание на «отвратительное отношение к жителям республики руководства Крым­энерго. Дескать, только деньги могут брать, а обслуживание – на самом низком уровне. «Я живу за городом и интернета у меня нет, поэтому узнать на сайте этой организации их расписание работы я не могу да и дозвониться проблематично – то занято, то вообще никто не берёт трубку. Ладно, думаю, поеду к ним сам. И в первый свободный день, в субботу, приехал. Естественно, особо не рассчитывал, что они будут открыты в субботу, но надеялся хотя бы узнать время работы. Итак, приезжаю в Симферополь, на улицу Киевскую, где их главный офис, а там все двери закрыты, никого нет и даже таблички с режимом работы нет. Вот такое отношение. Крутись сам, как хочешь», — рассказывает мужчина. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 430 от 19 мая 2017 года Еще статьи: Очередная смерть в роддоме? СС и Крымтроллейбус Въезд машин «без связей» — запрещен! Приметы времени Говорят, что... за материнский капитал дают землю в вечной мерзлоте