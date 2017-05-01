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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... крымчан заставят снизить заборы

Отдельного закона, в котором прописаны правила установки заборов, в России нет. Пока нет. Однако в Москве и Подмосковье уже готовы объявить войну высоким заборам между дачными участками. И это может стать настолько прекрасным способом пополнить местные бюджеты, что за столичными регионами вскоре подтянут и остальных. Ведь нарушителям не просто будут выдавать предписания снести «архитектурные излишества», но будут штрафовать их на пять тысяч рублей. Если отталкиваться от российских строительных норм и правил, подавляющее большинство крымчан являются потенциальными нарушителями. В утверждённом Госстроем РФ на федеральном уровне СНиПе № 30–02–97 чётко прописано, что разделение двух соседних участков производится путём установки прозрачного (т. е. решётчатого или сетчатого) забора, то есть глухое ограждение устанавливать нельзя. Максимально возможная высота забора по СНиПу – 1,5 м.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 430 от 19 мая 2017 года

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Просмотров: 448 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:40

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