В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... «катакомбам» в центре столицы не местоза общение с природой повсеместно берут деньги Говорят, что нынче куда бы ты ни сунулся, чтобы отдохнуть на природе, везде приходится платить. Так, завсегдатаи живописных мест близ Мангупа в этом году на давно облюбованном месте отдыха обнаружили «будку, поставленную на скорую руку, и шлагбаум». С отдыхающих взимают 100 руб. за машину и 50 руб. с человека. Полна теперь сюрпризов и Белая скала. Там денег требуют… на самой вершине. На деньги попадают те, чей четырёхколёсный друг смог преодолеть подъём на скалу. За это собственно и требуют заплатить. Мол, въезд запрещён. Хотя туристы утверждают, что ни одной упреждающей надписи нигде в округе не сыскать… Несколько другие мысли возникают при посещении водопада Учан-Су. Здесь вопросов по поводу оплаты у туристов нет, уже привыкли. Но всех смешит качество билетов, выдаваемых посетителям, – маленькая бумажка, распечатанная на принтере, правда с мокрой печатью… Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 430 от 19 мая 2017 года Еще статьи: Дети остались без рентгена Заработок на младенцах Говорят что... за просмотр красот теперь требуют плату Говорят, что... курортников запирают на пляжах Говорят, что... в Симферополе исчезают терминалы