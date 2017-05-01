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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... «катакомбам» в центре столицы не местоза общение с природой повсеместно берут деньги

Говорят, что нынче куда бы ты ни сунулся, чтобы отдохнуть на природе, везде приходится платить. Так, завсегдатаи живописных мест близ Мангупа в этом году на давно облюбованном месте отдыха обнаружили «будку, поставленную на скорую руку, и шлагбаум». С отдыхающих взимают 100 руб. за машину и 50 руб. с человека. Полна теперь сюрпризов и Белая скала. Там денег требуют… на самой вершине. На деньги попадают те, чей четырёхколёсный друг смог преодолеть подъём на скалу. За это собственно и требуют заплатить. Мол, въезд запрещён. Хотя туристы утверждают, что ни одной упреждающей надписи нигде в округе не сыскать… Несколько другие мысли возникают при посещении водопада Учан-Су. Здесь вопросов по поводу оплаты у туристов нет, уже привыкли. Но всех смешит качество билетов, выдаваемых посетителям, – маленькая бумажка, распечатанная на принтере, правда с мокрой печатью…

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 430 от 19 мая 2017 года

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Просмотров: 177 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:45

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