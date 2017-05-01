Откуда «дровишки»?

В центре Симферополя торгуют археологическими ценностями

Несколько дней назад в Симферополе состоялось очередное, так сказать, рыночное собрание людей, торгующих старинными вещами. Такие спонтанные рынки антиквариата устраиваются регулярно. Прежде собирались, к примеру, в районе Центрального городского сада, а в этот раз свой товар они предлагали в помещении Симферопольского музыкального училища. Примечательно, что среди вещей, предлагаемых к продаже, есть и такие, которые могли появиться лишь путём раскопок. Но ведь торгующие — не археологи...

Самое лучшее прячут

Торгуют в Симферополе антиквариатом массово. И, как правило, в выходные дни. В этот раз количество торговцев, по примерным подсчётам, достигало в самые «проходные» часы (с 10 утра до 14.00) — 350-400 человек. Торговцы из Крыма и Севастополя. В основном, мужчины в возрасте 45-50 лет. Товар самый разнообразный. Есть и советский ширпотреб, есть и действительно интересные старинные вещи. В разном, конечно, состоянии. От этого, как правило, зависит и цена. Но в открытую на столах товара дороже, чем за 50 тысяч рублей мы не нашли. Можно и поторговаться. А к концу мероприятия у многих цены падают чуть ли не вдвое.

Что же именно предлагают покупателям? Здесь встречаются и византийские кольца и перстни, и ременные пряжки, форменные и наградные знаки многих эпох, и предметы старинного быта, и техника начала прошлого века, и посуда, и, конечно, монеты. Есть и оригинальные изделия, и современные копии самого разного качества. Перечислять, так сказать, товарную линейку можно долго. Но всё самое интересное и дорогостоящее напоказ не выставляется. Здесь стоит отметить, что, в принципе, речь идёт о том же товаре, что лежит открыто, но более редком и лучшей сохранности.

Вопросы, вопросы...

То, что представляет особый интерес для коллекционеров, держат отдельно. И просят за подороже. У торговцев обычно есть посредник, который сводит продавца и покупателя. Которые встречаются и договариваются отдельно. Например, в укромном уголке, в стороне от торговых столов, или на какой-нибудь лавочке в ближайшем сквере. И там разворачивают свои свертки с ценностями. Всё очень секретно. Приобрести эксклюзив просто так, «с наскока», не получится.

Нужно понимать, что антикварный рынок очень щепетильно относится к новым людям. Здесь все друг друга знают в лицо и новеньким ничего не светит. Нужно примелькаться.

В таких торговых рядах, среди редких вещей и антиквариата, безусловно, очень интересно, экзотично даже, но постепенно появляются вопросы. И их очень много.

Например, насколько законна такая торговля вообще? Чем эти торговцы отличаются, скажем, от бабулек, которых гоняет и полиция, и горадминистрация с мест стихийных продуктовых рынков? Получают ли они специальное разрешение на это, платят ли налоги, кто в конце концов несёт ответственность за происходящее? Кто даёт гарантии качества и подлинности товара? Если в этом бизнесе всё легально и прозрачно, почему торговцы сторонятся посторонних и договариваются с покупателями, прячась по углам?

Более того, среди предлагаемых к продаже вещей встречаются такие, которые не могли появиться на импровизированных прилавках кроме как путём раскопок. Те же военные немецкие пряжки, или предметы времён крымской войны, или кольца, которым, как уверяют торговцы, может быть и тысяча лет. Такое добро на дороге не валяется и в наследство достаться не может. Похоже, что всё подобное было извлечено из крымской земли так называемыми чёрными копателями. Теми, кто грабит исторические памятники, могильники, курганы.

Поэтому, «Крымский ТелеграфЪ» намерен подробно разобраться в механизме работы и существования антикварного рынка и в ближайшее время, обсудив ситуацию с экспертами, мы вернёмся к этой теме. Пока же на все вопросы мы получили от чиновников лишь многозначительное молчание...