Раскатали ГУПы

Республика начала подсчитывать убытки

На отдельных убыточных ГУП зарплаты директоров превышают среднюю заработную плату по Крыму в 12 раз, а на создание базы сельхозземель на территории РК необходимо 45 миллионов рублей. Зачем Крыму нужна геоинформационная система и когда начнут ликвидировать государственные унитарные предприятия, узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Теневые паи

Вплоть до 1 мая в Крыму шла работа по поиску невостребованных сельскохозяйственных земель и формированию специального перечня из собственников, данные которых вносятся в дежурно-кадастровую карту.

В результате проведённой инвентаризации было установлено, что площадь земель сельскохозяйственного назначения в республике составляет 1,801 млн га. Из них пашни занимают 68 процентов, пастбища — 21 процент, многолетние насаждения — 3 процента и другие несельскохозяйственные угодья — 8 процентов.

Непосредственно в собственности РК сейчас находится 620 тысяч га. При этом государством заключено 1683 договора на аренду земли (895 из них до сих пор не перерегистрированы в российском законодательном поле).

Самой большой проблемой в вопросе учёта и использования сельскохозяйственных территорий остаются невостребованные распаёванные земли, так как они не находятся в ведении государства, не являются муниципальной или частной собственностью.

Валерий Драч, заместитель министра имущественных и земельных отношений Крыма:

«Отношения по использованию земель паевого фонда на сегодняшний день находятся в тени, так как договоры, заключённые до одного года, государственной регистрации не подлежат, а договоры, зарегистрированные при Украине, нигде не учитываются!»

Изменить сложившуюся ситуацию, по мнению чиновника, поможет применение геоинформационной системы, которую уже протестировали в Первомайском районе, на базе Калининского сельского поселения. В частности, там была создана векторная геопространственная модель, в основе которой лежат фотоплан населённого пункта и границы кадастровых кварталов.

Валерий Драч:

«Построенная база данных позволит ответить на вопросы: сколько участков имеет собственник, кто эти собственники, сколько участков не поставлены на кадастровый учёт, сколько участков не имеет собственников. Также можно рассчитать суммарные площади тех или иных видов участков и так далее».

При наличии в базе данных информации о договорах аренды можно получать и другие сведения: сколько арендодателей имеется у определённого арендатора, какова площадь арендованных участков и так далее.

Как для Министерства имущественных и земельных отношений, так и для Министерства сельского хозяйства Крыма в этом вопросе самое главное, что такая база данных позволит вести учёт и контроль оборота земель, упорядочит и увеличит налоговые сборы.

Юрий Гоцанюк, вице-премьер Крыма:

«Такая база данных позволит систематизировать и обобщить всё, что у нас есть на территории каждого сельского поселения. Важно наладить учёт и контроль за использованием сельхозземель».

Однако для внедрения геоинформационной системы в каждом муниципалитете Крыма, по предварительным оценкам, необходимо около 45 миллионов рублей. Пытаться изыскать среди бюджетного года такие средства — задача не из самых лёгких. В связи с этим создание базы данных скорее всего перенесут на следующий год.

Убыточные ГУПы

В Крыму намерены избавиться от убыточных ГУП (государственных унитарных предприятий). Об этом стало известно в рамках очередного заседания Совета министров Крыма.

Ирина Кивико, министр финансов Крыма:

«Контроль за деятельностью ГУП осуществляется собственниками, то есть нашими министерствами. Однако уровень контроля не соответствует тем требованиям, которые были изложены в распоряжении Совета министров

№ 368-р от 22 апреля 2016 года. В этом распоряжении мы утвердили методические рекомендации по проведению анализа эффективности ГУП».

В результате профильное ведомство самостоятельно проанализировало работу 60 государственных унитарных предприятий на территории Крыма. Результаты оказались неутешительными.

Так, если изначально планировалось, что в первом квартале текущего года 39 предприятий будут приносить прибыль, то по факту прибыльными являются всего 20 ГУП. В то же время вместо 14 ожидаемых убыточных предприятий их в реальности оказалось 30, то есть больше запланированного на 16 единиц.

В то время как Минфин рассчитывал, что предприятия заработают почти 40 миллионов рублей, ГУПы смогли получить лишь 30 миллионов прибыли.

Ирина Кивико:

«Соответственно расходы предприятий у нас выросли. То есть если плановые расходы были 16 миллионов, то фактически это выразилось в 21 миллионе. А ведь планы финансово-хозяйственной деятельности мы составляли в декабре. И сейчас рост на 130 процентов абсолютно необъясним с экономической точки зрения».

Самая большая сумма убытков зафиксирована на предприятии «Санаторно-оздоровительный комплекс «Русия» — 48,5 миллиона рублей, в водоканале ЮБК — 43,9 миллиона, в Крымфармации — 46,3 миллиона, санатории «Дюльбер» — 15,6 миллиона, Крымгеологии — 12,4 миллиона, на учебно-племенном птицеводческом заводе им. Фрунзе — 7,3 миллиона, в пансионатах «Крымская весна» — 7 миллионов и «Родина» — 5,8 миллиона и так далее

Стоит отметить, что часть предприятий вообще не ведёт никакой деятельности, но в то же время они числятся в реестре.

И, как стало известно, зарплата руководителей двух убыточных ГУП превышает 300 тысяч рублей — и это при средней по региону 24,7 тысячи рублей! Речь идёт о «Крымских генерирующих системах» и Крымтелекоме.

Председатель крымского правительства Сергей Аксёнов назвал такую ситуацию неприемлемой. Принято решение, что убыточные предприятия будут проданы или сданы в аренду.

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым:

«Мы не будем содержать убыточные предприятия, независимо от того, какому органу власти они принадлежат — Госсовету или Совмину. Их надо сдать в аренду или продать. Не умеют управлять, не умеют добиваться целевых финансовых показателей, которые были намечены ранее, не видят плана, не приносят прибыль, значит, надо срочно что-то менять».

Окончательно судьба ГУП будет решена по итогам деятельности за первое полугодие текущего года.