Дорога «ВАД»

Кто построит «Тавриду» и каким в итоге будет главный транспортный коридор Крыма

Строительству трассы «Таврида» дан официальный старт. Событие, которое так ждали, и перспективы, которые только-только вырисовываются, даря надежды крымчанам. «Трасса «Таврида», как и «Крымский мост», — проекты федерального уровня и значения, за реализацией которых наблюдает весь мир.

Генподрядчик с громким именем

АО «ВАД» («Высококачественные автомобильные дороги»), учреждённое в 1994 году физиком-ядерщиком Валерием Абрамовым, стало генподрядчиком «Тавриды», а также автомобильного подхода в Керчи к транспортному переходу через Керченский пролив.

Любопытный факт: компания получила заказ без конкурса, что вначале насторожило общественность. Впрочем, репутация фирмы, по мнению чиновников, это вполне оправдывает.

У ВАД два акционера: миллиардеру Абрамову принадлежит 50% акций предприятия, совладельцем компании является инженер-турбостроитель (специалист по турбинам) Виктор Перевалов. Кроме того, Перевалов тоже не менее успешный бизнесмен с многомиллиардным состоянием.

Почему ВАД? Согласно списку Форбс, это одна из крупнейших непубличных компаний России, один из лидеров в стране в своей сфере, имеющий на счету десятки наград как всероссийского, так и международного уровня. Кроме того, по рейтингу того же журнала учредители компании — петербургские миллиардеры заняли второе место в номинации «Короли госзаказов». Что касается опыта работы, за плечами ВАД более 20 лет стажа и сотни тысяч километров построенных и реконструированных дорог по всей России. Был случай, когда компании пришлось за девять дней отремонтировать стратегически и культурно важный участок площадью 100 000 кв. м. А ведь для Крыма сейчас важно сделать дорогу быстро и при этом качественно. И хотя к завершению строительства моста, судя по всему, «Тавриду» еще не откроют (последний этап строительства планируют завершить в 2020 году), быстрее вряд ли кто справится.

Недавно состоялось открытие после реконструкции участка федеральной автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» — это тоже работа ВАД. То есть опыта у компании предостаточно. Относительно качества построенных дорог компания оправдывает своё имя. Уровень ровности дорог, построенных АО «ВАД», согласно Международному индексу ровности (IRI), составляет 0,9—1,1 мм/м, что соответствует оценке отлично, а специалисты предприятия проходят обучение международного класса. Только в дорожно-строительном сезоне 2015–2016 года ВАД построила и отремонтировала 1370 километров автодорог в стране.

Стоимость трассы «Таврида» составляет целых 140 млрд рублей, а в конце прошлого года генподрядчик получил аванс размером почти 1 млрд рублей.

Интересно, что у совладельца компании Абрамова основные активы сосредоточены не только в ВАД. Своё сердце и кошелёк он поделил с Zenvo Automotive A/S. В 2013 году Абрамов купил датский автозавод по производству суперкаров Zenvo, которые сравнивали с самолётами типа стелс и называли «чудом скандинавской автомобильной техники». Каждый автомобиль стоит миллион евро, и по плану каждый год производится всего 15 машин: эксклюзивность — одна из важных фишек бренда. Опасное увлечение в санкционные времена... Интересно, как именитый миллиардер в разрезе последних событий — новых законов и санкций, — умудряется сосредоточивать такие активы (внушительный капитал) в Дании, которая входит в Евросоюз?

На Ялтинском международном экономическом форуме был заключён контракт на поставку щебня для строительства трассы «Таврида». И документ подписали гендиректор ООО «Карелприродресурс» (дочернее предприятие АО «ВАД») Игорь Ефремов и президент Союза недропользователей России Дмитрий Сташкив. Сумма контракта — семь-восемь миллиардов рублей. Материал будет поставляться с месторождений Крыма. Но это только первый этап, общая сумма составит примерно 15 миллиардов. Стоит отметить, что вдоль «Тавриды» будут смонтированы четыре асфальтобетонных завода.

Маршрут без пересечений

Общая протяжённость будущей главной трассы Крыма составит 237,5 км, и пройдёт она по территории Крыма с востока на запад по маршруту Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. Новая автомобильная дорога не только обеспечит транспортную связь Симферополя с западными районами и территорией Краснодарского края, но и позволит разгрузить уличную сеть населённых пунктов от движения большегрузного и транзитного транспорта. На всём протяжении трассы планируется построить 17 транспортных развязок и 90 искусственных сооружений (мосты и путепроводы). «Таврида» будет четырёхполосной со скоростью движения 120 км/ч категории I-B и, несмотря на свою витиеватость, не будет иметь ни одного пересечения на одном уровне. Планируется, что будет осуществлено строительство сначала двух абсолютно новых полос дороги, а потом та дорога, которая сейчас есть, будет практически перестроена. Это будет фактически новая дорога в том же коридоре. Но пока будут строить новую, эта дорога будет работать, а уже после того как будет построена новая, возьмёмся за старую, если от неё что-то останется. И в конечном итоге будет четырёхполосное движение, как и по мосту. К тому же на определённых участках будут проведены шумоизоляционные мероприятия. Работы по строительству и реконструкции начнутся летом 2017 года, практически одновременно на всём протяжении трассы. Первую часть, Керчь — Симферополь, введут в эксплуатацию вместе с Керченским мостом в 2018 году, а остальную — к 2020-му.

Подлежат изъятию

Совет министров Республики Крым распорядился изъять для государственных нужд 22 земельных участка в зоне строительства дороги и автомобильных подходов к Крымскому мосту в Керчи. Ряду семей, которые проживают в зоне строительства дороги, придётся переехать. Однако крымские власти утверждают, что компенсируют всем «пострадавшим» потери их недвижимости либо равнозначными участками с последующей компенсацией стоимости строительства, либо финансовой выплатой согласно оценочной стоимости потерянного имущества.

Программа для «придорожников»

Естественно, новая трасса и новые развязки привлекают внимание коммерсантов — АЗС, торговые сети, кафе и пр. На последнем форуме ОНФ президент В. Путин, отвечая на вопросы активистов, сообщил, что был бы готов помочь даже местному бизнесу реализовывать эти программы, но для этого она должна быть — программа развития придорожной инфраструктуры. А именно строительство АЗС, кафе, ресторанов. Естественно, это в основном лакомый кусочек для самого бизнеса и освоение этого потенциала — его задача. Тем не менее президент посчитал возможным предусмотреть дополнительные субсидии на реализацию этих проектов — соизмеримо объёмам, направлениям, и поручил главе Крыма Сергею Аксёнову проработать такую программу, взяв на себя помощь в организации финансирования.