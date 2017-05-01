Как в Крыму взятку отжали

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» рассказали, как в Алуште отсудили полученную в качестве чужой взятки недвижимость за $450 тысяч

Крым всегда славился коррупционными скандалами, а при Украине — особенно. Прибрежная курортная зона полуострова — то, что всегда привлекало застройщиков, инвесторов, коммерсантов и, соответственно, особое внимание надзорных органов сосредоточивалось тоже тут. Один из этих коррупционных скандалов привёл к разбирательствам, которые длятся уже восемь лет и затрагивают бизнес, чиновников и целый ряд общественных организаций и граждан.

А началось всё со стандартной схемы...

Более 12 лет назад московский инвестор Александр Сайкин затеял реализацию крупного инвестиционного проекта по строительству рекреационного комплекса, состоящего из нескольких зданий гостиниц и апартаментов общей площадью около 40 тыс. кв. м, включая строительство набережной, пляжей и необходимой инфраструктуры. Такое крупное строительство не могло не привлечь к себе внимание надзорных органов и коррупционеров всех мастей. Так, в конце 2000-х годов в течение трёх месяцев подряд принадлежащее инвестору ООО «Приморье» подверглось всевозможным проверкам более 30 раз, после чего местный сельский голова на пару с начальником Лучистовского ГАСК напрямую заявили, что без отката ООО «Приморье» больше ничего и никогда не построит.

Учитывая разгул коррупции на Украине, факт российского гражданства инвестора, под давлением обстоятельств, чтобы не потерять бизнес, принимается решение дать требуемую взятку в виде апартаментов — четырёх номеров, на тот момент рыночной стоимостью 450 тыс. долларов.

Александр Сайкин, инвестор:

«Мы бы ничего не давали, но за ними стояла система. Очень жёстко вымогали. Взятка была оформлена как покупка апартаментов по минимально возможной цене БТИ, да и эти деньги были уплачены из моего кармана. Мои сотрудники отнесли и оплатили от имени „покупателя“. По требованию взяточника оформлена недвижимость была на работавшую нянькой за мизерную зарплату в семье этого человека гражданку Писцову Елену, которой в ту пору едва исполнилось 25 лет. Когда начальник ГАСК лишился своей должности, Елена решила не отдавать оформленную на неё взятку своему „благодетелю“ и оставила апартаменты себе, ведь по документам хозяйка она».

Что ж, юридически всё верно. Но, по сути, какая разница, кто у кого взятку украл? Годы прошли. След Писцовой где-то затерялся, и не было печали, да... Друзья примчали.

Вопрос на $450 тыс. Люберецкие в теме?

Экс начальник ГАСК, думая, что он законный владелец, начал активно осваивать «свою» собственность, сделал ремонт на сумму более 100 тыс. долларов. Время шло, и гражданка Писцова также решила воспользоваться «приобретением». Начались нескончаемые суды.

«К этому моменту Писцова получила юридическое образование, успела „отличиться“ в Москве и выйти замуж, по удивительному совпадению, за полного тёзку одного из бывших членов люберецкого ОПГ — Писцова И., раннее судимого за убийства и бандитизм. Он с товарищами также вселился в апартаменты — подозрительная компания заставляла проживающих рядом соседей переживать за своих гуляющих поблизости детей», — говорит директор ООО «Приморье» Татьяна Корбут.

Кроме того, по словам директора, гражданка Писцова устроила на территории «своих» апартаментов коммерческую баню, используя помещение не по назначению, при этом накопив приличную задолженность за коммунальные услуги. Долг более 1 млн руб. гражданка Писцова оплачивать отказывается.

Нам удалось поговорить и с самой Писцовой, которая считает полученные апартаменты принадлежащей ей по закону недвижимостью.

Елена Писцова:

«Почему я должна платить за коммунальные услуги по 64 руб. за кв. м, двух уборщиц, вместе с тем налог на рентабельность, охрану без лицензий, если апартаменты куплены? Откуда такие цены? Сейчас идёт суд. ООО „Приморье“ занимается Антимонопольный комитет, они продали крышу моих апартаментов другим людям как террасу, и теперь она течёт. Разве это правильно?»

Вместе с тем Елена Писцова обвиняет Александра Сайкина в ряде других, по её словам, незаконных деяниях, а договор на обслуживание называет «кабальным», ведь, кроме высоких цен за коммунальные и прочие услуги, собственники апартаментов вынуждены оплачивать плюс ко всему 15 % рентабельности и налог УСН.

«Кроме того, данное предприятие предоставляет услуги охраны, которые также по договору входят в услуги за апартаменты, — говорит Елена. — Тогда как четыре года в нашем помещении могли проживать посторонние люди (речь идёт о бывшем начальнике ГАСК. — Ред.), не являющиеся собственниками помещений?»

Кто кого защищает?

Долгое время Елена Писцова занималась правозащитной деятельностью. Специализировалась на защите прав граждан по уголовным делам, в том числе помощью крымчанам, ранее осуждённым судом Украины и отбывающим наказание там.

По информации наших источников, ранее Писцова работала в Москве, в комитете «За гражданские права». Также состояла в организации «Правозащитники Урала». Засветилась и в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, где являлась ответственной за организацию мероприятий. А вот в Крыму члены КРОО «Конгресс защиты прав и свобод человека «Мир», сотрудником которой она представлялась, узнав об этом, опубликовали у себя на сайте объявление о том, что «сотрудником Конгресс „Мир“ Писцова Елена Владимировна не является, и полномочия представлять интересы организации ей не предоставлялись»...

У каждого своя правда

Сама же гражданка Писцова утверждает, что она действует абсолютно законно и на самом деле является правозащитником, а также, что в п. Семидворье, где находятся вышеуказанные апартаменты, экс начальник ГАСК захватил «её» имущество. «Но украинский суд, на основании экспертиз, всё разрешил».

Руководство ООО «Приморье» настаивает на оплате коммунальных услуг и возмущается тем, что в угоду своим интересам Писцова пытается очернить деятельность ООО «Приморье» и репутацию её собственника, заваливая контролирующие органы жалобами на несуществующие нарушения.

Александр Сайкин, инвестор:

«...В судебное разбирательство между гражданкой Писцовой и нашим вымогателем я не вмешивался, за ходом не следил. Меня не интересовал исход дела между взяточником и аферисткой — иначе как назвать человека, присвоившего себе собственность, не заплатив за неё ни копейки? У Писцовой никогда не было таких доходов, не то чтобы сделать такую дорогостоящую покупку, но даже на оплату коммунальных услуг. По моим данным, в Росреестре на неё и её мужа вообще не зарегистрировано никакой собственности. Ей необходимо платить три-четыре тысячи рублей в месяц за один номер, а их — четыре! Вместо оплаты Писцова подбивает других собственников не платить за коммунальные услуги. Место, где она сейчас работает, — общественная организация «Правозащитный комитет „Дело чести“, якобы от имени четырёх-пяти собственников соседних апартаментов направила в прокуратуру документ в защиту её позиции и отказа от уплаты. Но оказалось, что он сфальсифицирован. Один из „подписавшихся“ уже написал заявление в МВД, где утверждает, что ничего не писал и не подписывал... При этом гражданка Писцова сама и через „Дело чести“ пишет многочисленные необоснованные жалобы на деятельность ООО „Приморье“ и других компаний, принадлежащих мне».

Корреспондент «Крымского Телеграфа» ознакомился с некоторыми из жалоб.

Например, жалобы на деятельность ООО «ДТ Лимитед» по поводу строительства в Алуште многоквартирного жилого дома и торгового центра у памятного знака — стелы «Борцам за Советскую власть...» в центре города Алушты. В жалобе утверждается, что строители задевают и «уничтожают» исторически и культурно ценную мозаику, и просит срочно принять меры. Выехав на место, наш корреспондент обнаружил, что оградительные сооружения стройки находятся за пределами охранной зоны памятника, мозаику никак не задевают. Новая, свежеуложенная тротуарная плитка. Сквер у стелы всегда чистый, травка подстрижена, высажены новые деревья и кустарники. В общем, всё, как и было ранее указано в проекте и в результатах общественных слушаний.

Александр Сайкин, инвестор:

«А гражданка Писцова написала по этому поводу жалобу в Прокуратуру РК на 50 листах о каких-то вымышленных нарушениях... В общей сложности на благоустройство города мы потратили около пяти миллионов рублей. С этой стелой связана давняя история. Когда я приобрёл ООО „ДТ Лимитед“, я приобрёл инвестплощадку — земельный участок в центре города со снесённым кинотеатром „Южный“ (кинотеатр был снесён по решению горсовета предыдущим собственником, до моего приобретения ООО „ДТ Лимитед“), вырытым котлованом, в который вот-вот грозилась упасть эта стела. Прежде чем приступить к какому бы то ни было строительству, пришлось укрепить фундамент стелы. Я затратил более 100 тыс. долларов на строительство укрепляющего свайного ростверка. На данной площадке реализуется ещё один мой инвестиционный проект — строится более 15 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости на сумму около 15 млн. долларов. Это довольно крупный проект, особенно в столь непростое для инвестиций время. С самого начала мы сотрудничали с городской администрацией. Провели по поводу этой стелы общественные слушания, хотя не обязаны были это делать по закону, ведь все охранные зоны мы неукоснительно соблюдали. Все пожелания, высказанные горожанами, были учтены в проекте. Впоследствии прошли многочисленные проверки как прокуратурой, так и комитетом по охране культурного наследия. Никаких нарушений не обнаружено».

«Кассы для вымогательства денег»?

В ООО «Приморье» газете «Крымский ТелеграфЪ» рассказали, что, работая в разных правозащитных организациях, гражданка Писцова якобы использовала их в собственных интересах или в интересах третьих лиц, а также, пользуясь полномочиями организации, писала жалобы во всевозможные инстанции, «не давала жизни» не угодившим ей предприятиям и гражданам. И, по мнению работников «Приморья», на этом зарабатывала.

Иван Богданов, директор OOO «ДТ Лимитед»:

«Сегодня многие мелкие правозащитные организации, которых в Крыму и в целом по России огромное количество, — кассы для вымогательства денег. Они давят на бизнес, правоохранительные органы — закидывают их десятками обращений, на которые те по закону не имеют права не отреагировать. Отсюда — масса проверок и запросов, которые мешают инвесторам работать. Таким образом, частного бизнеса у нас скоро не будет. Если заморозить наше строительство, через месяц 250 человек с семьями окажутся на улице, без работы. С одной стороны, надзорные органы и нерадивые чиновники штрафами, пеней делают всё для этого и не дают работать, в кулуарах ссылаясь на то, что им надо „набивать“ бюджет. С другой стороны, такие „правозащитники“, как гражданка Писцова, которые закидывают необъективными жалобами всевозможные государственные контролирующие органы и при этом решают свои личные финансовые проблемы. Какие же это правозащитники? Они защищают исключительно свои личные материальные интересы. Я считаю, что это завуалированный рэкет, замаскированный под правозащитную деятельность».

Итак, история о том, как «вор у вора дубинку украл», где чья собственность и сколько за неё платить, кто с кем и что не поделил, с годами не уходит в Лету, а становится всё запутаннее, и, вероятно, такие дела действительно стоит решать компетентным органам.

P.S: Вторая сторона конфликта — Елена Писцова, а точнее — ее покровители, обещали предоставить в редакцию некий компромат на «Приморье». Однако к мо-менту сдачи номера в печать мы его, к сожалению, не получили. Между тем, ко-гда верстался номер, стало известно, что апартаменты, которые по решению суда находятся под арестом, неожиданно оказались в объявлении о продаже на сайте Avito.ru — «Коттедж 226 м2 на участке 1 сот». И цена: 23 000 000 рублей...