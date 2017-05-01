Из лёгкой в «тяжёлую»

Так можно охарактеризовать состояние королевы спорта в России в последние три года

Мало того что наши сильнейшие легкоатлеты были причёсаны под одну гребёнку и в полном составе команда была лишена права участвовать в Играх XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Лишь прыгунья в длину Дарья Клишина получила возможность стартовать в Бразилии и только потому, что живёт и тренируется в США...

А воз и ныне там

Не будем углубляться в создавшуюся ситуацию, о ней «Крымский ТелеграфЪ» неоднократно писал на своих страницах. Подробно мы сообщали и о тех требованиях, порой не только нелепых, но и просто-напросто издевательских, которые выставляли — для исправления — россиянам сэр Себастьян Коу и его команда из Международного легкоатлетического союза. И хотя подавляющее число замечаний Всероссийской федерации лёгкой атлетики, зачастую сумасбродных, россияне постарались удовлетворить, «заклятых друзей» из англосаксонского лобби это не успокаивает, они придумывают новые барьеры, превращающие лёгкую атлетику в самую что ни на есть тяжёлую. Кстати, российские тяжелоатлеты, тоже подвергавшиеся гонениям со стороны WADA, пропустившие, разумеется, не по своему желанию, последние Олимпийские игры за океаном, уже восстановлены в своих правах и успешно выступили на чемпионате Европы — 2017. Зато легкоатлетический эшелон остаётся и ныне загнанным в глухую изоляцию.

Поэтому, когда наши «доброжелатели» заявили о том, что они могут разрешить особо проверенным (конечно же, зарубежными антидопинговыми лабораториями) российским бегунам, прыгунам, метателям, многоборцам, ходокам выступать на международных соревнованиях, но только под нейтральным флагом, пришлось и на это согласиться. Ведь для многих мастеров легкоатлетический век недолог, и они не могут расти без соперничества с сильными атлетами, да и их финансовое благополучие зависит от коммерческих международных стартов. Однако, получив согласие от большого количества наших мастеров, а только они имеют возможность испытать свои силы на зарубежных стадионах, на выступления под нейтральным флагом, справедливо считая, что все и так будут знать, из какой они страны, чиновники из IAAF особенно не спешат выдавать разрешения россиянам. Пока лишь одиннадцати нашим парням и девушкам, в их числе мы видим и мастера спорта международного класса в метании молота Алексея Сокирского из Сак, дали добро на подобные старты. А ещё 90 элитных российских атлетов, в их числе и заслуженный мастер спорта в метании копья Вера Ребрик из Ялты, остаются в томительном ожидании допуска к стартам. Хотя с каждой неделей летний сезон входит в свои права. После длительного перерыва первые российские ласточки выступили на международных состязаниях. Молодая прыгунья с шестом Ольга Муллина в южнокорейском Пусане стала первой, преодолев планку на отметке 4 м 50 см. А чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков после двухлетнего перерыва стартовал в Шанхае в компании со всеми лучшими барьеристами мира и был на финише пятым (13,35).

Как дела, крымчане?

На сегодняшний день благодаря инициативной деятельности Крымской федерации лёгкой атлетики, возглавляемой большим энтузиастом королевы спорта Александром Баталиным, наши атлеты Вера Ребрик и Алексей Сокирский входят в число спортсменов мирового класса, а спринтер Руслан Перестюк — среди сильнейших на всероссийской арене. Это положительные достижения. Но, увы, остальные наши спортсмены, даже чемпионы республики, особенно в прыжковых дисциплинах, в беге на средние и длинные дистанции, многоборцы, при наличии 75 профессиональных тренеров, находятся, в лучшем случае, на уровне кандидатов в мастера или даже перворазрядников. Не так давно соревновались наши метатели молота, копья, диска. Так вот, только результат Сокирского в метании молота соответствует результату, с которым можно надеяться на успех на любом уровне — 73 м 96 см. Поэтому не случайно, выступая в минувшее воскресенье в Адлере, на всероссийском турнире «Богатырь» при холодной, дождливой погоде Лёша был третьим, послав молот на 73 м 22 см. В метании копья, как все уже привыкли, победила наша Вера, отправившая снаряд на 62 м, что позволило ей зафиксировать седьмой результат в десятке лучших метательниц мира. А ведь буквально за несколько дней до этого старта, при отличной погоде в Сочи, Ребрик на глазах наставников национальной сборной России посылала копьё за 67 м. По российским меркам прибавляет в мастерстве в метании диска Ольга Белякова, юниорка из Джанкоя, победившая сверстниц на «Богатыре» — 54 м 10 см.

А буквально за несколько дней до стартов на Кавказе в Евпатории на создаваемой президентом КФС Юрием Ветохой отличной «Арене-Крым» впервые состязались бегуны и прыгуны, разыгравшие призы на открытом чемпионате Республики Крым. Здесь можно отметить лишь симферопольца Никиту Захарченко, победившего в беге на 110 м с барьерами (14,3) и в прыжках в длину (7 м 09 см), а также успех известного мастера тройного прыжка из Сак Натальи Ястребовой, улетевшей на 13 м 14 см. Кстати, Наташе можно присваивать титул чемпионки Крыма не только среди женщин, но и...мужчин. Ведь лучший «тройник» среди сильного пола выиграл соревнование с результатом 13 м 10 см. Как говорится, без комментариев. Тем более когда речь идёт о прыжках в высоту, где у мужчин чемпиону покорилась планка на отметке 185 см, а у женщин — 165 см. На материке с первым результатом не попадёшь в призёры состязаний среди... женщин, а со вторым — среди девушек.

Правда автора могут упрекнуть в том, что он не пишет о ставших чемпионами Крыма в беге на 100 и 200 м Антоне Анискове (10,4) и Дмитрии Гладком (21,2). Но эти парни представляли ДНР и ими, их наставниками можно только восхищаться, что в тяжелейших, будем говорить, военных условиях они повышают мастерство.

«Бриллиантовая лига»

Летом нынешнего года в Лондоне состоится очередной чемпионат мира по лёгкой атлетике, на котором, мы надеемся, выступят Ребрик, Сокирский, Перестюк. Для них отличным полигоном подготовки могла бы послужить «Бриллиантовая лига», общий призовой фонд которой более шестнадцати миллионов долларов. Проводятся 14 этапов по шестнадцати дисциплинам как у мужчин, так и у женщин. Победитель этапа получает десять тысяч долларов и восемь очков в общий зачёт, и чем призовых очков будет больше, тем больше шансов стартовать в финале в своём виде, где победа уже оценивается в пятьдесят тысяч долларов.

Увы, пока лучший результат Перестюка на 100 м (10,25) не даёт ему возможности получить приглашение на этот турнир. К сожалению, в этом году «молотобойцы» не стартуют в лиге и Сокирскому предстоит набирать боевую форму на других турнирах. Остаётся Ребрик. Её судьба должна быть решена до 13 июня: быть или не быть ей на международной арене...