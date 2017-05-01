Нахимичили

Кто и как будет решать проблемы химической промышленности на полуострове

Недавно в Красноперекопске, на базе Крымского содового завода, состоялась коллегия Министерства промышленной политики Крыма, где обсуждались наиболее острые проблемы промышленности в целом и химической промышленности в частности.

Воды осталось на 1,5–2 года

Как известно, промышленная деятельность для технических нужд в основном требует в своей реализации применения большого количества воды. То, что для Крыма проблема водных ресурсов одна из наиболее глобальных и жизненно важных — не тайна, но, как оказалось, всё несколько хуже, чем кажется на первый взгляд.

Раньше крупные предприятия брали воду из Северо-Крымского канала, теперь, по понятным причинам, вынуждены изыскивать её в обустроенных артезианских скважинах. Тем не менее, по словам министра промышленной политики Крыма Андрея Васюты, это может быть только временной мерой, чтобы не останавливать работу предприятий. К тому же уже сегодня наблюдается повышение уровня соли в добываемой воде. Крупные промышленные предприятия Крыма вынуждены были приобрести установки, которые позволяют перерабатывать и в дальнейшем использовать эту воду. Однако, естественно, это дополнительные затраты, которые влияют на себестоимость продукции. И, конечно, запас скважин при таком объёме потребления недолговечен. Как выяснилось, подземными водами мы сможем пользоваться ещё полтора, от силы — два года. А что дальше? Есть несколько вариантов решения проблемы. Первый: достижение каких-то договорённостей с Украиной об открытии Северо-Крымского канала, второй: строительство водовода через Керченский пролив и третий: создание опреснительных установок и предприятий на территории Крыма. Очевидно, что первый вариант маловероятен. Строительство водовода тоже вряд ли нам поможет, потому что Кубань тоже дефицитный по запасам воды регион, и много мы её не получим. А третий вариант наиболее реален и эффективен, но требует больших финансовых вложений. Но при этом он может решить проблему с водоснабжением не только промышленных предприятий, а и подойдёт для соцобеспечения. Современные технологии опреснения воды позволят полностью решить проблему с водным обеспечением Крыма.

Как сообщил министр промполитики, «на сегодняшний день имеется проект опреснительной системы „Северный Крым“ на сумму примерно 40–50 млрд рублей». Государственная корпорация развития Республики Крым занимается его реализацией и ищет инвестора. Проект межотраслевой, так как его реализация позволит обеспечить на 100 % водными ресурсами промышленные предприятия, наполовину закрыть потребность территории и, кроме этого, даст около 300 МВт электроэнергии дополнительно.

Однако из выступления представителя корпорации на коллегии видно, что с поиском инвесторов и видением реализации на практике всё далеко не просто.

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы...

Есть и другая проблема — отсутствие железнодорожного сообщения между ж/д станциями Армянск и Заводская. Решение этого вопроса продвигается, но не так быстро, как хотелось бы в связи с трудностями относительно территориального планирования, к тому же земли, через которые должна проходить ж/д ветка, в разных руках и формах собственности. Но строиться она всё равно должна, так как крупные крымские промышленные предприятия без железнодорожного сообщения не могут выйти на полную мощность: рельсы необходимы для закупок особо опасных веществ и поставок готовой продукции. Проект ж/д ветки тоже уже есть, но как и когда он будет реализован — тоже вопрос.

В связи с переходом с украинской в российскую юрисдикцию у большинства промышленных предприятий Крыма (в том числе такого монстра, как Крымский содовый завод, который обеспечивает 2% мировой добычи соды) возникла проблема с лицензированием. Для получения лицензии необходимо разработать огромное количество документации, актов, что делается уже на протяжении нескольких лет, но до конца все условия соблюсти не получается. Как, например, у Крымского бромного завода исторически сложилось так, что расположен он на месте, на котором, в соответствии со всеми нормами законодательства РФ, размещаться не может. Но и переносить или закрыть его из-за этого тоже нельзя и невозможно. И подобные неразрешимые вопросы, которые всё-таки как-то урегулировать необходимо, есть почти на каждом предприятии. И как со стороны технадзора, так и со стороны минэкологии проблемных вопросов масса, и крымское профильное министерство призывает надзорные органы относиться к ним с пониманием.

СЭЗ как головная боль?

Как ни странно, получение статуса участника свободной экономической зоны тоже стало проблемным вопросом для нашей химпромышленности. Генеральный директор ПАО «Крымский содовый завод» пояснил, что предприятие, являясь держателем месторождения сырья для получения соли, не имеет права входить в СЭЗ.

Владислав Шмельков, гендиректор ПАО «Крымский содовый завод»:

«Мы считаем, что сама свободная экономическая зона была организована не только для того, чтобы у нас создавались новые предприятия, но и для поддержания тех, которые находились в республике в момент перехода Крыма в состав России, и дать каким-то образом продержаться предприятиям, которые попали в сложные экономические условия. Но, к сожалению, это у нас не работает. С одной стороны, нас не пускают в СЭЗ, потому что мы являемся держателем месторождения, а с другой, имея лицензию на это месторождение, мы не можем переоформить её согласно законодательству РФ. Дело в том, что месторождение прилегает к утверждённой границе между Россией и Украиной (то есть находится в подвешенном состоянии), и потому мы не можем оформить российскую лицензию».

С подобными проблемами столкнулись и другие компании региона.

Крымский гигант

В рамках коллегии минпрома состоялась также экскурсия по содовому заводу — одному из лидеров химической промышленности Крыма. Стоит отметить, что отрасль обеспечивает 15 % всего промпроизводства в республике, а также даёт рабочие места восьми тысячам жителей. Кстати, шесть тысяч из их числа работают в ПАО «Крымский Титан» и ПАО «Крымский содовый завод». Что касается последнего, он является производителем и экспортёром кальцинированной соды марок «А» и «Б» и единственным по производству соды кальцинированной технической на юго-западе России. На заводе выпускается и соль поваренная пищевая выварочная пяти наименований. Введено в эксплуатацию производство натрия двууглекислого (пищевой соды) мощностью 20 тысяч тонн в год. Содовый завод сам себя обеспечивает электроэнергией с помощью паровой турбины мощностью 6 МВт и имеет в наличии четыре-пять километров собственного газопровода.

Интересно, что, когда такой гигант промышленности заявил о проблеме с поставками посредством паромной переправы, на коллегии минпрома им ответили, что, может, и помогут, но порекомендовали лучше самим обзавестись переправой.