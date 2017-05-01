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СпецпроектОбзор прессы

Как Порошенко пытается подкупить крымчан

Безвиз из мышеловки, атака на свободу выбора и настоящее лицо культуры

Как жителей полуострова заманивают на Украину безвизовым режимом, как скажется на крымчанах запрет популярной сети «ВКонтакте» и как разнообразил выступление Джамалы известный пранкер.

«Не верьте укропам, дары приносящим!»

В среду в Страсбурге подписали долго ожидаемый украинцами договор о безвизовом режиме между Украиной и Евросоюзом. Впрочем, уже все кому не лень обсудили абсурдность радостных надежд, которые на этот безвиз возлагали свидомые. Ведь, как известно, он не даёт возможности учиться, работать в Европе, пребывать можно совсем недолго, а денег на европейские путешествия у подавляющего большинства украинцев просто нет. Ещё «Украинская правда» в конце марта писала, что постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер сделал неутешительный вывод о том, что 60 % украинцев живут за чертой бедности. А какое, собственно, нам, крымчанам, до этого дело? Оказывается, президент Украины Пётр Порошенко рассматривает возможность выдавать биометрические паспорта для поездок в ЕС как крымчанам, так и жителям Донбасса, о чём он пафосно заявил. Правда, для этого им придётся пройти «определённую процедуру» для «временно перемещённых лиц».

На днях любопытная статья, проливающая свет на правила посещения жителями незалежной европейских стран и отношение к этому крымчан, появилась в авторской колонке Александра Ростовцева на сайте politnavigator.net.

«Что значит — получить статус временно перемещённого лица? Да очень просто: ради безвиза крымчане и жители ЛДНР обязаны сменить постоянное место жительства в своих республиках на Украину и официально получить статус DP (от „displaced person“). Возможно также, что под упомянутыми „определёнными процедурами“ подразумевается отказ от российского гражданства и гражданства народных республик», — пишет автор статьи. — По данным ФМС РФ, гражданство России приняло 98 % жителей Крыма. Это два миллиона человек. Таким образом, весь актив порохунты в Крыму составляет не более 2 %, да и то маловероятно, чтобы все эти 2 % согласились уехать на Украину и получить статус DP ради какой-то там паспортины и призрачной возможности мотаться галопом по европам».

Но это если крымчан не лишат или уже не лишили украинского гражданства в связи с запретом на Украине иметь двойное гражданство. Более того, Порошенко даже внёс в Раду специальный законопроект, согласно которому всех лиц, имеющих двойное гражданство, будут целенаправленно лишать украинских паспортов.

Что касается тех 98 % жителей Крыма, кто принял гражданство РФ, неужели Порошенко верит в то, что ради украинского безвиза они откажутся от российских паспортов? Ведь если вспомнить, с чего всё начиналось, то неприемлемая крымчанами евроинтеграция как раз и послужила одним из толчков к референдуму!

«Все эти разговоры о крымчанах, сохранивших украинские паспорта и имеющих право на биометрическую ксиву с правом безвиза, — обычный политиканский блеф и провокация, — пишет politnavigator.net. — И раньше-то всем тем уроженцам и жителям Украины, кого грянувшая „незалежность“ внезапно застала за пределами Неньки, и кто хотел вернуться жить в родные края, приходилось обивать пороги консульств и получать справки об отсутствии у них всяческих постсоветских гражданств. Кто сказал, что теперь будет иначе? Миграционная служба Украины вполне может потребовать от соискателя биометрического паспорта справку о выходе из российского гражданства».

Впрочем, этот политиканский блеф, как считает автор статьи, вызван крайней обеспокоенностью Киева тем, что в последнее время уже многие западные политики, которым надоели антироссийские санкции и раздувание военной истерии в Европе, призывают Украину официально отказаться от Крыма и Донбасса, переведя режим на мирные рельсы. «Но признать это для Порошенко — значит подписать себе смертный приговор и получить вооружённый фашистский мятеж у себя под боком».

Аукнется ли нам?

Пётр Порошенко 15 мая не только запретил георгиевскую (гвардейскую) ленточку на территории Украины, но и подписал указ о применении санкций для 467 юридических и 1228 физических лиц. В список юридических лиц попали сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», программное обеспечение 1С, почтовый сервис Mail.ru и многие сайты. Таким образом, по мнению украинской стороны, будет лучше обеспечена безопасность этой страны. И сразу же в украинском интернет-сообществе началась настоящая буря возмущения. Дело в том, что подавляющее большинство украинских предприятий работают именно с программами 1С, очень многие пользуются почтой «мейл.ру», а количество пользователей запрещённых теперь соцсетей исчисляется многими миллионами. В этом обзоре мы бы не стали обращать внимание на проблемы украинской стороны, если бы не одно но. Многие провайдеры определяют компьютеры крымчан как находящиеся на территории Украины — то есть фактически компьютер находится в российском Крыму, но программа, обеспечивающая доступ в интернет, автоматически распознаёт его как компьютер с Украины (да, такая проблема далеко не у всех решена со времён присоединения Крыма к России). Поэтому и крымчане могут автоматически попасть в число тех, у кого со дня на день включится блокировка соцсетей.

Конфуз Джамалы

Самым скандальным и обсуждаемым участником Евровидения-2017 стала уехавшая из Крыма по политическим мотивам певица Джамала. Сначала её не пустили на красную дорожку, потом лишили вознаграждения за выступления в перерывах между номерами конкурсантов. Вот и в финале Евровидения не обошлось без казусов: в то время пока Джамала пела свою песню, к ней на сцену выбежал мужчина, размахивая флагом Австралии, и оголил свою филейную часть. Как оказалось, это был украинский пранкер (человек, который сделал своей профессией неприличные скандалы) Виталий Седюк. Конечно, сама певица не имеет отношения к этому конфузу. Но происшествие, как кажется, очень хорошо демонстрирует настоящий уровень современной украинской культуры.

Александр СКОПОВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 430 от 19 мая 2017 года

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Просмотров: 417 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 08:56

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