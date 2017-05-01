Остались без Николаевки

Популярный курорт остался без пляжей и набережной, а симферопольцы — без ближайшего моря

В курортной Николаевке в этом году снова не приведут пляжи в порядок. По информации чиновников, им на это необходим миллиард рублей, который пока взять неоткуда.

Вспомнить о Николаевке

В единственный курорт Симферопольского района — посёлок Николаевка — этой весной наконец сделали трассу. Тридцать четыре километра нового качественного асфальта, белоснежные разметки и предупреждающие светофоры на переходах. Однако куда приводит крымских туристов эта образцово-показательная дорога? Ответ знают все местные жители: в неухоженный посёлок с полностью разбитой штормами набережной и аварийными пляжами, куда, по большому счёту, людей даже пускать нельзя.

Летом прошлого года в республиканском правительстве о Николаевке неожиданно вспомнили. Сергей Аксёнов поручил привести в порядок набережные всех крымских курортов, которые должны быть отремонтированы в единой стилистике. При этом пилотные проекты планировалось запустить в Коктебеле и как раз в Николаевке.

«Разработан уличный дизайн, набережные будут благоустроены в едином стиле, который будет также разработан в едином цвете», — рассказывал руководитель архитектурного бюро, член градостроительного совета РК Александр Некрасов.

В правительстве определились и со сроками: до 15 ноября 2016 года должны были разработать эскизные проекты по этим посёлкам, после чего планировали решить вопрос с финансированием и заложить необходимые средства на 2017 год, чтобы в течение года две набережные были сделаны.

Реальность дня

Изначально работа действительно велась в соответствии с указанными сроками. Так, в ноябре в рамках заседания градостроительного совета презентовали будущие преобразования Николаевки. В курортном посёлке пообещали сделать просторную набережную с малоэтажной застройкой. Однако, прежде чем заняться собственно набережной, необходимо провести берегоукрепительные работы. Штормы и хаотичная застройка привели к тому, что глинистые склоны повсеместно разрушаются, обещая рухнуть зазевавшимся туристам на голову.

Архитектор Александр Некрасов даже сообщил журналистам, что к строительству противооползневых сооружений намерены подойти эстетически — не просто установить бетонные стены, как это делалось ранее, а создать каскады с вертикальным озеленением.

На этом запал чиновников и специалистов как-то и угас. По факту в новый курортный сезон Николаевка входит в безобразном состоянии. Туристы, приезжающие сюда на бюджетный отдых, видят малопривлекательную картину: над головами свисают разбитые плиты, кое-как скреплённые металлическими стержнями, дополняют живописный пейзаж ржавые лестницы и разрушенные пирсы. Мало того что вся эта разруха совершенно не радует глаз, так и просто опасна для отдыхающих. Не говоря уже о постоянной угрозе обвала берега.

Оксана Механичёва, заместитель главы администрации Симферопольского района:

«Максимальное количество штормов приходится на холодное время года. Сильные штормы вызывают большие разрушения береговых обрывов, содержащих малоустойчивые породы. В результате волнового разрушения береговой уступ в Николаевке настолько приблизился к жилым, социальным и инженерным объектам, что угрожает их целостности».

Впрочем, стоит добавить, что не только и не столько сам берег приблизился к многочисленным санаториям и отельчикам, сколько последние безбоязненно растут непосредственно на уступах. Собственники, видимо, не особо задумываются над тем, чем может обернуться такая беспечная застройка.

Впрочем, предыдущий глава администрации Николаевки Алексей Ванов даже грозился пустить под снос семь баз отдыха.

«Береговая линия будет освобождаться, — обещал он в своё время. — Мы ведём переговоры (с владельцами. — Ред.), подготавливаем, но точка будет поставлена после прохождения государственной экспертизы проекта».

Однако в посёлке поменялось руководство и все базы отдыха остались на прежних местах.

Бесстрашные туристы

На сегодняшний день общая протяжённость морской береговой полосы в границах Николаевского сельского поселения составляет 7,8 километра. Из них 6,8 находятся в границах Николаевки и ещё километр — за пределами посёлка.

Несмотря на сложившуюся печальную ситуацию, в Николаевском сельском поселении каким-то образом даже умудрились определить десять пляжных зон общей протяжённостью 1,3 км, готовых принимать отдыхающих.

Администрация, оценивая потенциальную опасность, всё же закрыла отдельные участки берега для рекреации.

Оксана Механичёва:

«По состоянию на 1 мая запрещающие знаки установлены в районе границ с Бахчисарайским районом до пансионата „Большевик“; в границах баз отдыха „Ветеран“ и „Продмаш“; от ПК „Дельфин“ до границ с Сакским районом, а также произведена опашка грунтовых дорог, опасных для движения автотранспорта вдоль береговой линии. Перед началом купального сезона, до 1 июня текущего года, будут дополнительно размещены указатели, предупреждающие об опасных зонах на пляжных территориях».

Однако по факту людей, конечно же, не останавливают размещённые таблички — туристы и местные жители сейчас передвигаются по всей береговой линии, а в летнее время размещаются на отдых непосредственно под уступами. Удивляет, что, несмотря на потенциальную опасность такого отдыха, никто бесстрашных курортников не гоняет. По-хорошему, всю эту территорию необходимо было бы просто оцепить — до лучших времён, пока противооползневые сооружения всё-таки не будут установлены. Однако по сложившейся странной практике у нас ждут очередного ЧП, прежде чем начать действовать.

Начиная с 2015 года администрация Симферопольского района направляла обращения по вопросу проектирования и строительства берегоукрепительных сооружений в Николаевке в различные организации: ГУП КГУ «Противооползневое управление», ООО «ЦНТУ «Инжзащита», ООО «Институт «Крымгиинтиз». В результате было установлено, что для проведения берегоукрепительных мероприятий на пляжах необходимо провести работы в три очереди, стоимость которых превышает один миллиард рублей.

Оксана Механичёва:

«Кроме того, до начала берегоукрепительных работ следует принять меры по сносу строений, возведённых в стометровой зоне прибрежной территории. Таким образом, администрацией Симферопольского района совместно с администрацией Николаевского сельского поселения проводится анализ существующей застройки прибрежной береговой полосы с целью выявления фактов незаконного размещения объектов строительства. Данная информация позволит комплексно и программно подойти к решению этого вопроса».

Вопрос не этого года?

Между тем в правительстве Крыма уже сообщили, что в этом году нет смысла даже мечтать о том, что Николаевку приведут в порядок.

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым:

«В этом году (будет сделана. — Ред.) только проектная документация. На самом деле на восстановление пляжей нужны колоссальные деньги. Сейчас как раз изучаем возможность формирования ещё одной целевой программы именно по обустройству пляжей. Они шикарные, однако необорудованные. Никто за ними никогда не следил, уборка должным образом не проводилась».