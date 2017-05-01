Шесть бед шести автостанций

Автовокзал переедет в аэропорт, а «Курортная» — за железную дорогу

Несмотря на то что Симферополь традиционно является главным перевалочным пунктом Крыма, ситуация с местными автостанциями и автовокзалом далека от идеальной. Здания не оборудованы самым необходимым, а посадка в автобусы происходит хаотично. Куда переедет Центральный автовокзал, какие варианты рассматривают для развития «Курортной» и будут ли автобусы в Николаевку отправляться с автостанции «Западная», узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Автостанция «Восточная»: 20 лет без ремонта

Кратко: Находится на улице Самохвалова, 4. Зал ожидания на 50 мест. Автобусы отправляются в Абрикосовку, Васильевку, Головановку, Зерновое, Колодезное, Урожайное, Мазанку и в другие населённые пункты Феодосийского направления.

Несмотря на то что автостанция «Восточная» уже около двадцати лет стоит без ремонта, само здание находится ещё в относительно нормальном состоянии — так добротно она была построена когда-то.

В Крымавтотрансе уверяют, что на сегодняшний день эта автостанция весьма востребована жителями полуострова. Так, в апреле этого года здесь было перевезено 85 тысяч пассажиров, а билетов продано на четыре миллиона рублей.

Игорь Коробчук, директор ГУП РК «Крымавтотранс»:

«Сейчас мы рассматриваем возможность перепрофилирования этой автостанции. Правда, в этом году мы уже не будем этого делать, чтобы не сорвать курортный сезон. Однако в будущем планируем её задействовать в программе „Единый билет“, потому что автобусы с Керченской переправы всё равно туда заезжают».

По словам директора, это в какой-то степени позволит разгрузить Центральный автовокзал.

Однако для того чтобы принимать ещё и этот поток пассажиров, «Восточная», несомненно, нуждается в модернизации.

Игорь Коробчук:

«Конечно, нужно создать соответствующую инфраструктуру, начиная с туалетов и заканчивая комнатой матери и ребёнка, с медпунктами и всем остальным. Это задача, которая сейчас нами рассматривается, ищутся пути решения».

По предварительным планам, все необходимые работы здесь должны пройти до 2020 года. Однако назвать необходимую для реконструкции здания сумму директор Крымавтотранса отказался.

Автостанция «Западная»: вне приоритета

Кратко: Находится на улице Севастопольской, 243. Зал ожидания рассчитан на пятьдесят мест. Рейсовые автобусы отправляются по тринадцати направлениям: в Бахчисарай, Севастополь, Береговое, в посёлки Счастливое, Родное, Холмовку, Андреевку и так далее.

Эта автостанция практически выполняет роль пригородной, то есть имеет серьёзную социальную нагрузку, развозя пассажиров по близлежащим сёлам Симферопольского и Бахчисарайского районов. Так, в апреле здесь отправлено 225 тысяч пассажиров, билетов продано на шесть миллионов рублей.

Как и на автостанции «Восточной», ремонт на «Западной» не стоит в приоритетных задачах госпредприятия.

Игорь Коробчук:

«В этом году значительных финансовых вливаний в эти автостанции не будет».

Автостанция «Курортная»: перенести нельзя оставить

Кратко: Находится автостанция на Привокзальной площади, 1. Автобусы отправляются практически по всем крымским направлениям: в крупные курортные центры: Форос, Севастополь, Ялту, Керчь, Евпаторию, Симеиз, Черноморское, Судак, а также в посёлки Песчаное, Прибрежное, Балаклава и так далее.

«Курортная» пользуется повышенным спросом как у туристов, так и у местных жителей: в летнее время в день отсюда уезжает до десяти тысяч человек (зимой их количество в два раза меньше)! Этому способствуют хорошее месторасположение, удобная транспортная логистика, а также обилие автобусов, отправляющихся отсюда. На этом плюсы станции, пожалуй, и заканчиваются.

Остаются многочисленные проблемы. Во-первых, крайне неудобная площадь, куда приезжают и откуда отправляются автобусы, между которыми лавируют пассажиры, в том числе с детьми и колясками. О безопасности людей в таких условиях говорить вообще не приходится. Во-вторых, неподготовленному пассажиру в этой человеко-автобусной сумятице найти свой транспорт не так-то просто. Конечно, здесь установлен щит, где схематически показан приблизительный план расстановки автобусов, но приехавший турист вряд ли так сразу заметит эту информацию. В-третьих, над кассами нет никаких навесов, то есть люди стоят в куче под дождём или палящим солнцем, не имея возможности где-то укрыться.

До последнего времени проблемой была и сама автобусная площадка, изрытая колдобинами, так что даже выезд с автостанции уже превращался в полноценный аттракцион, но буквально недавно эту территорию привели в порядок.

Руководство Крымавтотранса, естественно, в курсе всей этой ситуации. Здесь объясняют, что как раз сейчас обсуждается будущее автостанции. По большому счёту, есть два решения проблемы. Первый вариант предполагает перенос автостанции на новое место — по другую сторону от железнодорожного полотна, где объект будет выстроен с нуля. Таким образом, можно станцию спроектировать заново, чтобы она отвечала всем необходимым требованиям. Однако в этом случае надо продумать и вопрос подвоза пассажиров туда на общественном транспорте.

Второй вариант гораздо проще: автостанция остаётся на прежнем месте, однако подвергается тщательной перепланировке за счёт присоединения новой территории (а именно — нынешней автостоянки). Увеличив площадь, можно будет создать полноценные платформы, что упорядочит движение автотранспорта. В этом же случае будет построено новое модульное здание автостанции с кассами, так что людям уже не придётся толпиться на улице.

Также директор Крымавтотранса обещает, что в ближайшее время здесь будут приняты временные меры по благоустройству территории, а именно установлены дополнительные скамейки и оборудованы навесы.

Аэропорт: операция «Перехват»?

Автостанция в аэропорту значится как раз в приоритетных объектах. И это неспроста: за последние три года Симферополь из железнодорожного перевалочного пункта переквалифицировался в воздушные ворота Крыма.

1 июня здесь будут открыты дополнительные кассовые пункты в зале прилёта терминала «А». Это единственный способ перехватить прилетевших пассажиров до того момента, как их встретят таксисты, от которых обескураженным туристам зачастую уже достаточно сложно отделаться.

Таким образом, считают в ГУП «Крымавтотранс», у людей будет возможность уехать регулярными рейсами по справедливым ценам на билет.

В Николаевку: новое место для маршруток

Как известно, сейчас пассажиры отправляются в Николаевку с улицы Героев Сталинграда. Однако в ближайшее время ситуация сможет измениться.

Игорь Коробчук:

«Мы разговаривали об этом с главой администрации Симферополя Геннадием Бахаревым и с Министерством транспорта Крыма. В частности, мы внесли своё предложение, чтобы транспорт в Николаевку отправлялся с автостанции „Западной“. Там для этого места достаточно».

Впрочем, по таким вопросам принято спрашивать мнение общественности — ещё неизвестно, как сами люди оценят такое решение. Как бы там ни было, но вопрос с маршрутками в Николаевку всё равно необходимо как-то урегулировать — в летнее время люди просто выстраиваются в многометровые очереди вдоль трассы, что вряд ли можно считать удобным.

Центральный автовокзал «симферополь»: переезд грядёт?

Кратко: Зал ожидания рассчитан на 70 мест. Отсюда можно уехать не только в крымские города, но и на материк — в Геленджик или Сочи, Краснодар или Анапу, Ростов-на-Дону или Ставрополь.

В апреле здесь было перевезено 163 тысячи человек, билетов продано на 63 миллиона рублей.

В настоящее время ведутся разговоры о том, что Центральный автовокзал, скорее всего, переедет на новое место.

Игорь Коробчук:

«После открытия нового аэровокзального комплекса рассматривается вариант создания на базе нынешнего терминала Центрального автовокзала. С учётом того, что там будет проходить трасса „Таврида“, в этом есть смысл. К тому же это позволит в значительной степени разгрузить город».

В таком случае существующий ныне вокзал, скорее всего, будет передан под другие цели.

Игорь Коробчук:

«Если решение о переносе будет принято, то в прежнем месте содержать автостанцию будет просто нецелесообразно. Лучше перераспределить эту нагрузку между «Курортной», «Западной» и «Восточной».

Для двух последних такое решение вообще очень выгодно: это позволит увеличить их доходность за счёт расширения маршрутной сети.

Интересно, что не так давно на Центральном автовокзале был сделан косметический ремонт, однако само здание всё равно нуждается в капитальном ремонте.

Безбилетные пассажиры и нерадивые сотрудники

Одна из серьёзных проблем, с которой сейчас ведётся активная борьба, — безбилетные пассажиры. Водители, стремясь заработать больше денег, активно зазывают людей, уговаривая их ехать без билетов. В итоге госпредприятие получает прибыли процентов на 30–50 меньше.

Однако подобная деятельность была бы невозможна, если бы сотрудники крымских автостанций не закрывали на это глаза, естественно, получая за этой свой процент.

Игорь Коробчук:

«Чтобы пресечь эту тенденцию, мы изменили штатное расписание в пользу создания полноценного отдела контроля, который будет заниматься как раз этим вопросом. Плюс задачи по доходности предприятий доведены до руководителей автостанционных сетей, что предполагает принятие определённых мер: контроль за работой своих сотрудников, организация технологического процесса. Также сейчас закупаем шлагбаумы, потому что есть факты, когда на требование сотрудников Крымавтотранса водители автобусов даже не останавливаются для проведения проверки».

Впрочем, безбилетных пассажиров водители подбирают не столько на самих автостанциях, сколько за их пределами.

Игорь Коробчук:

«В договоре об оказании автостанционных услуг предусмотрено, что на расстоянии 500 метров от автостанции мы можем проводить проверки. Проводим видеорегистрацию и на основании этого выставляем штрафные санкции перевозчикам. К этой работе мы подключаем и Ространснадзор».

В туалет — по билетам!

Мало кто знает, но в туалеты, расположенные рядом с автостанциями и принадлежащие автостанциям, можно ходить бесплатно, по автобусным билетам. По крайней мере, так утверждает директор Крымавтотранса.

Игорь Коробчук:

«Такая услуга сейчас есть. В течение двух часов до отправления автобуса можно этим пользоваться. Кто постоянно ездит, знает об этом».

Интересно, что эта информация вообще нигде не указана, так что приезжий никак не сможет об этом догадаться.

Текущие планы

В этом году на благоустройство двенадцати самых крупных крымских автостанций Крымавтотранс планирует потратить 39 миллионов рублей. Часть средств будет израсходована на обустройство туалетов.

39 процентов всех доходов ГУП «Крымавтотранс» получает с предприятий Симферополя: Центрального автовокзала, автостанций «Аэропорт», «Курортная», «Восточная», «Западная» и «Николаевка»

Новые автостанции

К лету Министерство транспорта РК планирует открыть девять новых автостанций на полуострове. В частности, откроются автостанции «Малореченское», «Солнечногорское», «Приветное», «Новый Свет», «Утёс», «Профессорский Уголок», «МАПП «Джанкой», «МАПП «Армянск» и «МАПП «Перекоп». Однако на их открытие предусмотрена совершенно незначительная сумма — около десяти миллионов рублей.