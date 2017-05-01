Смотри, куда кладёшь!

Несёт ли ответственность организация за сохранность вещей, оставленных посетителем в отведённом для этого месте

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем, несёт ли ответственность организация за сохранность вещей, оставленных посетителем в отведённом для этого месте. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Договорные отношения

Организация вправе устанавливать на своей территории правила поведения, не противоречащие законодательству РФ, в том числе запрещать посетителям находиться в верхней одежде. Наверняка вы не раз слышали о случаях исчезновения верхней одежды в кафе, театре, ресторане или другом подобном заведении. Как это часто бывает, при входе в заведение висит табличка: «За сохранность вещей администрация ответственности не несёт».

Организация же отвечает не за кражу, а за невыполнение обязанностей по договору хранения. В соответствии с п. 1 ст. 886 Гражданского кодекса РФ, по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. Оформление договора хранения вещей, к примеру, в гардеробах производится в упрощённом порядке, то есть никакие бумаги не подписываются, а клиенту просто выдают номерок или жетон. Они служат подтверждением того, что стороны вступили в договорные отношения. Также такой договор считается заключённым по факту оставления одежды в определённых для этих целей местах.

Организация, не располагающая гардеробом, но имеющая места, специально отведённые для хранения вещей посетителей, обязана принять все меры для обеспечения сохранности вещей, оставляемых без сдачи их на хранение.

Факт наличия в организации мест, предназначенных для хранения верхней одежды, головных уборов, зонтов и иных подобных принадлежащих посетителям вещей, является офертой (Согласно ГК РФ, офертой признаётся адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определённо и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение). То есть, оборудуя места для хранения вещей посетителей (например, устанавливая в зале вешалки для верхней одежды), организация тем самым предлагает посетителю воспользоваться услугой безвозмездного хранения его вещей на время получения оказываемой организацией услуги (например, услуги питания в кафе). Посетитель же, оставляя свои вещи в отведённом для этого месте (например, верхнюю одежду, головной убор на вешалке), принимает предложенную услугу, т. е. совершает акцепт. (Согласно ГК РФ, акцептом признаётся ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии). С этого момента организация несёт ответственность за утрату или повреждение вещей посетителя, оставленных в отведённом для этого месте.

За утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение вещей после того, как наступила обязанность поклажедателя взять эти вещи обратно, т. е. если посетитель покинул заведение, а вещи свои не забрал, организация отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности.

Что говорит Гражданский кодекс?

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, п.2 ст. 902, при безвозмездном хранении убытки, причинённые поклажедателю (посетителю) утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются:

1) за утрату и недостачу вещей — в размере стоимости утраченных или недостающих вещей;

2) за повреждение вещей — в размере суммы, на которую понизилась их стоимость.

В случае, когда в результате повреждения, за которое хранитель (организация) отвечает, качество вещи изменилось настолько, что она не может быть использована по первоначальному назначению, поклажедатель (посетитель) вправе от неё отказаться и потребовать от хранителя (организации) возмещения стоимости этой вещи, а также других убытков, если иное не предусмотрено законом или договором хранения.

Другими словами, если во время приёма предоставляемой организацией услуги пропала вещь посетителя, оставленная им в специально отведённом для этого месте, то организация обязана возместить посетителю полную рыночную стоимость пропавшей вещи. Если вещь по каким-то причинам оказалась испорчена, но не утрачена полностью, организация обязана возместить разницу между рыночной стоимостью вещи до её повреждения и рыночной стоимостью вещи после повреждения.

Если же вещь будет испорчена настолько, что она не может быть использована по первоначальному назначению, посетитель вправе отказаться забирать повреждённую вещь и может потребовать от организации выплатить ему рыночную стоимость такой вещи.

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