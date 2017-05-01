В Крыму придумали двигатель времени

О теории времени, выдвинутой крымским астрофизиком, спустя полвека заговорили в США

Известный советский учёный Николай Козырев, который долгие годы трудился в Крымской астрофизической обсерватории, в 50-х годах прошлого века в своей работе «Причинная механика» выдвинул теорию времени, которая основывалась на том, что энергию звёздам даёт само время и его активные свойства могут влиять на события мира. Это учёный сумел определить, проведя несколько научных экспериментов. И хотя его труды безжалостно раскритиковали, никто ещё не смог так близко подойти к разгадке тайны времени.

Превышение скорости света есть путешествие во времени

Каждый человек, даже не задумываясь об этом, всю свою жизнь путешествует во времени — из прошлого в будущее. Но можно ли путешествовать в обход времени? После появления теории относительности Энштейна, а затем в процессе космических исследований стало понятно, что время может замедляться и ускоряться, на него, например, могут оказывать влияние гравитация и скорость.

Даже время на МКС течёт медленнее, чем на Земле. Однако замедляется оно совершенно незаметно для космонавтов, и проверить это можно только на сверхточных часах: чтобы омолодиться на одну секунду, придётся провести на станции около 100 лет. Но если бы мы изобрели двигатель, развивающий скорость, равную или превышающую скорость света, то путешественники к другим галактикам, возвращаясь на Землю, уже не застали бы в живых своих современников. Как ни парадоксально, но изобретение такого двигателя может стать возможным благодаря разгадке тайны времени. Работа в заданном направлении позволит открыть невиданное прежде топливо и возможности мгновенного перемещения в пространстве. В этом был уверен профессор Николай Козырев. Свою теорию он доказал экспериментально, работая в Крымской астрофизической обсерватории, в посёлке Научном. И обнаружил, что время обладает энергией, которую можно измерить.

Роальд Гершберг, доктор физико-математических наук, профессор КрАО:

«Он выдвинул некую концепцию о времени. Со времён Ньютона это была рамка такая пространство-время, где всё происходит. Были попытки придать времени некое физическое содержание. Одна из концепций была предложена Козыревым».

Профессор Козырев был уверен, что работа в заданном им направлении позволит открыть невиданное прежде топливо и возможности для перемещения в пространстве.

Время распределено по Вселенной

В процессе изучения звёзд Козырев обнаружил, что они выделяют колоссальное количество субстанции, никак не связанной ни с одной из известных прежде энергий и распространяющейся в пространстве мгновенно.

Действие силы времени Николай Козырев определил с помощью телескопа, специального диска, весов и гироскопа.

Направляя телескоп в разные звёздные системы, учёный фиксировал от небесных тел разное излучение времени — стрелка весов отклонялась на разные значения, что вызвано разными космическими факторами. Но главное, что следовало учитывать, — это конечность скорости света и то, что мы видим звёзды в той точке космоса, где они были когда-то, несколько лет назад, в зависимости от расстояния от Земли, а вот время появляется сразу во всей Вселенной.

Определяя, где звёзды находятся в данный момент, Козырев наводил телескоп на эти точки. И также получал положительный результат. Однако для доказательства теории это был результат отрицательный. Получается, если время распределено равномерно по Вселенной, то этот опыт Козырева ничего не доказывает! Результат последнего своего эксперимента учёный записать не успел, но он попал в статью в инженерной газете известного российского писателя Альберта Валентинова, который тесно общался с Николаем Александровичем, и со слов учёного пересказал суть астрономического наблюдения, подтвердившего теорию времени.

«Суть гениального решения сводилась к следующему: поскольку время воздействовало на гироскоп как от первоначального положения звезды, так и от того места в пространстве, где звезду мы видим в данный момент на Земле. Николай Козырев навёл телескоп в такую точку космоса, где звёзд не было, нет и никогда не будет. В итоге гироскоп ничего не показал. Потока времени из этой точки не было. Это означало, что время связывает воедино прошлое, настоящее и будущее, но при этом существует в пространстве одновременно.

И вот недавно американский профессор Массачусетского технологического института Брэдфорд Скоу выдвинул теорию о том, что время распределено по всем направлениям, а прошлое, будущее и настоящее сосуществуют. Если вспомнить последний эксперимент Николая Козырева, в котором он доказал, что звёзды излучают время одновременно в прошлом, настоящем и будущем, увидев их в каждой точке движения в пространстве-времени, выходит, что новая американская теория — это хорошо забытая старая советская теория Николая Александровича Козырева!

Либо ошибочно, либо гениально

Николай Козырев не только сумел доказать, что время обладает энергией, но и сумел измерить ход времени и экспериментально вывести его формулу. Своими экспериментами он внёс поправки в механику Ньютона и доказал, что будущее и прошедшее всегда разделены сколь угодно малым, но не равным нулю промежутком пространства, а также установил возможность изменять существующую причинную связь явлений и действовать следствием на причину. Говоря простым языком, можно практически изменять ход времени. И принципиально возможным становится разработка двигателя, использующего для работы ход времени...

Несмотря на свои уникальные работы, в научном мире Козырев оказался отвергнутым.

Роальд Гершберг:

«Потому что то, что он предлагал, — это не тривиально! А то, что не тривиально, может быть либо гениально, либо ошибочно. Вот оно сейчас в таком подвешенном состоянии находится».

Впрочем, кое-какие шаги в этом направлении уже делаются теми же американцами. Так что вполне возможно, теория времени Николая Козырева вскоре получит заслуженное признание...