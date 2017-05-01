Новое в нашей жизни. Хорошее и не очень

Майская еда, высотный транспорт, популярная ярмарка и запрещённая парковка

Умный в гору не пойдёт

Возобновила работу канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри»

Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» — один из самых популярных и посещаемых туристических объектов в Крыму. Менее чем за 15 минут туристы поднимаются на высоту 1153 метров, откуда открываются виды на Южный берег Крыма. Дорога считается уникальной. Между её средней и верхней станциями протянулся внесенный в книгу рекордов Гиннесса самый длинный в Европе безопорный пролет: протяженностью 1670 метров и углом подъёма возле гор 46 градусов, благодаря этому она входит в десятку самых впечатляющих канатных дорог мира.

В рамках общей модернизации и реставрации канатной дороги была проведена замена и усовершенствование её технической части, а также выполнен косметический ремонт всех станций, помещений и машинных отделений канатной дороги, — сообщили в пресс-службе туристического объекта.

К началу мая, плановые профилактические работы на канатной дороге «Мисхор — Ай-Петри» закончились и она возобновила работу.

Подняться на гору можно с 11:00 до 15:00, а спуститься — с 11:00 до 16:00. В летнее время режим работы канатной дороги продлевается до 17:00 и 18:00 соответственно.

Стоимость взрослого билета — 350 рублей, детского (от 6 до 12 лет) — 250 рублей — в одну сторону.

Повышенный спрос

Работу ярмарки по реализации товаров похоронной отрасли и ритуальных услуг в Симферополе продлили на три месяца.

Ярмарка начала работу в феврале 2017 года и планировалась, что она продлится до 1 мая. Но, как говориться, спрос рождает предложение...

Согласно новому постановлению, размещённому на официальном сайте администрации Симферополя, ярмарка будет работать до 1 августа по адресам: ул. Куйбышева, 251; ул. Куйбышева, 261. Режим работы: ежедневно с 9:00 до 16:00.

Ярмарку проводит Крымская республиканская ассоциация работников и предприятий ритуальных услуг и похоронного дела.

Больше зелени и свежих овощей

Салат «Майский» из молодого картофеля и укропа

Потребуется:

> 20 г молодых побегов и листьев укропа;

> 5-10 г зелёного лука;

> 2 свежих огурца;

> 4 молодых картофелины;

> 1 чайная ложка лимонного сока;

> оливковое масло для заправки;

> соль по вкусу.

Способ приготовления:

Укроп промыть и нарезать. Оливковое масло взбить с лимонным соком и залить укроп, убрать в холодильник на 1 час. Сварить молодой картофель (чистка не требуется), нарезать кубиками. Свежие огурцы тоже нарезать кубиками. Добавить укроп. Всё перемешать. Сверху посыпать измельчённым зелёным луком.

Новое табу для автомобилистов

Минприроды запретило парковаться между Саками и Евпаторией

Из-за того, что трасса находится слишком близко от моря, водителям теперь следует отъезжать на 500 метров от берега, прежде чем делать остановку. На нарушителей будут составляться административные протоколы.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым — заместитель главного государственного инспектора РК Ольга Славгородская пояснила: «В соответствии с Водным кодексом РФ в водоохранной зоне Азовского и Чёрного морей запрещена стоянка автотранспортных средств вне оборудованных бетонным покрытием зон. Так как ширина водоохранной зоны составляет 500 метров и данная территория (указанная трасса — ред.) — пляжная, стоянка там запрещена. Она (парковка — ред.) возможна в будущем, если муниципальные власти Евпатории там оборудуют специальную зону».

Запретная территория будет постоянно патрулироваться специалистами Минприроды.

«Территорию между Евпаторией и Саками мы постоянно патрулируем. Каждый из нас понимает, что для составления протокола нужны паспортные данные, но водители отказываются предоставлять документы. В случае, если мы не можем выявить лицо и просто видим автомобиль, припаркованный в неположенном месте, мы фиксируем госномера, предаем информацию ГИБДД, затем вызываем к себе», — рассказала замминистра.