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«СоюзПромЭкспо» представляет

Международная специализированная выставка вина, оборудования, технологий и материалов для виноградарства и виноделия под названием «Вино. Виноделие. Крым-2017» и выставка «ПродМаш. Крым-2017» впервые пройдут в Республике Крым с 13 по 15 июня. Место проведения – Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

Проект проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Министерства экономического развития Республики Крым, Министерства курортов и туризма Республики Крым, Правительства города Севастополь, Департамента сельского хозяйства города Севастополь, Союза виноделов и виноградарей России, СРО АВВК «Крымское бюро винограда и вина», Российской Ассоциации вина, Ассоциации рестораторов Республики Крым.

Организатором выступает компания «СоюзПромЭкспо».

Проект включает в себя выставочную экспозицию, а также сопроводительную программу для специалистов и широких слоев населения с целью популяризации вина и культуры пития, обмена информацией, навыками и мнением, продвижения современного оборудования, материалов и технологий на территории Республики. В рамках выставки пройдет профессиональный дегустационный конкурс «Крымская премия».

Торжественное открытие выставки состоится 13 июня в 12.00 на сцене конференц-зала Хрустальный. В 13.00 состоится пресс-конференция для СМИ и специализированных изданий по итогам Международного дегустационного конкурса «Крымская премия» и дегустационный шоу-рум.

В проекте принимают участие более 70 предприятий из Москвы, Крыма, Тулы, Краснодара, Твери, Вологды, Новороссийска, Тамбова, Белгорода, Владимира, Брянска, а также зарубежных стран – Молдовы, Франции, Испании, Италии и др.

В деловой программе выставки для специалистов индустрии пройдет «Форум Рестораторов», на котором приглашенные гости из Москвы (Михаил Елизаров) и Крыма (Наталья Прачук) расскажут про основные статьи финансовых потерь ресторана, о том, откуда берутся тренды и как ресторатору использовать их в продаже.

Специалист компании Open Service проведет семинар о новом порядке применения ККТ, ЕГОИС в ресторанах. Также пройдут конференция «Лабораторный анализ вина и крепких спиртных напитков», семинары «Обучение официантов и барменов эффективным продажам», «Создание продающего меню».

Телефоны пресс-центра: +7-978-257-06-65

Сайт: www.vino.souzpromexpo.ru

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Просмотров: 108 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 21:36

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