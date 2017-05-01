Жадность фраера Примечательная новость пришла на днях из Симферополя. Новость из разряда криминальных, но и смех и грех, что называется. Дело вот в чём. Симферополец похитил из магазина одежды семь пар джинсов, надев их на себя. Но едва вышел из магазина, как привлёк внимание своей неестественной походкой сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Симферополю. Как оказалось, проблемы с походкой у гражданина возникли из-за надетых на нём семи пар джинсовых брюк. На вопрос сотрудников полиции о причине такого количества одежды гражданин отвечать отказался. По прибытии же в отдел полиции правоохранители нашли на одежде мужчины этикетки из магазина, где была совершена кража. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Почти по году за каждую пару джинсов. Тот самый случай, когда, как говорится, жадность фраера сгубила. Но самое любопытное в этой истории – как злоумышленник смог натянуть на себя эти семь пар? Семь! Это же практически невозможно!.. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 431 от 26 мая 2017 года Еще статьи: Говорят, что... массово пропадают дети Пока председатель в нирване Покурили и «забили» Полиция Таллина закрыла дело о дважды упавшей ели... Говорят, что... в Бахчисарае воскрес нелегальный обменник