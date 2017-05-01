В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... коммунальщики забыли про Комсомольское В редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» обратились жители пос. Комсомольское (Симферополь). «Жильцы девятиэтажки на ул. Зеленой, 31, исправно платят Железнодорожному жилсервису коммуналку (16,79 руб. за квадратный метр), а коммунальщики так давно не подходили к дому, что он уже обрастает вокруг деревьями!», — сообщают они. Люди говорят, мол, подметают только и всё, а в подвал три года никто не заходил. В качестве доказательств есть фотографии. Действительно: одно дерево растет перед входом в подвал, еще несколько, пробив фундамент, выглядывают из подвала на улицу. Один орех и два абрикоса… Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 431 от 26 мая 2017 года Еще статьи: Увеличения квартплаты не будет – керчан обманули Отопление подорожало в три раза Счетчик-пересчетчик Говорят, что... дорожники ждут трагедии Говорят, что... крымские больницы страшнее тюрем