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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... опора без опоры

Житель Симферополя Евгений Е. взывает о помощи: «Ау, коммунальщики и Крымэнерго! Конечная остановка троллейбуса № 5, где они разворачиваются перед автостанцией «Западная». Остановка со стороны как ехать в город. Аварийно-опасная опора электропередач. Жизнь людей бесценна. Произведите демонтаж, будьте любезны!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 431 от 26 мая 2017 года

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Просмотров: 166 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:58

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