В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... опора без опоры

Житель Симферополя Евгений Е. взывает о помощи: «Ау, коммунальщики и Крымэнерго! Конечная остановка троллейбуса № 5, где они разворачиваются перед автостанцией «Западная». Остановка со стороны как ехать в город. Аварийно-опасная опора электропередач. Жизнь людей бесценна. Произведите демонтаж, будьте любезны!»