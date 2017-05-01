В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... началось мошенничество с QIWI-кошельками За последнюю неделю многие крымские обладатели QIWI-кошельков (способ денежного обращения посредством интернета) были странным образом «осчастливлены» – им пришли электронные переводы на сумму 0,01 руб. Попытавшись разобраться в истории таких переводов, люди вычислили, что таким образом они по неведомо чьей инициативе получили заём от микрофинансовой организации, перечисление средств осуществляется с телефонного номера. Такой вывод приходит сам собой при изучении движения средств на кошельке. Зная, что микрофинансовые организации славятся процентными ставками, зачастую превышающими 700 процентов годовых, можно посчитать, насколько через некоторое время может облегчиться электронный кошелёк. И это в лучшем случае. В худшем – при переходе по ссылке, полученной от кредитора, кошелёк может быть просто взломан. Интересно и то, что персональные данные, на основании которых был выделен копеечный кредит, взяты из социальных сетей (номер телефона, домашний адрес), а паспортные данные имеются на платёжном сервисе. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 431 от 26 мая 2017 года Еще статьи: Говорят, что... в Симферополе исчезают терминалы Говорят что... «платный вирус» взламывает смартфоны ялтинцев Кредитование «по-народному» Говорят, что... жалоб не поступало Крымчанам шлют письма счастья