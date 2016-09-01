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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... дорожная яма стала звездой интернета

Дорожная разметка, нанесённая на одном из пешеходных переходов города Саки, вызвала у местных жителей шок, а приезжими была прославлена как неординарный арт-объект. Вместо того чтобы залатать яму на дороге, работники дорожной службы нанесли зебру на перекрёстке Новосёловского шоссе вокруг неё. Фотографии ямы и креативной дорожной разметки заполонили интернет. И вдохновили крымчан на нескончаемый поток шуток: «Рисовали как могли!», «Рисовали два землекопа навстречу друг другу спиной к дороге», «Это специально вместо «лежачего полицейского». Дёшево и сердито», «Просто пешеходы ходят криво. Вот и нарисовали, как ходят». Выяснилось, к столь громкой славе данный пешеходный переход шёл довольно долго, крымские автомобилисты поведали, что «эту яму уже лет пять не могут засыпать». А севастопольцы жителям Сак даже позавидовали: «У нас в Севастополе одну яму краской залили... Так потом в неё столько машин с громкими матами влетали! Так что вам ещё повезло, что яма не закрашена».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 431 от 26 мая 2017 года

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Просмотров: 291 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:04

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