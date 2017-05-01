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Зачистка плато, или Какой станет жемчужина Крыма – Ай-Петри?

vrez]Недавно на плато Ай-Петри начался тотальный снос незаконных сооружений. Самостроя в одном из самых популярных уголков Крыма больше не будет. Более того, владельцы кафе, торговых точек сносят свои объекты самостоятельно и за свой счёт. Как это произошло, почему и что будет на плато теперь?

Снести, нельзя помиловать

Конец мая ознаменовался для Ай-Петри большой разрухой в целях благоустройства. На месте событий присутствовал и сам глава республики Сергей Аксёнов. Его оптимизм в этом вопросе удивляет и обнадёживает: неужели война самостройщиков и властей на плато близится к завершению? Глава республики поблагодарил тех, кто с пониманием отнёсся к проблеме и начал самостоятельно сносить свои объекты. Он заверил, что на их месте не вырастут новые.

Сергей Аксёнов, глава республики:

«Во всех посёлках, которые находятся на Ай-Петри, пройдёт аналогичная процедура. Надеемся, что мы придём к пониманию с собственниками. Если нет, то снос будет осуществлён в принудительном режиме».

Такое заявление не оставляет сомнений, а между тем ещё есть масса нюансов, которые нужно уладить, прежде чем осуществить процедуру. Да и десять лет назад нечто подобное уже практиковалось.

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий заверил корреспондентов газеты «Крымский ТелеграфЪ», что отсутствие хаотичной застройки и очистка плато только положительно повлияет на курортную привлекательность Ай-Петри, а также рассказал, что туристы часто жаловались на беспорядок и плачевное состояние плато.

Очистка или передел территории?

Естественно, возникает вопрос: почему собственники относительно легко согласились лишиться лакомого кусочка в Крыму и что с ними будет дальше? К тому же большинство из них бывшие меджлисовцы, что наталкивает на мысль о возможных беспорядках. Директор фирмы «Шарм» Нариман Кутбэдинов сообщил, что под снос попадает 45 объектов, очистить плато от которых намерены за полтора месяца, после чего площадка будет передана в управление Ялты.

Нариман Кутбэдинов, директор предприятия «Шарм»:

«Мы приняли решение добровольно освободить данный земельный участок, так как он находится в экологической зоне. Мы пришли с властями Крыма к общему мнению: демонтировать все строения, так как это заповедная зона, которая является визитной карточкой, жемчужиной Крыма».

Интересно то, что, по словам представителей правительства, плато входит в состав заповедника, но в то же время в конце 2016 года его границы ещё не были определены. Министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев говорил тогда, что земли заповедника вскоре будут поставлены на кадастровый учёт.

Итак, что же будет на площадке?

По словам Сергея Аксёнова, никакой застройки там не планируется: «Главная задача — сформировать большую смотровую площадку с ограждениями, а впоследствии будет разработан экологический ландшафтный парк».

Тем не менее нашлись и те, кто засомневался, что «жемчужина Крыма» останется неосвоенной коммерсантами и демонтаж незаконных объектов не превратится в передел территории.

Стоит отметить, что, по информации УФНС Крыма, все зарегистрированные предприниматели, работающие на плато, налоги платят и идут они в ялтинскую и бахчисарайскую казну.

Замглавы администрации Ялты Иван Паюк сообщил, что силами исполнительной власти Ялты были составлены акты о выявлении незаконных объектов, и демонтаж строений производится добровольно.

Интересно другое. В начале текущего года глава администрации Ялты Андрей Ростенко говорил, что снос незаконных объектов должен начаться в феврале и после их полной ликвидации на месте должна быть обустроена зона отдыха.

Андрей Ростенко, глава администрации Ялты:

«Уже на чистом плато, возможно, появятся прокат велосипедов для активного отдыха, прогулочные места. Конечно, будут проводиться высадки цветов для озеленения плато. Даже есть предложения создать там парк камней. Нужны и магазинчики с сувенирами, но в каком-то определенном месте».

Очевидно, что сделанное ранее заявление мэра Ялты существенно отличается от официальной позиции крымского правительства. Что касается общепита, вместо татарских кафе и прочего, по словам Ростенко, хватило бы вполне одного полноценного заведения, имея в виду то, которое находится рядом с канатной дорогой (кафе «Верхнее»), и даже намереваясь уладить этот вопрос с собственником.

На сегодняшний день глава республики уверяет, что застройки не будет, председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заверил, что проблему с хаотичной застройкой на плато Ай-Петри можно считать решённой.

Равнозначная компенсация

Многие владельцы айпетринских шалманов, чьи «точки» Григорий Иоффе назвал «безобразием», не так оптимистично настроены.

Сергей Аксёнов пообещал, что в отношении всех, кто примет решение поддержать органы власти и самостоятельно, без бюджетных затрат ликвидировать строения, будут рассмотрены различные варианты компенсации: выделение земли для торговых мест, размещение нестационарных торговых объектов в разрешенных местах.

А представитель Государственного комитета по делам национальностей и депортированных граждан РК Заур Смирнов пояснил, что власти считают своей задачей не оставить без работы людей, которые трудились на объектах, возведенных на плато, и поставили перед собой задачу сохранить рабочие места. Сейчас рассматривается вопрос о создании двух торговых комплексов в этническом стиле.

Смирнов рассказал журналистам, что часть предпринимателей выразили желание работать на побережье в Симеизе, другие — в Бахчисарае. И ведомство сделает всё возможное, чтобы без проволочек предоставить им эту возможность.

Всё же некоторые торговцы считают, что предложенные им участки убыточны и что компенсацию правительства никак нельзя назвать равнозначной.

Софья РОМАНОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 431 от 26 мая 2017 года

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Просмотров: 327 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 11:55

:: Комментарий #1 написал: ррр   |   Сегодня, 12:29   |  



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Комментариев: 0
Не нравится идите работать в на производство, в поле. БЕЗДЕЛЬНИКИ!!! Привыкли по шалманам, плачутся ещё. Не дай Бог не так всё пошло вырезали бы нас всех.

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