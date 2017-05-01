Миссия: наполни бюджет

Крымские города и районы учатся зарабатывать

В настоящее время республиканский Минфин мотивирует крымские города и районы самостоятельно наполнять собственные бюджеты. И отдельные муниципалитеты показывают неплохие результаты в этом направлении. Как удаётся зарабатывать Симферополю, Джанкою, Судаку и Евпатории, почему министр финансов призывает местные органы власти мыслить творчески и какие сёла подняли бунт против автоматизированных систем?

Продажа земли и малый бизнес

Крымские города и районы учатся самостоятельно зарабатывать деньги. В целом по Крыму за январь — апрель текущего года в бюджеты городских округов поступило 2,5 миллиарда рублей. К слову, отдельные муниципалитеты даже могут похвастаться определёнными результатами работы в этом направлении.

Так, Евпатория продаёт земельные участки, и на этом город заработал уже примерно 80 миллионов рублей. Также реализовывает своё имущество и город Судак — таким образом бюджет уже пополнился на 5,5 миллиона рублей. Также здесь перезаключили старые договоры на аренду имущества на общую сумму в три миллиона рублей.

Симферополь пошёл другим путём — в крымской столице увеличилось количество налогоплательщиков благодаря развитию малого бизнеса. Это позволило доходам в бюджет вырасти почти в два раза. К тому же в городе активно работает межведомственная комиссия по увеличению поступлений в бюджет при администрации. Высокие темпы роста неожиданно показывает и Джанкой: здесь работает аналогичная межведомственная комиссия.

Если говорить о выполнении уровня годовых показателей поступления средств в бюджет, сейчас лидирует Армянск (42 процента), Евпатория (35 процентов) и Джанкой (34,1 процента). Самый низкий уровень среди городов — у Феодосии (25,6 процента), где, по всей видимости, руководство не особо озабочено вопросами обеспечения собственной доходной базы.

За этот же период, то есть с января по апрель, в бюджеты крымских районов поступило 1,99 миллиарда рублей. Среди лидеров значатся Бахчисарайский (33,7 процента) и Симферопольский (30,4 процента) районы. Хуже всех с задачей справляется Красноперекопский (23 процента), Кировский и Раздольненский (по 24,4 процента) районы.

При этом хорошие темпы роста пополнения бюджета показывает Ленинский район, где также проданы земельные участки на сумму 11,4 миллиона рублей. Хороших показателей добился Симферопольский район, где значительно увеличился НДФЛ от обособленных подразделений, занимающихся строительными и дорожными работами. В результате за четыре месяца текущего года от 26 таких структурных подразделений район получил в бюджет более 20 миллионов рублей.

Ирина Кивико, министр финансов РК:

«Там, где подходят творчески, есть возможность роста налоговых доходов. Например, Джанкой — это не самый промышленно развитый регион, но показывает хорошие темпы роста. Просто работать надо всем! Я всех призываю работать над доходной базой, тогда у всех будет больше денег для социально-экономического развития собственного муниципального образования».

Сёла против автоматики

Часть крымских сёл бунтует против внедрения автоматизированного бухучёта. Интересно, что программы для автоматизации деятельности были куплены за счёт средств республиканского бюджета ещё в 2014 году. Однако до сих пор 17 сельских поселений шести районов Крыма не желают работать с автоматизированной системой. Это Железнодорожненское сельское поселение Бахчисарайского района, Приветненское сельское поселение Кировского района, Багеровское, Глазовское, Лениновское, Войковское, Марковское, Уваровское, Челядинское сельские поселения Ленинского района, Правдовское сельское поселение Первомайского района, Весёловское, Добрушенское, Молочненское, Новофёдоровское, Окрайненское и Фрунзенское сельские поселения Сакского района и Краснофлотское сельское поселение Советского района.

Ирина Кивико:

«Отсутствие автоматизированного бухучёта в сельских поселениях приводит к невозможности составления достоверной и качественной отчётности об исполнении бюджета поселения, а также отчёта об исполнении консолидированного бюджета района, и в результате — консолидированного отчёта Республики Крым».

Республиканский Минфин дал поручение финансовым органам муниципальных образований до 1 июня проанализировать уровень автоматизации и организовать работу по полному ведению бухучёта и составлению отчётности в программных продуктах.

Юрий Гоцанюк, вице-премьер Крыма:

«Главы администраций должны отработать этот вопрос индивидуально с каждым главой сельского поселения».

Приоритетные свалки

Ещё одна статья дохода в бюджеты муниципалитетов, которые расположены на берегу моря, — заключение договоров на пользование пляжными территориями. Всего в этом году в Республике Крым на конкурс было выставлено 176 пляжей из 446 существующих.

К слову, по информации Министерства курортов и туризма РК, 80 процентов арендаторов пляжных территорий — это предприниматели, которые ранее не вели подобную деятельность. В результате для многих из них подготовка пляжей к сезону стала настоящим испытанием, так что республиканским чиновникам приходится проводить активную разъяснительную работу.

Сергей Стрельбицкий, министр курортов и туризма РК:

«Мы объясняем, что получение анализов и проверка дна — это ещё не завершение подготовки пляжных территорий. Динамика в этом вопросе есть, однако ускорение этим процессам надо всё равно придавать».

Однако проблемы возникают не только с арендаторами, но и с уборкой пляжных территорий за пределами населённых пунктов.

Известно, что МинЖКХ получил 150 миллионов рублей на уборку стихийных свалок за пределами муниципальных образований. Однако сейчас часть средств необходимо перенаправить на уборку именно прибрежной линии. Впрочем, всё равно этих денег на весь Крым не хватит, так что в правительстве решили выделить приоритетные территории, которые и будут приведены в порядок в первую очередь. Планируется, что эта работа должна быть завершена к 20 июня.