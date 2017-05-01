Дотации на курорт

Алушта просит денег на ремонт концертного зала и реконструкцию набережной

Популярному курорту не хватает денег на благоустройство, а активных, но невлиятельных крымчан не захотели брать в Общественную палату РК. Когда Алушта перестанет быть дотационной и кому из общественников депутаты не доверяют, выяснял еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Заработать не в состоянии

Несмотря на то что курортная Алушта теоретически должна самостоятельно зарабатывать средства на своё благоустройство, руководство муниципалитета ничтоже сумняшеся просит денег на развитие своих территорий у парламента республики. Как выяснилось, в первую очередь Алуште необходимо 100 миллионов рублей, чтобы привести в порядок набережные на территории округа.

Галина Огнёва, глава администрации Алушты:

«В Алуште самая длинная набережная среди курортных городов. Протяжённость береговой полосы муниципального округа — 42 километра. К сожалению, у набережной нет своего единого облика. Она состоит из разных по стилю фрагментов, поэтому одним из приоритетных направлений в 2017 году является её реконструкция».

Ещё пятьсот миллионов муниципалитет хочет на восстановление восточной набережной города, начиная от пляжа санатория «Ветеран». Ещё три миллиона необходимо на проектно-сметную документацию реконструкции набережной сёл Солнечного, Малореченского и Рыбачьего.

Как выяснилось, не в состоянии курорт самостоятельно отремонтировать и свой концертный зал. Уже много лет курзал стоит закрытым, однако денег в муниципалитете для приведения его в порядок тоже нет.

Почему приморский город, принимающий ежегодно колоссальное количество туристов, где к тому же находится множество торговых объектов и частных гостиниц, не в состоянии заработать на своё развитие, остаётся большой загадкой. И справедливо ли финансово помогать курортному региону, если у нас есть другие территории в Крыму, заведомо не имеющие возможности заработать?

Госпожа Огнёва обещает, что к 2019 году курорт перестанет быть дотационным. Для этого администрация планирует реализовать ряд мероприятий, что позволит увеличить бюджет на 111 миллионов рублей. В частности, речь идёт об организации работы торговых павильонов.

Галина Огнёва:

«Ведётся работа по созданию комплексной схемы размещения нестационарных объектов торговли на 2018–2024 годы, по результатам которых мы получим в бюджет 25 миллионов рублей дополнительно. В 2017 году создан дорожный фонд городского округа, разрабатываются нормативно-правовые акты, определяющие порядок взимания десяти видов поступлений, которые будут источниками финансирования дорожного фонда».

Глава администрации подчеркнула, что работа по изысканию дополнительных источников доходов местными властями будет продолжена.

В то же время администрация Большой Алушты гордится тем, что за собственные средства установила пятнадцать детских площадок в городе и благоустроила парки и скверы. Также в городе было реализовано тринадцать муниципальных программ, правда, их общий бюджет не слишком большой — около одного миллиона рублей.

Знакомые всё лица

В Госсовете РК прошло рейтинговое голосование за кандидатов в члены Общественной палаты. Дело в том, что, в соответствии с законодательством Республики Крым, региональный парламент утверждает часть членов палаты, а именно одну треть от общего состава, то есть 12 человек. 15 марта на официальном сайте ГС РК появилось сообщение о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты. За этот период свои заявки подали 28 кандидатов, однако семь кандидатур были отклонены — предоставленные документы не соответствовали установленным требованиям. Таким образом, крымским депутатам необходимо было выбрать 12 членов из 21 человека.

Народные избранники решили голосовать за знакомые фамилии, обойдя стороной активных, но не слишком влиятельных крымчан. Так, победителями рейтингового голосования стали небезызвестный в Крыму Александр Баталин, председатель правления ПАО «Завод «Фиолент», в своё время руководивший Общественным советом Крыма, а сейчас возглавляющий объединение работодателей РК; Людмила Добрыня, представляющая межрегиональную общественную организацию «Русское единство»; Андрей Мальгин (Ассоциация заповедников и музеев Крыма); Вадим Петров (ОО «Региональная немецкая национально-культурная автономия РК»); Алёна Плакида (КРОО «Центр Михаила Пуговкина) и так далее. Также в ОП по квоте Госсовета прошли представители национальных организаций: Иван Абажер из региональной болгарской национально-культурной автономии «Паисия Хилендарского», Елена Шишко из караимской общины Крыма и так далее.

А вот Екатерина Горелкина, широко известная своими многочисленными, в том числе и критическими, сообщениями в социальной сети «Фейсбук», достаточное количество голосов не набрала. Видимо, её воинственность и напористость многим депутатам не по нутру.

Не проголосовали крымские парламентарии и за Анну Цепу, которая известна молодым симферопольцам по активной общественно-культурной работе, проводимой в крымской столице.

Всего 17 голосов из 66 возможных набрал и председатель правления РОО «Крымские инновационные технологии» Одиссей Пипия. Семь депутатов проголосовали против его кандидатуры.

Всего в новом созыве Общественной палаты будет 36 человек. Ранее Сергей Аксёнов уже утвердил одну треть по своей квоте. Теперь избранные члены ОП самостоятельно выберут ещё дюжину своих коллег. Работа по формированию полного состава палаты продлится до начала июля, то есть к моменту сложения полномочий ныне действующим созывом.