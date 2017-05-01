Симферополь: новый формат

Парк бутиков и фонтан на площади Ленина

В Симферополе всё-таки появился главный архитектор. Эту должность заняла специалист из Москвы Ирина Иванова. В планах — преображение центральной площади с реставрацией фасадной части здания правительства, анонсированное ранее обустройство территории перед Центральным рынком и новый туристический формат для старой части Симферополя.

Бутики вместо ларьков

Изначально площадь перед Центральным рынком, которую расчистили от торговых рядов и антисанитарных построек в середине апреля, руководство столицы обещало облагородить ко Дню города. Однако, как обычно, реальность не совпала с планами местных чиновников — праздник приближается, но территорию в эти сроки обустроить явно не успеют. Новый архитектор в свою очередь обещает, что к следующему Дню города симферопольцы уж точно увидят приведённую в порядок территорию. Хотелось бы верить, конечно, что за год все работы здесь будут выполнены.

К слову, Ирина Иванова как раз и приехала в Крым по этому поводу — помочь администрации определиться с тем, что же именно появится на месте снесённых павильонов. А в итоге заняла пустующую много месяцев вакансию.

«Меня пригласили сюда, потому что был нужен какой-то свежий взгляд на вопрос благоустройства рыночной площади, — комментирует градостроитель. — Кстати, в Симферополе очень много молодых талантливых архитекторов, и я просто помогла им развить их идеи. В результате на градсовете из пяти разработанных нами эскизов был выбран один, который представляет собой мини-парк. Конечно, мы хотели сделать симферопольцам такой подарок ко Дню города, но все эти процедуры подразумевают долгий выбор подрядчика, конкурс, так что в один момент это решиться, конечно, не может».

При этом новоназначенный архитектор объясняет, что арендаторы совершенно не планируют уходить с этой территории.

«Естественно, они хотят сделать какие-то свои новые сооружения, а мы поможем им в этом вопросе, объясним, как и что нужно делать, чтобы эта площадь была лицом города», — объясняет она.

В то же время специалист из Москвы надеется, что здесь будут появляться торговые объекты «более высокого уровня — с красивыми фасадами, с более „дорогим“ предназначением, чем просто торговля продуктами или вещами низкого качества». В идеале, по её словам, здесь должен появиться «парк бутиков».

Действительно, чего не хватает Симферополю, так это дорогих бутиков. И уж ради этого, без сомнения, стоило всё сносить на рыночной площади.

Ленина не трогать!

Есть у нового архитектора определённые планы и по преобразованию центральной площади столицы. При этом чиновница подчеркнула, что проект реконструкции будет определён до конца текущего года, а пока администрация собирает все предложения по этому поводу.

В частности, предполагается, что на площади снова появится фонтан, так как это одно из главных пожеланий горожан.

«Здесь должна быть красивая прогулочная зона, — подчеркнула городской архитектор. — Нужно отреконструировать фасад здания Совмина и, соответственно, театра напротив, потому что они, конечно, спорят между собой по стилю, к тому же несколько случайно покрашены. Всё это нужно привести к единому стилю».

Также Ирина Иванова отметила, что скульптуру Ленина, возможно, переместят.

Однако глава администрации Геннадий Бахарев на это замечание отреагировал очень резко, категорично заявив, что монумент останется на своём месте.

«Ленина нельзя трогать — это наша история! Тут политический вопрос, поэтому резких движений нельзя делать, даже высказываний», — прокомментировал сити-менеджер Симферополя.

«Крымская чаша»

Интересно, что новый архитектор планирует реализовать у нас проект с туманным названием «Крымская чаша». Впрочем, госпожа Иванова подробно объясняет, что она вкладывает в это понятие.

«Центр должен быть очень низким, очень спокойным, очень зелёным и имперским, — заявила московский специалист, сделав ударение на последнем слове. А чем дальше он будет идти к окраинам, тем он будет выше и ярче — в стекле, в бетоне, в каких-то красках, повышается этажность. То есть мне бы хотелось, чтобы город заиграл как столица!»

Между тем имперский центр — это, конечно, хорошо, но многих горожан по-прежнему интересует судьба Старого города, в отношении которого велись самые разные разговоры. Так, ещё недавно администрацией вовсю обсуждался план по сносу ветхого жилья на этой территории и строительству новых жилых комплексов. Однако в итоге эти планы так и не были приняты. В то же время Геннадий Бахарев отметил, что одним из основных требований к новому архитектору как раз было видение относительно этой части Симферополя. Очевидно, что у Ирины Ивановой оно как раз должно быть.

В частности, новоназначенный архитектор рассказывает, что руководство города окончательно не отказалось от планов по сносу ветхого жилья, однако к этому вопросу решили подходить максимально продуманно.

«Мы тщательно изучаем этот вопрос, — поясняет госпожа Иванова. — Там очень много всяких исторических уголков, которые нужны городу. Кроме того, там существует застройка, которую вообще нельзя трогать. Но то, что совсем ветхое, конечно, должно как-то видоизменяться».

Для того чтобы людям комфортно жилось в этой части города, необходимо как минимум решить наболевший вопрос с канализацией.

«Если мы хотим снести ветхое жильё, то людей нужно куда-то расселять, — добавила Ирина Иванова. — Но это нужно делать очень осторожно, поэтапно, тщательно изучая вопрос. И тогда родится проект, который будет вынесен на общественные слушания, на градсовет. И только после обсуждения будем решать этот вопрос».

Другими словами, это уж точно не тема ближайшего года.

Многие горожане мечтают, что когда-нибудь на этой территории появится туристическое пространство по типу евпаторийского Старого города, где проходит знаменитый далеко за пределами Крыма маршрут «Малый Иерусалим». Фактически в Симферополе есть возможность реализовать не менее интересный проект, создав необычную и туристически привлекательную локацию, однако власти города до сих пор не могут заняться этим направлением.

Реализация в городе подобной программы вполне возможна, однако туристы не пойдут в загаженную территорию, чтобы смотреть на обшарпанные фасады заброшенных домов. Без комплексного подхода эта территория сама по себе не заиграет.

Не до Салгира

И если уж говорить о туристической привлекательности города и необходимых в нём изменениях, то невозможно не вспомнить и о главной водной артерии Симферополя — реке Салгир. Впрочем, как стало известно, в этом году её снова чистить не собираются.

Долгое время среди различных структур велись горячие споры: чья же это зона ответственности. Город кивал на Госкомитет по водному хозяйству, там лишь разводили руками — мол, нет, это не наша юрисдикция. В итоге всё же выяснилоь, что мусоркой, в которую превратилась городская река, должна заниматься администрация. Но пока городским чиновникам не до этого — к работам планируют приступить лишь со следующего года.