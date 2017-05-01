Без крыши над головой

Как житель Астрахани приватизировал землю крымчанки

Летом прошлого года Черноморский отдел Госкомрегистра Крыма выдал свидетельство о госрегистрации права собственности и кадастровый паспорт на земельный участок в одном из местных СТ. И всё, казалось бы, правильно, если бы этот самый участок вот уже более четырёх лет не принадлежал другому человеку...

Коротко о главном

Садоводческое товарищество «Волна» было зарегистрировано более 30 лет назад исполкомом Черноморского райсовета ещё при СССР, потом было перерегистрировано на Украине, а теперь — в России. Садоводческое товарищество имеет устав и все правоустанавливающие документы, а главное — десятки гектаров земли для садоводства, которую оно выделяло своим членам.

Некогда Константин Чурилов пользовался участком, выделенным ему «Волной», выполнял требования устава товарищества, платил взносы, а в 1997 году уехал по-английски — не попрощавшись и не оставив в СТ нового адреса. Естественно, он перестал выплачивать взносы, прекратил пользоваться участком и, видимо, переехал на ПМЖ.

Как выяснилось 20 лет спустя, 23 сентября 1997 года Константин Чурилов получил решение исполкома Новосельского сельского совета Черноморского района о передаче ему в собственность того самого участка, выделенного ему ранее «Волной». Решение было принято на основании декрета Кабмина Украины о приватизации земельных участков, который утратил силу в сентябре 2006 года.

СТ «Волна» об этом было ни сном ни духом до прошлого лета. Поэтому как правомочный распорядитель земельных участков товарищество в конце июля 2012 года выделило пресловутый заброшенный с 1997 года участок другому, более ответственному члену товарищества — Екатерине Шереметьевой, предварительно исключив в мае 2012 года не появляющегося в Крыму и не платившего взносы бывшего пользователя участка за нарушение устава СТ Константина Чурилова. Как выяснилось, он с того же, 1997 года постоянно проживает в Астрахани.

Екатерина Шереметьева:

«Поскольку на участке имелось строение, была произведена независимая экспертиза по установлению его рыночной стоимости. Оценочную стоимость, а также все задолженности по этому участку с 1997 по 2012 год я оплатила. Привела участок в надлежащий вид, выкорчевала сухие деревья и кустарники, поставила двери, окна, решётки, провела свет, полностью довела до жилого состояния две комнаты. В связи с тем, что другого жилья у меня нет, в первую очередь я занялась домом, а не оформлением земли, так как денег на то и другое не хватало. В июле 2016 года ко мне пришёл участковый в связи с тем, что на меня написано заявление в полицию о самовольном занятии с требованием выселить и возбудить уголовное дело. Разобравшись в ситуации, в полиции не нашли оснований для возбуждения уголовного дела, т. к. не был установлен факт самовольного занятия и незаконной продажи данного участка. В возбуждении уголовного дела и выселении заявителю было отказало. В правлении СТ „Волна“ мне сообщили, что бывший пользователь моего участка, Константин Чурилов, проживающий в Астрахани, произвёл приватизацию участка в июне 2016 года на основании решения исполкома от 23.09.1997 и кадастрового паспорта, выданного без межевания участка, с датой внесения номера в государственный кадастр недвижимости. После этого я осталась без крыши над головой и своей законной земли».

Воспользовался ситуацией

То есть, выходит, что без полного пакета правоустанавливающих документов Чурилов приватизировал чужую землю. Предположим, что в Госкомрегистре взяли во внимание решение 1997 года (которого недостаточно для приватизации), но разве оно было принято законно? Товарищество вступилось за Екатерину Шереметьеву и стало судиться с Чуриловым за земельный участок вместе с ней.

Вера Броварник, юрист СТ «Волна»:

«Как следует из приведённых Чуриловым данных своего паспорта, являющегося подтверждением гражданства, с 2002 года он является гражданином России и соответственно статьям 22, 35, 81 и 140 Земельного кодекса Украины не имел права иметь в собственности земельный участок, предназначенный для ведения садоводства, а в случае оформления права собственности соответствующим образом обязан был провести его отчуждение».

Так, например, согласно действующему на тот момент законодательству Украины, земли сельхозназначения не могут передаваться в собственность иностранным гражданам. А статья 35 ЗКУ гласит, что иностранцы и лица без гражданства, а также юридические лица могут иметь земельные участки для ведения индивидуального или коллективного садоводства на условиях аренды (!) и только. К тому же, согласно пункту 6 той же статьи, использование земельных участков обществ садоводов осуществляется в соответствии с законом и уставами этих обществ.

Чья земля?

Выходит, что законным собственником участка всегда было СТ «Волна», а решение, на которое ссылается Чурилов, нелегитимно? К тому же решение конференции уполномоченных членов СТ «Волна» 27 мая 2012 года Чуриловым в законном порядке не обжаловано. Кстати, вступившим в законную силу решением Черноморского районного суда от 03.12.2015 решение конференции СТ «Волна», на котором были исключены 25 членов общества, в том числе и Чурилов, признано законным. Решением правления «Волны» от 29 июля 2012 года Екатерина Шереметьева была принята в члены товарищества и ей был передан в пользование земельный участок. Екатерина своевременно оплачивает денежные взносы по сей день, но лишена возможности оформить право собственности на земельный участок.

Вера Броварник:

«В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 19 ФЗ, член садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого товарищества имеет право распоряжаться своим земельным участком и иным имуществом в случаях, если они на основании закона не изъяты из оборота или не ограничены в обороте. Нарушая указанный закон, Чурилов приватизировал земельный участок, не являясь членом „Волны“, так как ранее был исключен оттуда и, соответственно, не имел в пользовании земельный участок в границах такого общества. Таким образом, законных оснований для оформления Чуриловым права собственности на участок не имелось. Более того, при проведении незаконных действий по оформлению права собственности им не были учтены права законного пользователя этого участка — Екатерины Шереметьевой».

Екатерина Шереметьева:

«На предварительном слушании дело было принято к рассмотрению. Со стороны истца был только представитель Чурилова. Суд длился от силы 20 минут, не считая перерыва для снятия ксерокопий, меня и юриста „Волны“ практически не слушали, документы, предоставленные товариществом, прикрепили к делу, но особого значения им не придали. Суд полностью удовлетворил иск о „самовольном“ занятии и устранении препятствий в пользовании имуществом. Хотя не было факта самовольного занятия, что подтверждено отказом в возбуждении уголовного дела. Суд руководствовался исключительно фактом наличия свидетельства о госрегистрации права, а не тем, как и когда оно было получено. По решению суда я должна освободить участок и выплатить судебные расходы. Мои финансовые средства, вложенные в участок, никто не принял во внимание, как и другие важные моменты. Апелляционную жалобу мы уже направили, но любые другие иски, которые я и правление „Волны“ пытаемся подать, попадают к тому же судье, которые он оставляет без движения. Один из исков вернули в связи с непредоставлением техпаспорта (которого вообще быть не может!) земельного участка и доказательств недействительности государственной регистрации права».

Таким образом, Екатерина Шереметьева одна, с двумя детьми осталась буквально без крыши над головой, а до уполномоченных органов — не достучаться...