Быть или не быть парковке у моря, или Как скажется на турпотоке новый запрет?

Недавно минприроды Крыма сообщило о запрете движения и стоянки транспортных средств в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водных объектов под угрозой штрафов. Это заявление подняло волну негодования среди крымчан, которые рискуют своим отдыхом и числом туристов. Мало того, многие отдыхающие уже заплатили за въезд в зону нон грата и продолжают попадаться.

Кто мешает минприроды?

Министерство экологии и природных ресурсов предупредило, что за парковку ближе 500 метров от моря будет налагаться административная ответственность. Но что делать, когда парковаться дальше просто негде?

Крымчане и туристы облюбовали прибрежные зоны, где не так тесно, как на городских пляжах, можно устроить свою стоянку и ночлег, и природа девственно красива.

Среди таких мест — песчаная коса между Саками и Евпаторией шириной не больше трёхсот метров, по которой проходит трасса. Обычно отдыхающие паркуются на обочине дороги и устраивают импровизированный кемпинг из палаток и подобного снаряжения. Туристов здесь бывает очень много, а ширина косы никак не позволит вписаться в заявленные 500 метров. То же касается и многих других прибрежных участков по всему ЮБК, где застройка местами начинается раньше полукилометрового барьера. А как же тогда не наносить вред природе и отдыхать комфортно?

Взыскания в бюджет или новые штрафы туристам

Ситуация достигла практически масштабов скандала, когда пошли первые штрафы, да ещё какие! Инспекторы минприроды начали штрафовать туристов за стоянку на побережье Чёрного моря между Саками и Евпаторией и патрулировать эту территорию.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, он может составлять от 3000 до 4500 рублей, должностным лицам — от 8000 до 12 000 рублей, а юридические лица обязаны заплатить от 200 000 до 400 000 рублей. Существенная плата за отдых!

После поднявшегося шума минприроды смягчило удар, опубликовав разъяснения на официальном сайте, ссылаясь на слова замминистра Ольги Славгородской: «Водным кодексом Российской Федерации действительно предусмотрены запреты на стоянку и движение транспортных средств в водоохранной зоне водных объектов. Но запрет не говорит о том, что нельзя парковаться или нельзя двигаться. Запрет относится только к дорогам и стоянкам, которые не оборудованы твердым покрытием».

Тем не менее многих посещает мысль, что это просто ещё один способ сбора дани, то есть пополнение бюджета штрафами. И это далеко не первый случай со сбором средств ведомством путём вменения административных нарушений или «входного билета». Например, запрет на дайвинг без специальных разрешительных документов, выдаваемых ведомством, а также платой за вход во все популярные места и достопримечательности Крыма. А чего только стоят штрафы за въезд на Тарханкут, куда пешком добраться не так-то просто?!

После бури возмущения из-за запрета на парковку в ведомстве поняли, что несколько погорячились, и Ольга Славгородская объявила, что министерство разрешило туристам парковаться там, где это «будет наименее негативно влиять на окружающую среду». Но задумывались ли в ведомстве над тем, как это повлияет на поток туристов и отразится на «курортном» заработке Крыма?

Пока не построят...

В Водном кодексе РФ, на который ссылается министерство, есть ремарка, которая как бы оправдывает чиновников: парковаться можно, но только при одном условии: «В границах водоохранных зон запрещаются: движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие». Но где это твёрдое покрытие найти?

Сергей Стрельбицкий, министр курортов и туризма Крыма:

«Сегодня в Министерстве курортов и туризма РК совместно с администрациями и муниципалитетами подготовлены 13 площадок, которые в дальнейшем планируется использовать под автокемпинги. Более того, на инвестиционной комиссии было рассмотрено 10 предложений, которые уже сегодня имею право на реализацию».

Только возникает вопрос: будет ли эта парковка-кемпинг бесплатной? К тому же все потерянные целые берега для отдыхающих эти площадки вряд ли компенсируют.

Есть ещё один нюанс, который заставляет задуматься. Едва ли в минэкологии впервые заглянули в Водный кодекс, так почему же тогда штрафные санкции ввели задолго до строительства площадок? Неужели, раз всё так просто решается, проблему нельзя было предупредить и устранить до её обострения? А пока на машине к морю подъезд строго воспрещён, а туристам экологи «прописали» пешие прогулки