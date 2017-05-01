Зарубежные СМИ продолжают кормить своих читателей странными новостями

На прошлой неделе в зарубежных средствах массовой информации, которые уделяли внимание Крыму, было немало странных новостей. Мы выбрали из них наиболее типичные...

Кто куда рванул?

На минувшей неделе было много новостей из Киева с одним и тем же заголовком: «Весь Крым рванул к нам за загранпаспортами». В смысле, что Украина получает безвизовый режим с Европой, поэтому крымчане и оценили, наконец, преимущества украинского паспорта. Депутат ВР Украины, а в прошлом премьер-министр Крыма и глава Севастопольской горгосадминистрации Сергей Куницын в эфире киевского телеканала даже рассказал о том, что крымчане якобы выстраиваются в очереди в Херсоне, чтобы получить украинские биометрические паспорта. По мнению украинских политиков, тысячи жителей полуострова сейчас озабочены украинским безвизом. Однако реальная картина противоречит подобным заявлениям. Кто рванул? Куда рванул? Когда? Ни на один из этих вопросов невозможно получить ответ, ведь ничего такого на самом деле не происходит. Крымчане живут обычной жизнью в российском Крыму. При чём тут Украина?..

Болезненное отрицание

Забавную реакцию в украинском информационном пространстве вызвала новость о переносе даты выборов российского президента. Дело в том, что дату президентских выборов в следующем году перенесли на 18 марта (Госдума РФ внесла поправки в законы о выборах) — дату подписания договора о присоединении Крыма к России. И вот такая привязка к Крыму вызвала шквал отчаянных эмоций по ту сторону Перекопа. Некоторые пользователи украинского интернета договорились даже до того, что следующего президента Российской Федерации нельзя будет считать легитимным из-за такой привязки. Что тут скажешь? Налицо болезненное отрицание реальности.

Что думает БГ?

Визит в Киев знаменитого российского музыканта Бориса Гребенщикова, лидера группы «Аквариум», снова сопровождался большим скандалом. Спровоцировал его украинский политик Антон Геращенко, сфотографировавшийся вместе с БГ и сопроводивший снимок фразой о том, что у Гребенщикова никаких проблем с въездом на Украину нет потому, что он, в отличие, например, от Юлии Самойловой (ей украинские власти запретили участвовать в киевском Евровидении), «уважает законы Украины, не нарушает государственную границу Украины и понимает, что Крым — это не Россия». Слова Геращенко подхватили многие украинские СМИ, сделав из этого скандальную новость. При этом сам артист нигде не распространялся относительно своей «крымской» позиции. Поэтому совершенно неизвестно, что себе думает БГ.

Самовредители

Странно выглядит заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, сделанное на заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Стамбуле (Турция). Климкин заявил, что российский Крым «подрывает ситуацию в Черноморском регионе». Дескать, российский статус полуострова «несёт угрозу экономическому сотрудничеству в Черноморском регионе», что это самое экономическое сотрудничество стало затруднённым в связи с действиями России. Не пояснив, впрочем, какую деструктивную — главную деструктивную! — роль играет в этом процессе Украина и её нынешнее руководство. Похоже, что подобными заявлениями власти соседней страны пытаются хоть как-то оправдаться за свои действия, ведущие Украину к полному краху. И сваливают, как говорится, с больной головы на здоровую.