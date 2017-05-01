Мастерство плюс финансы

Как московский «Спартак» шёл к своему чемпионству

Вот и завершился чемпионат России среди клубов Премьер-лиги, который, спустя шестнадцать лет, вновь вывел в чемпионы страны «народную команду», как любя величают во всех уголках страны московский «Спартак». Столичные футболисты смогли потеснить на пьедестале почёта фаворитов последних первенств — земляков из ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Ряд подвижек

Вынесенная в подзаголовок формула, ставшая решающей в современном футболе, вряд ли у кого-нибудь вызовет сомнения. Как, впрочем, и тот факт, что без высокого мастерства исполнителей крайне сложно взойти на вершину национального первенства, не говоря уже о международных вершинах. Хотя, конечно, российские клубы, как и сборная страны, на них давненько и не поднимались. Поэтому мало кто сомневался, что тон в нашем нынешнем первенстве будут задавать знакомые всё лица: ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», «Ростов», «Спартак», — которые по итогам сезона 2015/16 года получили право представлять страну в розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Так, кстати, и было на протяжении всего чемпионата, хотя произошёл ряд подвижек.

У действующего чемпиона страны московских армейцев явно стало туго с финансами. Много средств ушло на введение в строй их красавца-стадиона, пришлось расплачиваться с долгами, и, разумеется, денег не хватило для приобретения сильных легионеров. К тому же много лет возглавлявший команду, с которой постоянно был в тройке лучших клубов страны, Леонид Слуцкий, после не очень удачной работы во главе сборной России на чемпионате Европы во Франции, решил взять перерыв в тренерской деятельности. Его у руля столичного клуба сменил молодой, но уже достаточно известный белорусский специалист Виктор Гончаренко.

Сменился главный коуч и в «Зените». Им стал хорошо знакомый крымчанам по многолетней успешной работе в донецком «Шахтёре» румынский специалист Мирча Луческу. И хотя шеф питерцев «Газпром» не жалеет средств на команду (она закупила большое количество не только приглянувшихся ей игроков из российских клубов, но и легионеров из ближнего и дальнего зарубежья), она не срабатывает на отлично на футбольных полях России. Разумеется, в команде появились любимчики и игроки, которых коуч не воспринимал... Как ни странно, в их числе оказались и те, кого он сам приглашал играть на берега Невы. Конечно же, такое нездоровое положение внутри команды не способствовало большим успехам как в первенстве, так и в борьбе за Кубок России. А коль так, то и под Луческу стало пошатываться кресло.

И, конечно же, самая большая метаморфоза произошла со «Спартаком», который Дмитрий Аленичев после долгого перерыва вывел в число участников Лиги Европы УЕФА. Однако стоило «народной команде» уступить в первом раунде кипрскому клубу и вылететь на обочину турнира «европейцев», как Аленичев тут же вылетел со своей должности. Временно его пост занял итальянский ассистент Массимо Каррера. Да так удачно вписался в новую роль, что мало кто удивился, когда исчезла приставка «временно исполняющий обязанности», а затем и то, что спартаковцы досрочно, за три тура до конца, стали чемпионами России. Ну, а Каррера станет вторым итальянским коучем, который вместе с российским клубом будет выступать в Лиге чемпионов.

Вместе с красно-белыми, но начиная с отборочных раундов Лиги чемпионов, сохранили за собой место стартовать среди «чемпионов» и московские армейцы, которые на один балл смогли опередить питерцев, став «серебряными». В итоге «Зенит», как и в минувшем сезоне, и опять с бронзой, отправится бороться в Лигу Европы УЕФА. За это право до последнего тура вели упорное сражение и хорошо зарекомендовавшие себя на международной арене — как среди «чемпионов», так и «европейцев» — наши соседи из «Краснодара» и «Ростова», а на финише первенства — и присоединившийся к ним грозненский «Терек». Их спор за четвёртое место с преимуществом в одно очко выиграл в заключительном туре владелец одного из лучших стадионов на нашем континенте ФК «Краснодар». Мог и «Терек», замкнувший пятёрку лучших клубов Премьер-лиги, шагнуть в «зону УЕФА». Но его лишил этого права в седьмой раз ставший обладателем Кубка России московский «Локомотив», финишировавший на восьмом месте в первенстве, но в финале за почётный приз обыгравший впервые так высоко поднявшийся в этом состязании екатеринбургский «Урал», занявший лишь одиннадцатое место в национальном первенстве.

Не на жизнь...

Кроме перечисленных выше клубов, да ещё «Уфы», казанского «Рубина» (этот клуб, имея отличные финансовые возможности, сумев обзавестись большой группой легионеров, так и не сумел выйти из тени), пермского «Амкара», окопавшихся в середине турнирной таблицы, остальные шесть клубов к благополучным не отнесёшь. Даже финалиста Кубка страны «Урал». Им и пришлось на протяжении второго круга вести отчаянную борьбу за право остаться в Премьер-лиге на сезон 2017/18 года. И это сражение, как говорится, не на жизнь, а на смерть, должно было поставить точку в заключительном, тридцатом, туре.

К этому моменту оказавшаяся из-за финансового кризиса на последнем месте томская «Томь», растерявшая почти всех основных игроков, играя, по сути, дублем, уже оказалась в ранге клуба ФНЛ.

Наибольшую сенсацию из оставшейся пятёрки сотворил тульский «Арсенал», который на родном стадионе разгромил нового чемпиона страны «Спартак» — 3:0, который, по всей видимости, ещё пребывает в банкетном кураже от успехов. Зато ослепшая от радости и крепких напитков спартаковская «торсида» так сильно обиделась на туляков, что после окончания матча буквально разгромила городской стадион, нанеся ему урон на сотни тысяч рублей. И это очень печальный факт перед Кубком конфедераций — 2017 и чемпионатом мира — 2018, которые состоятся в одиннадцати городах России. Столь же трудно было «горожанам» из Оренбурга на глазах своих собственных почитателей обыграть стремившийся в Лигу Европы «Ростов» — 2:0. И хотя в этот день оренбуржцы сумели набрать 30 очков и догнать потерпевших в этом туре поражения «Урал» от «Уфы» (0:1) и «Анжи» от ЦСКА (0:4), но у команд из Екатеринбурга и Махачкалы оказались лучше показатели, чем у дебютанта Премьер-лиги. Однако он и «Арсенал» получили право принять участие в переходных поединках, чтобы сохранить за собой места в Премьер-лиге с занявшими третье-четвёртое места в чемпионате ФНЛ красноярским «Енисеем» и «СКА-Хабаровск». Футболистам «Оренбурга» предстоит сыграть два поединка, на своём и чужом полях, с хабаровчанами, а «Арсенала» — с красноярцами.

Но больше всего обидно игрокам самарских «Крыльев Советов», которые уступили на родном стадионе «Тереку» — 1:3, оставшись с теми же 28 очками, что и туляки. Но у «оружейников» на одну победу больше, чем у самарцев, и они вместе с «Томью» отправляются на переэкзаменовку в ФНЛ. А на их места приходят лауреаты чемпионата первой лиги — легендарное московское «Динамо» и не очень известный широкой зрительской аудитории клуб «Тосно» из одноимённого небольшого городка в Ленинградской области, который будет принимать гостей на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.