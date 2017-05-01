Сенсация от шведов

Подводим итоги горячих поединков на льду

Читатели «Крымского Телеграфа» расстались с 81-м чемпионатом мира по хоккею с шайбой — 2017, который почти три недели проходил на ледовых площадках дворцов спорта Кёльна и Парижа, в тот момент, когда по восемь сборных в двух предварительных группах сыграли по три поединка. О них мы рассказали в материале «Последний аккорд», опубликованном в нашем еженедельнике 12 мая. После чего участникам мирового чемпионата необходимо было сыграть ещё по четыре поединка в группах.

Группа A

События в этой группе особенно волновали. Ведь в ней выступала сборная России, которая в предыдущие три года всегда возвращалась с медалями с мировых первенств. И на этот раз россияне в первом же поединке в Кёльне сумели обыграть, правда, по буллитам (хоккейный пенальти) сборную Швеции, почти на сто процентов укомплектованную игроками из клубов НХЛ, — 2:1. После этого, не прилагая особых усилий, на классе, расправились со сборными Италии — 10:1, Германии — 6:3 (но из-за травмы колена потеряли в этой встрече до конца чемпионата своего капитана, мудрого и результативного форварда из магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина), Дании — 3:0, Словакии — 6:0, Латвии — 5:0, и досрочно, перед заключительным поединком с американцами, обеспечили себе место в плей-офф. И тут Знарку предстояло выбирать, с кем лучше сыграть в четвертьфинале: с чехами или финнами? По всей видимости, решили, что — в Париже с чехами. Но для этого наша сборная должна была уступить в группе первое место сборной США, что и произошло — 3:5. На наш взгляд, эта игра протекала весьма странно. На каждый забитый гол россиянами Никитой Гусевым, Антоном Беловым, снова Гусевым ребята из-за океана отвечали своей шайбой. И так продолжалось до счёта 3:3. Ну а перед окончанием основного времени матча наши парни оставили своего вратаря с глазу на глаз с американцем Андоре Ли, и он забил победный гол. И почти тут же его товарищ по команде Брок Нельсон провёл пятый гол в пустые ворота россиян. К последним поединкам сборную России пополнили срочно прилетевшие игроки клуба «Вашингтон» из НХЛ защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов.

Победа позволила сборной США, набравшей 18 очков, занять первое место в группе A. вместе с ней в плей-офф вышли сборные России — 17, Швеции — 16, Германии — 11. Команды Латвии — 9, Дании −7, Словакии — 4 получили право выступать на чемпионате мира — 2018, который состоится в Дании, а вот сборная Италии (1 очко), отправляется на переэкзаменовку в первую лигу.

Группа B

В ней также все команды не избежали поражений, даже действовавшие чемпионы мира канадцы уступили швейцарцам — 2:3. Правда остальные шесть поединков они выиграли и с 19 очками заняли первое место в группе B. За ними расположились сборные Швейцарии — 15, Чехии — 13, Финляндии — 11, Франции — 10, Норвегии — 8, Белоруссии — 7, а Словении (1 очко) предстоит тоже переэкзаменовка в первом дивизионе.

Стали известны пары четвертьфиналистов: США — Финляндия, Канада — Германия, Россия — Чехия, Швейцария — Швеция.

Плей-офф

Многие специалисты хоккея утверждают, что чемпионаты мира последних лет начинаются с плей-офф, когда каждый поединок становится решающим для сборных: выиграл встречу — продвигаешься вверх в табели о рангах, проиграл — остаёшься без медалей, или, того хуже, отправляешься в родные пенаты. Ведь к этому времени состязания продолжают лишь восемь сборных, и в обязательном порядке среди них шестёрка тех, кто неоднократно становился чемпионами мира: Россия, Канада, Чехия, США, Швеция, Финляндия. Обошлось без сюрпризов и на этот раз в Кёльне и Париже. «Великолепная шестёрка» в очередной раз вышла из групп в четвертьфинал, прихватив с собой давно уже рвущихся к наградам швейцарцев и хозяев чемпионата немцев, которые буквально в последний момент вытеснили из попадания в плей-офф сборную Латвии.

Каждый поединок четвертьфинала не оставлял равнодушными многочисленных зрителей, особенно в Кёльне. Матчи перекрыли все рекордные цифры посещения. Было заметно, что выделялась российская «торсида», которая горячо поддерживала свою сборную, где на этот раз игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), базирующейся в России, было больше, чем посланцев из клубов Национальной хоккейной лиги, базирующейся в США и Канаде. Северную Америку на этот раз представляли наши парни: вратарь Андрей Василевский, нападающие Никита Кучеров, Владимир Наместников (все — «Тампа Бэй»), защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов (оба — «Вашингтон»), защитник Иван Проворов («Филадельфия»), нападающий Артёмий Панарин («Чикаго»), а российский хоккей — ребята из санкт-петербургского СКА, московских ЦСКА и «Динамо», магнитогорского «Металлурга», ярославского «Локомотива», казанского «АК Барса» — в итоге шестнадцать игроков.

Так вот, в четвертьфинале они блестяще провели два первых периода, встречаясь с чехами, в третьем чуть сдали. Увы, это стало характерным явлением для нашей сборной на нынешнем чемпионате. И за счёт метких бросков Орлова, Кучерова, Панарина одержали эффектную победу — 3:0. Столь же уверенную победу отпраздновали шведы над швейцарцами — 3:1. А вот победителям группы B канадцам пришлось приложить немало труда, чтобы переиграть немцев — 2:1. Ну а победители группы A американцы были повержены финнами — 2:0 и отбыли восвояси.

И опять, теперь уже в полуфинале, встречаясь с канадцами, наши парни великолепно сыграли в двух периодах, когда Кузнецов и Гусев забили две шайбы — 2:0. Но, увы, не без «помощи» арбитров провалили заключительный, третий период — 2:4. В поединке же «заклятых друзей» шведов и финнов вне конкуренции были шведы — 4:1, от матча к матчу усиливавшие свою игру.

Они и преподнесли сюрприз в финале, когда по буллитам сумели переиграть чемпионов мира 2015 и 2016 годов канадцев — 2:1 и в десятый раз в истории мирового хоккея стать сильнейшими на планете. А бронза второй год подряд досталась команде Олега Знарка, которая переиграла финнов — 5:3. И вновь «российский шторм» в первых двух периодах словно сдул с площадки соперника, и Гусев (дважды), Владимир Ткачёв, Богдан Киселевич забили четыре сухие шайбы. Однако наступил третий период и финнам потребовалось пять минут, чтобы на табло Дворца спорта высветились цифры 3:4. После чего только мастерски забитая шайба одним из лучших бомбардиров НХЛ Никитой Кучеровым окончательно остудила порыв «горячих» финских парней.

Итоги чемпионата

Вот как в итоге распределились места с 1-го по 16-е: Швеция, Канада, Россия, Финляндия, США, Швейцария, Чехия, Германия, Франция, Латвия, Норвегия, Дания, Беларусь, Словакия, Словения, Италия.