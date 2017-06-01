Актуальное, автолюбительское

Что делать, если повредили автомобиль при эвакуации

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем, что делать, если повредили автомобиль при эвакуации. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Кому звонить

В Симферополе каждый день происходит эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД, специализированной организацией при участии сотрудников ГИБДД, в особенности в центральной части города, где постоянно возникают пробки. Процесс эвакуации может нести в себе опасность нанести транспортному средству повреждения при неосторожном обращении с автомобилем. Действующее законодательство не содержит специальных норм, регулирующих вопросы возмещения вреда, причиненного в результате эвакуации транспортного средства. Но, если это произошло, необходимо знать, как вести себя и что делать в данной ситуации.

Как только обнаружены повреждения транспортного средства (на месте происшествия или при осмотре автомобиля на специальной стоянке, когда пришли забирать своё авто), необходимо позвонить в полицию по телефону 102, 020 или 112, чтобы зафиксировать обстоятельства происшествия. Помимо этого, следует обратиться в территориальный отдел полиции с письменным заявлением о факте причинения вреда транспортному средству. Факт подачи заявления подтверждается талоном-уведомлением, выдаваемым сотрудником полиции. Сотрудник территориального отдела полиции обязан принять и зарегистрировать ваше заявление.

Согласно статьи 148 УПК РФ, при отсутствии основания для возбуждения уголовного дела, которым, в данном случае, может быть умышленное причинение вреда автомобилю при эвакуации, сотрудником полиции выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела должно быть вынесено в течение трех суток со дня поступления соответствующего заявления. При этом в ряде случаев по ходатайству лица, проводящего проверку, указанный срок может быть продлен до 30 суток. О принятом решении сообщается заявителю.

Цена вопроса

Следующим шагом необходимо определиться со стоимостью восстановительного ремонта автомобиля. Для этого обратитесь к оценщику, которым является физическое лицо — член одной из саморегулируемых организаций оценщиков, застраховавший свою ответственность. Для проведения оценки заключается договор.

Перед оценкой проводится осмотр транспортного средства, на который рекомендуется пригласить представителей организации (индивидуального предпринимателя или иное лицо), эвакуировавшей транспортное средство. Приглашение на осмотр рекомендуется делать посредством направления почтового отправления с указанием даты, времени и места осмотра автомобиля не позднее чем за два-три рабочих дня до даты проведения оценки. Если представители организации не явятся, эксперт может осмотреть автомобиль без их участия.

После того как сумма ущерба автомобилю будет определена оценщиком, необходимо составить письмо-претензию в адрес организации с требованием о возмещении причиненного ущерба добровольно в указанный срок, приложить копию отчета об оценке и документы, полученные в полиции по факту проверки вашего заявления. Для этого может понадобиться квалифицированная юридическая помощь. Если в установленный в претензии срок от организации (индивидуального предпринимателя) ответа получить не удалось и сумма ущерба не возмещена, остается только обращаться в суд с исковым заявлением.

В исковом заявлении подробно описываются все обстоятельства происшествия, а также последовательность действий — обращение в полицию, получение отказа в возбуждении уголовного дела, проведение оценки ущерба и т. д. В обязательном порядке указывается сумма ущерба, которая подлежит возмещению. Дополнительно можно указать сумму понесенных вами расходов (стоимость услуг оценщика, стоимость услуг юриста), а также меры, принятые вами с целью досудебного урегулирования спора, и ваши требования. В соответствии со ст. ст. 131, 132 ГПК РФ, к исковому заявлению необходимо приложить соответствующие документы, в том числе документ об уплате государственной пошлины.

Исковое заявление подается по месту нахождения ответчика в районный суд, если сумма ущерба превышает 50 000 руб., либо мировому судье, если сумма ущерба менее 50 000 руб.

По результатам рассмотрения дела выносится решение и выдается исполнительный лист, с которым вы обращаетесь в Федеральную службу судебных приставов, а те, в свою очередь, взыскивают сумму ущерба с виновника в принудительном порядке.

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 213-26-55.