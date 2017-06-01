Рождённый обстоятельствами

4 июня Симферополь отметит 233-ю годовщину с момента основания

Все началось в июне 1784 года. Именно тогда последовали один за другим два исторических распоряжения светлейшего князя Григория Потёмкина, сыгравшие решающую роль в судьбе будущей крымской столицы...

Из того, что было

Первое было адресовано барону Игельштрому и касалось будущего прибытия в Ак-Мечеть императрицы Екатерины Великой — нужно было строить дворец. Второй, более значимый указ, подытоживал судорожные поиски на территории полуострова места для строительства новой, «поистине русской» столицы, не отягощённой прошлым...

К тому времени были отброшены или отпали сами собой уже многие варианты размещения главного города Таврической губернии. Карасубазар (нынешний Белогорск) не подошёл, поскольку уж слишком был любим крымскими ханами — сюда под занавес своего правления собирался перенести столицу Шагин-Гирей. Левкополь под Старым Крымом не состоялся из-за того, что губернский правитель Василий Каховский не смог найти в этих местах достаточного количества строительного материала и более или менее квалифицированных работников. Вот и пришлось Потемкину рубить этот гордиев узел сомнений своей решительной рукой.

Итак, 28 июня 1784 года свет увидел указ: «...осмотреть и распорядиться, откуда поблизости возить камень для строительства у Акмечета губернского города...» И далее пояснение, чтобы чего доброго опять не стали крутить носом, время-то поджимало: «...черепицу старую рекомендую собирать во всех местах, где найдётся...»

Точки отсчёта

Не только Москва не сразу строилась. Указ светлейшего и принятие плана крымской столицы разделяло целых два года. Столько же времени строился и дворец для матушки-императрицы. Зато название будущему городу придумали почти сразу, всё в том же 1784 году — всем пришлось по душе предложение архиепископа славянского и херсонского Евгения Булгари. Так Симферополь стал Симферополем, «приносящим пользу». По пеpвоначальному замыслу этот актуальный по сей день ойконим должен был полностью вытеснить стаpое татаpское название и три века истории, предшествовавшие его изобретению.

Но, к счастью, приготовления к встрече Екатерины II заключались не только в придумывании новых названий и строительстве дворца, где императрица могла бы остановиться. До дворца еще нужно было доехать. Потому началось масштабное исправление дорог, вернее, их строительство. Правитель края докладывал Потёмкину: «здешние обыватели просят дозволить отделать им дорогу от Акмечети до Зуи и от Акмечети до Альмы (Бахчисарая. — Ред.)». Но этого было мало — для дорожных работ отряжали даже воинские команды.

Интересно, что инициативу снизу относительно строительства дорог вспомнили спустя несколько десятилетий, в течение которых городские власти пытались решить проблему мощения улиц. Пытались, но не решили. И в результате приступили к созданию каменных мостовых за счёт самих обывателей, правда при частичном дотировании из городской казны.

Высочайший катализатор

В течение почти трёх лет, предшествующих приезду императрицы в свою новую столицу, и на протяжении нескольких десятилетий после означенного события строительство Симферополя напоминало муравейник — все суетились в несколько хаотичном состоянии, зато достаточно бодро. 26 мая 1787 года, когда Екатерина наконец-то почтила своим визитом город-собиратель, здесь уже было на что посмотреть. Но тем не менее государыню и её блестящую свиту перехватили за пять вёрст от Симферополя, чтобы, как полагают некоторые историки, вовремя отвлечь высочайшую гостью от имеющихся недоделок. Правда, официально такое поведение должностных лиц молодого города было трактовано как дань величайшему преклонению перед выдающимися достоинствами царствующей особы.

Екатерину приветствовали верховые штаб- и обер-офицеры Севского пехотного полка, правитель края и предводитель дворянства с 112 дворянами. «Для гостеприимства» в городе были назначены прокурор суда Лесли и надворный советник Максимович.

Исчезнувший дворец

Французский посол Сегюр, входивший в свиту императрицы, делился наблюдениями: «В Симферополе, как и в других городах, где мы останавливались в продолжение нашего пути, для императрицы был приготовлен покойный, красивый и просторный дом». Надо признать, высокие гости тех времён были весьма скромны в притязаниях. Нынешние власть придержащие, причем много ниже рангом, этот дом дворцом никогда бы не назвали, максимум гостевой домик. Строение было одноэтажным, из бутового камня на глине, под черепицей «татарка».

Этот путевой дворец, вернее, его дальнейшая судьба представляет одну из самых интересных загадок нынешнего Симферополя. Некоторые историки считают, что судить о том, где он был расположен и куда делся, можно по свидетельству некоего домовладельца М. С. Розенштейна, проживавшего в Симферополе во второй половине XIX века: «Императрица Екатерина останавливалась в бывшем доме Шидянского, на Петропавловской улице. Двор куплен у Шидянского купцом Самуилом Розенштейном в 1850 году, и домик этот стоял до 1872 года. В 1872 году разобран был до основания и построен новый». Однако против этой версии говорит то, что, как всем доподлинно известно, «на дороге по пути от города к дворцу стояли симферопольский городничий, симферопольские купцы, мещане и поселяне из отставных солдат, жившие вблизи Симферополя. Начальники частей со всеми канцелярскими служащими находились каждый впереди своего присутствия». То есть от города к дворцу ехали сравнительно долго, что не имело бы места, будь дворец там, куда его поместил достойный господин Розенштейн.

Ещё по одной из версий с путевым дворцом Екатерины связывают нынешнее здание железнодорожного техникума на ул. Р. Люксембург. Мол, его построили на «том самом месте». Эта версия убедила многих, и в 2004 году на фасаде этого здания открыли памятную табличку соответствующего содержания.

На уровне слухов месторасположение екатерининского путевого дворца связывают с ещё одним домом. Мол, он никуда не делся, стоит себе живёхонький на улице Федько, до недавнего времени там был расположен реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. Детей оттуда перевели, потому как здание не соответствует многим современным требованиям, зато вполне подходит под описание легендарного дворца — множество комнат и флигели. Да и место это в то время было очень даже видовое. К тому же недалеко до Неаполя Скифского, откуда, как известно, солдаты, участвовавшие в строительстве пристанища для Екатерины, брали тёсаные камни... Все вроде бы так. Да не так. Есть одно но: здание это хоть и очень-очень старое, но всё же не настолько, чтобы застать Екатерину...