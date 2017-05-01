Ничего личного. Просто бизнес

Какое имущество украинских ВИПов осталось на полуострове и что они потеряли

Некоторые украинские политики и олигархи после присоединения Крыма к России потеряли здесь всё. В их числе можно вспомнить, к примеру, Игоря Коломойского, Петра Порошенко, Сергея Таруту, Андрея Клюева и Константина Жеваго. Но есть и такие, кто, как говорится, тихой сапой продолжает владеть активами на территории российского полуострова. И даже получать прибыль. «Крымский ТелеграфЪ», проанализировав данные, просочившиеся в СМИ и соответствующие заявления, сделанные за минувших несколько месяцев правоохранителями и депутатами, и составил мини-альманах имущества украинских ВИПов в Крыму.

Юрий Луценко

Скандальную информацию о крымском имуществе нынешнего генерального прокурора Украины Юрия Луценко выдал бывший украинский нардеп Александр Шепелев. Причём речь идёт о тайной, незадекларированной недвижимости в Крыму. Шепелев рассказал, как она у Луценко появилась. «Он, зная, что я занимаюсь строительством жилья в Крыму, попросил меня помочь ему на 150 000 долларов купить элитную недвижимость в Ялте, — рассказал Александр Шепелев. — Через моего близкого товарища я подыскал ему несколько вариантов, в том числе в жилых комплексах, строительство которых осуществлял я или мои бизнес-партнёры, включая жилищные комплексы „Респект-холл“ и „Омега“. Он выбрал квартиру в комплексе „Омега“, дождался сдачи дома в эксплуатацию и за деньги, которые получил от меня в качестве взятки, купил квартиру в Ялте и оформил ее на свою жену. Я специально сохранил договор купли-продажи этой квартиры. Таким образом, Луценко отмыл и легализовал полученные от меня в качестве взятки деньги. После того как Генпрокуратура в 2010 году возбудила против него уголовное дело за расхищение государственного имущества, чтобы избежать конфискации, Луценко переоформил эту квартиру со своей жены на бухгалтера фирмы, которая принадлежит его же жене, на некую Рыжкову. Этот фиктивный договор купли-продажи я тоже сохранил. Бухгалтер до сих пор является номинальной собственницей этой квартиры».

Сообщение Шепелева можно считать и неким сведением счетов с политическим соперником, но ведь это заявление не одно. Ещё до Шепелева сообщил о наличии у Луценко дорогостоящей недвижимости в Крыму другой украинский нардеп — Сергей Лещенко, в октябре 2016 года. И даже фамилии людей, причастных к странным имущественным делам одиозного генпрокурора Украины, почти совпадали! В частности, он отмечал, что квартира в Ялте, как и дом в Киеве, записаны на подставное лицо — бухгалтера жены Светлану Рыженко. «Однако, кроме дома в Киеве, у бухгалтера Луценко из села оказалась еще одна недвижимость — в Крыму. Это квартира в Ялте площадью 145 метров, которая недавно была выставлена на продажу за миллион долларов», — написал Лещенко. Он добавил, что после обнародования этой информации один из пользователей тут же прокомментировал, что в самом доме все называют это жилье «квартирой Луценко». Но осенью позапрошлого года доказательств, подтверждающих слова, у Лещенко не хватило. Сам же Луценко проигнорировал эти нападки. Во всяком случае, официального опровержения не последовало.

Бахматюк, Фирташ, Новинский

Владелец крупнейшего на Украине агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк после присоединения Крыма к России законсервировал птицефабрику «Южная-Холдинг», а поголовье кур вывез на другие предприятия. Сейчас эксперты-экономисты законсервированную птицефабрику оценивают в $150–200 млн. Но крымские власти национализировать это предприятие не решились. Говорят, что Бахматюк пригрозил судебными исками в британских судах.

А вот украинский «газовый король» Дмитрий Фирташ продолжает свой бизнес на полуострове. В частности, он сдает в аренду «Крымский содовый завод» и «Титан».

Ещё один известный олигарх и нардеп Вадим Новинский, по информации журналистов, переписал свой крымский актив на брата — Ашота Малхасяна. Речь идёт о «Балаклавском рудоуправлении». Якобы предприятие официально принадлежит сейчас кипрскому офшору Kagerol Holdings Limited, но сам оффшор держит именно Малхасян.

Буткевич, Косюк, Черновол

Занятную позицию выбрал владелец сети супермаркетов АТБ Геннадий Буткевич из Днепропетровска. Его с некоторых пор даже стали называть самым скрытным украинским олигархом. Ведь на Украине Буткевичу уже приходилось не раз доказывать, что крымские активы АТБ он продал. Впрочем, не всегда в объяснениях фигурирует продажа. Периодически Буткевич уверяет, что якобы сдает активы российским фирмам, и они уже создали новую сеть ПУД. Но, как выяснили оппоненты олигарха, на самом деле задействованные в этой схеме российские компании тоже якобы принадлежат Буткевичу. Через длинную цепочку ООО и некую кипрскую фирму Olberg Limited. Во всяком случае, место регистрации кипрского офшора совпадает с местом регистрации владельцев украинского «АТБ-Маркет» в Никосии.

Привлёк внимание и украинский миллиардер Юрий Косюк. Он известен по торговым маркам «Наша ряба» и «Легко». Несмотря на то, что Косюк за минувшие пару лет успел побывать и в кресле замглавы Администрации президента Украины, и отвечал за АТО на Донбассе, он, по информации украинских же СМИ, по-прежнему владеет крупными предприятиями на полуострове: «Крымской фруктовой компанией», мясокомбинатом и птицефабрикой «Дружба народов Нова».

А одиозный депутат Верховной Рады Украины Татьяна Черновол, известная своими антироссийскими высказываниями и акциями, оказалась владелицей недвижимости в Крыму. Причём соответствующие данные опубликованы в её налоговой декларации. Согласно документу, еще в 2010 году Черновол приобрела 1513 квадратных метра земли под Судаком.

Кроме того, двумя годами раньше её отец купил по соседству участок площадью 724 квадратных метра.

Те, кто потерял

В числе потерявших всё имущество на полуострове — самые известные нынче украинские политики и бизнесмены.

Игорь Коломойский, экс-губернатор Днепропетровской области и владелец группы «Приват», который «кинул» тысячи крымских вкладчиков «Приватбанка» и активно поддерживал бойню на Донбассе. Поэтому ясно, почему всё его имущество национализировали в российском Крыму. Более 82 объектов, включая офисы «Приватбанка», автозаправки и крупнейшие санатории. По оценкам экспертов, на полуострове Коломойский потерял около 2 млрд. долларов, что на 700 млн. долларов больше его нынешнего состояния.

А вот президент Украины Петр Порошенко, при всей одиозности этой фигуры, лишился своих активов в Крыму не сразу, а лишь через год после начала Крымской весны. Известно, что Порошенко хотел продать неким крупным российским бизнесменам «Севастопольский морской завод», которым владел через инвестфонд «Прайм Эссетс Кэпитал», но не успел. Вернее, ему не дали этого сделать. В феврале 2015 года это предприятие (одно из градообразующих, севастопольских) национализировали, и оно перешло в собственность правительства Севастополя. И впоследствии передали в аренду государственному «Центру судоремонта «Звездочка» из Северодвинска.

Что же касается имущества экс-губернатора Донецкой области Сергея Таруты, то он, по оценкам экспертов, потерял на полуострове около 100 млн. долларов. Столько примерно стоит санаторий «Айвазовское», что в Партените.

Лишился собственности и экс-глава администрации президента Виктора Януковича и бывший вице-премьер Украины Андрей Клюев, который потерял в Крыму солнечные электростанции. До присоединения Крыма к России братья Клюевы взяли под контроль запорожский «Завод полупроводников». На 75% он принадлежал австрийской компании Active solar, которой неофициально владели олигархи, и производил для нее солнечные батареи. Под это и частично под залог крымских активов Клюевы заняли у «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» почти миллиард долларов. А после переворота в Украине Клюевы бежали, и солнечные электростанции арестовали по иску Фонда защиты вкладчиков.