Здесь всё серьёзно

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» побывал на учениях ФСБ России в Черноморском районе

На этой неделе стартовал первый этап крымских учений подразделений Федеральной службы безопасности. Всего в учениях планируется задействовать порядка 2000 военнослужащих и самые современные образцы техники. «Крымскому Телеграфу» удалось побывать на этих весьма необычных и достаточно секретных учениях.

Место выбрали не случайно

По легенде учений, проводившихся в Черноморском районе полуострова, одновременно на суше, на море и в воздухе, некой вооружённой группой террористов был осуществлён захват самоподъёмной нефтяной буровой установки «Крым-2» и буксировочного судна «Фёдор Урюпин» с удержанием 150 членов экипажа платформы и судна в качестве заложников. И платформа, и буксировочное судно технологического флота принадлежат известному предприятию «Черноморнефтегаз». И выбор этих объектов, как оказалось, не случаен. В районе самоподъёмной нефтяной буровой установки «Крым-2» были неоднократно замечены плавсредства и авиация Украины.

Александр Петляк, заместитель начальника управления разведочного и эксплуатационного бурения «Черноморнефтегаза»:

«Объект наш является стратегическим высокоопасным, на борту очень много людей находится они выполняют свои непосредственные задачи — разведка, бурение для обеспечения Крымского полуострова газом».

Вот и получается, что место, выбранное для учений сотрудниками ФСБ, действительно довольно «жаркое».

На земле, в небесах и на море

Итак, согласно плану учений, 150 человек на буровой платформе и на борту «Фёдора Урюпина» захвачены. Что же дальше? По легенде из Москвы в Крым тут же перебрасывают на вертолетах боевое подразделение Центра специального назначения ФСБ России, одновременно в район ЧП экстренно прибывают и корабли береговой охраны. Освобождение заложников проходит в несколько этапов. Штурм начинается одновременно на платформе и на буксировочном судне. Первыми незаметно приближаются боевые пловцы. Водолазы незаметно расчищают территорию для высадки абордажной группы. Далее происходит стремительный рывок вооружённого спецназа на платформу и на судно... И террористы застигнуты врасплох. Уничтожены на месте. Но чтобы полностью убедиться в завершении операции под кодовым названием «Брызги», отряд специального назначения, находящийся на палубах, страхуют с воздуха. Наблюдая за действиями сотрудников спецслужб, понимаешь, что шансов у злоумышленников нет. Бойцы спецназа демонстрируют чрезвычайно высокий уровень подготовки К тому же, вооружение используется самое передовое, а экипировка отвечает самым современным требованиям ведения боя.

Но это ещё не конец операции. Она продолжается на суше, где, согласно легенде учений, пособники террористов спасаются бегством и хотят покинуть полуостров. Но им этого не дают сделать спецслужбы. Они организовывают засаду и зачищают территорию от условного противника. Для захвата пособников ФСБ использовала парашютно-десантное подразделение. Бойцы с высокой точностью приземлялись в зону высадки, а на подмогу поспешила уникальная боевая техника. Впервые в Крыму в этих учениях были задействованы автомобили «Фалькатус» известные в народе, как «Каратель». Это — бронированный вездеход способный выдержать даже попадание фугасного снаряда.

Что ж, итоги учений в Черноморском районе показали высокую готовность подразделений спецназначения органов Федеральной службы безопасности.