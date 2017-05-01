Стремление к идеалу

Социологи наконец-то выяснили, какими российские мужчины хотят видеть женщин, что их окружают

«Ролевые игры»

Российские социологи спросили жителей мужского пола из 140 населённых пунктов страны о том, какой они видят идеальную женщину. И оказалось, что не все так просто. Перечень качеств, определяющих близость к идеалу, представители сильного пола составляют, исходя из той роли, что отведена той или иной женщине в их жизни. Хотя имеется и несколько универсальных параметров. В общем и целом идеальная женщина, по мнению большинства россиян, должна быть умна, красива, хозяйственна и заботлива.

Для хорошей, в понимании мужчин, матери необходимо быть в первую очередь, заботливой (67%), хозяйственной (66%), умной (37%), уметь сопротивляться невзгодам (39%) и сопереживать (35%).

От жён требуется быть хозяйственными (61%), верными и умными (по 47%).

Женщине-другу, с точки зрения наших сограждан, должны быть присущи такие качества, как способность сопереживать (49%), порядочность (42%) и ум (35%).

Для женщины-руководителя и коллеги по работе главное — ум (60% и 46%) и организованность (47% и 46%). При этом для женщины-начальника, по мнению мужчин, стремление к успеху важнее порядочности (41% и 31%), а для коллеги — наоборот (31% и 44% ).

Казалось бы, приведённые выше данные в пух и прах развенчивают устоявшейся миф о том, что сильный пол не ценит женский интеллект и не жаждет столкнуться с его проявлениями — все участники соцопроса хотели бы видеть «искру божию» в своих матерях, жёнах, друзьях и коллегах. То есть умными, по мнению мужчин, должны быть все женщины? Вовсе нет. Допустимым исключением из правила являются... любовницы. От них жаждут красоты, сексапильности (по 49%) и уместных проявлений темперамента (30%).

Камни преткновения

Среди главных женских недостатков, которые автоматически переводят знакомых женщин из разряда потенциальных жён и вероятных друзей в категорию любовниц, большинство представителей сильного пола назвали «нетленную классику».

Так главным женским недостатком 61% мужчин назвали склонность к мотовству. Под этим словосочетанием понимаются любые неразумные, по мнению сильного пола, траты — от банальной, но несвоевременной покупки мороженного до болезненного пристрастия к шопингу, следствием которого может стать растрата месячного бюджета на распродажах. И еще, как выяснилось, женщинам никогда не стоит соотносить суммы, что мужчина готов предоставить в её распоряжение с теми, что он тратит на своё «безобидное» хобби (коллекционирование, автомобили, охота, рыбалка и т. д.). Подобные параллели заставляют мужчину призадуматься и автоматически перевести проводящую их женщину в разряд развлечений.

Почётное второе место в разряде раздражителей мужского пола занимает женская беспомощность в ведении домашнего хозяйства. По мнению 47% респондентов достойная уважения женщина и хорошая хозяйка — есть понятия равнозначные. Грязь в квартире и высказывания по поводу отсутствия кулинарных талантов большинство представителей сильного пола рассматривают, как проявление неуважения к ним, любимым. Ведь интернет, изобилующих кулинарными сайтами, сейчас под рукой практически у каждой барышни, а к пылесосам в магазинах бытовой техники всегда прилагаются подробные инструкции. Так что, было бы желание...

На третьем месте проявлений женского несовершенства оказалось сравнительно новый тренд — желание милых дам обратить партнёра в свою веру, то есть посадить на диету, сделать вегетарианцем, загнать в спортзал. Об этой беде говорили 38% опрошенных.

Если говорить об оценке внешних проявлений женственности, то, к сожалению, стоит отметить, что восторженного, «наши женщины — самые красивые в мире», уже не существует. Социологам довелось услышать довольно резкие мнения и оценки, из которых однозначно следовало: уровень ухоженности и стройности российских женщин не соответствует ожиданиям значительной части мужчин. Среди главных и самых распространённых недостатков были выявлены: плохой запах изо рта, неряшливость в одежде, неухоженные волосы, плохо нанесённая косметика, дряблые неспортивные фигуры.

Отдельной строкой мужчины выделили курящих женщин. Курящие женщины, по мнению абсолютного большинства мужчин, производят отталкивающее впечатление. Ещё более негативную оценку получили женщины употребляющие пиво.