Крымниц, ватник, жук...

Несколько дней назад министр курортов и туризма Респуб­лики Крым Сергей Стрельбицкий приметил на выставке крымских товаров мягкую игрушку — куницу по кличке Крымниц. «Чисто крымское лицо – довольное и загорелое», — неожиданно резюмировал министр и попросил мастериц, сделавших её, изготовить ещё вот такие крымские символы-сувениры. Мол, «мы бы закупили коллекцию, чтобы официальные делегации, которые к нам приезжают, увозили таких прекрасных героев»…

Этот эпизод, став достоянием общественности, эту же общественность и крайне возмутил. Почему нужно делать символом Крыма какую-то куницу?! В интернете из-за этого разгорелся настоящий скандал между сторонниками и противниками пресловутой мягкой игрушки. Одновременно появились и альтернативные предложения. Крымчане в соцсетях и на форумах стали организовывать всевозможные голосования за других представителей фауны в качестве символа Крыма. На данный момент альтернативным народным голосованием определились два самых предпочтительных варианта: Кот Ватник и Крымская Жужелица. Интересно, чем закончится эта «битва символов»?