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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... море удобряют канализацией

Севастополец Кирилл К. эмоционирует по поводу экологического беспредела в городе-герое: «За ловлю крабов огромные штрафы, если поймают! Так почему не штрафуют водоканал, который находится на улице Катерной? У них по записям и нормам слив в море проводится раз в год – конец осени! Так эти дураки сливают все отходы уже четвёртый раз за две недели у берега, крабов дохлых валом и самок с икрой, так и мидии придут, и устрицы на плантации института висят, напротив пляж Херсонеса! Верхи государства, хватит дома бабло подсчитывать – айда работать! Потом вы же эти устрицы и мидии едите! Называется, пожинаете свои плоды!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 432 от 2 июня 2017 года

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Просмотров: 163 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:49

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