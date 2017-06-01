В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... море удобряют канализацией Севастополец Кирилл К. эмоционирует по поводу экологического беспредела в городе-герое: «За ловлю крабов огромные штрафы, если поймают! Так почему не штрафуют водоканал, который находится на улице Катерной? У них по записям и нормам слив в море проводится раз в год – конец осени! Так эти дураки сливают все отходы уже четвёртый раз за две недели у берега, крабов дохлых валом и самок с икрой, так и мидии придут, и устрицы на плантации института висят, напротив пляж Херсонеса! Верхи государства, хватит дома бабло подсчитывать – айда работать! Потом вы же эти устрицы и мидии едите! Называется, пожинаете свои плоды!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 432 от 2 июня 2017 года Еще статьи: Выковыривание редкого бизнеса А купаться можно и в море Говорят, что... Старый город утонул в фекалиях Чир-чиры заказывали? Старый ректор для нового вуза