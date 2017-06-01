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Говорят, что... ездят дырявые маршрутки

Жительница крымской столицы Мария Ф. предупреждает, что ездить в общественном транспорте, особенно с детьми, иногда опасно для жизни: «Маршрутка под номером 50. Слов нет! Дыра в полу, возле сидения, а если ребёнок туда ступит?..» Говорят, что до недавнего времени по тому же маршруту курсировала маршрутка, где разбитое стекло заменял скотч.