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Говорят, что... ездят дырявые маршрутки
Жительница крымской столицы Мария Ф. предупреждает, что ездить в общественном транспорте, особенно с детьми, иногда опасно для жизни: «Маршрутка под номером 50. Слов нет! Дыра в полу, возле сидения, а если ребёнок туда ступит?..» Говорят, что до недавнего времени по тому же маршруту курсировала маршрутка, где разбитое стекло заменял скотч.
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 432 от 2 июня 2017 года
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