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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... Чуфут-Кале становится свалкой

Говорят, что городище Чуфут-Кале становится «столицей бомжей и мусора». При осмотре пещерного и средневекового города-крепости туристы натолк­нулись на склад различных составляющих предметов меблировки времен не столь отдаленной советской эпохи, а также остаточные признаки жизнедеятельности отнюдь не древних людей. С какой целью одну из главных крымских достопримечательностей превратили в хламовник и кто в этом виноват, остается только гадать…

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 432 от 2 июня 2017 года

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Просмотров: 202 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:53

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