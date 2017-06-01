В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... Чуфут-Кале становится свалкой Говорят, что городище Чуфут-Кале становится «столицей бомжей и мусора». При осмотре пещерного и средневекового города-крепости туристы натолк­нулись на склад различных составляющих предметов меблировки времен не столь отдаленной советской эпохи, а также остаточные признаки жизнедеятельности отнюдь не древних людей. С какой целью одну из главных крымских достопримечательностей превратили в хламовник и кто в этом виноват, остается только гадать… Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 432 от 2 июня 2017 года Еще статьи: Мусор — в заповедник! В Бахчисарайском районе двое туристов, ночевавших в авто, отравились газом Колодец или убежище? Бахчисарайские власти против ЮНЕСКО? Чуфут-Кале: война продолжается