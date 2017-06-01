В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... документы нашлись на мусорке Говорят, что в Севастополе некие чиновники решили «обнулить» украинскую историю города оригинальным образом: выбросив на свалку старые документы. Такую неожиданную находку сделали севастопольцы возле небольшого гаражного кооператива, расположенного в районе улицы Бориса Михайлова. Здесь на днях был найден полиэтиленовый пакет, в котором были папки с документами, относящимися к украинскому периоду Севастополя. Договоры прежней администрации, ксерокопии паспортов, идентификационных кодов и оригиналы личных карточек сотрудников СГС. Похоже, некто просто решил вычистить на работе шкаф... Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 432 от 2 июня 2017 года Еще статьи: Многострадальная Абдалка Говорят, что... Севастополь наводнили попрошайки-приезжие Малоимущие севастопольцы не могут встать на квартирный учёт Спекуляция на продаже сим-карт Лжепаспортистка