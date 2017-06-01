«Певец должен петь». И блестеть

Государственный академический музыкальный театр РК представил свою трактовку знаменитой отечественной рок-оперы

Это одна из самых сложных ролей в моём репертуаре – и в вокальном плане, и по драматической линии», – написал в соцсетях молодой тенор Шамхал Хачатурян, чей Орфей гармонично вобрал в себя и нежную влюблённость талантливого юноши, и грубую порочность ослеплённого славой певца. А «Крымский ТелеграфЪ» побывал на самой ожидаемой премьере уходящего театрального сезона.

«В финале у нас слёзы льются градом»

«А куда же делась змея?», – полушутя спросила в антракте одна зрительница у другой, ведь, согласно древнегреческому мифу, именно из-за этой рептилии, которая кусает неосторожную Эвридику, бедный Орфей оказывается в царстве мрачного Аида.

В рок-опере композитора Александра Журбина, написанной в 1975 году, ничего такого нет. Её сюжет с мифом не перекликается, за исключением разве что формальной схемы: любовь и разлука героев, а также попытка Орфея вновь обрести Эвридику. Правда есть Харон – перевозчик душ умерших, а ещё как лейтмотив фраза «Иди и не оглядывайся».

Если коротко и без особых спойлеров: Орфей отправляется на конкурс певцов «Золотая лира», побеждает в нём и, как и положено прославившемуся человеку, пускается во все тяжкие. А дома его ждёт верная Эвридика, не подозревая, что её возлюбленный уже совсем не тот, каким был раньше. Финал, кстати, более или менее открытый. И запаситесь платочками – пригодятся глаза промокать.

Чтобы покорить зрителя голосом, который «пленил целый мир», выпускник Белорусской государственной академии искусств Шамхал Хачатурян репетировал каждый день по пять-шесть часов. Причём замены у артиста нет: он один такой тенор в музтеатре. Шамхал вспоминает: когда его спросили, сможет ли сыграть Орфея, он уверенно заявил, что сможет. А потом заглянул в ноты и засомневался. Но решил не отступать.

«Не каждый театр берётся за это произведение, так как там очень сложный вокальный материал: должна быть высокая тесситура. Конечно, большая нагрузка на связки. Вдобавок постоянные репетиции, потом прогоны… Да, мне советовали себя поберечь, но я просто не могу работать вполсилы. Когда входишь в образ – оно уже всё само собой получается. Талант – он в труде. Тем более очень интересная режиссура Владимира Косова. И все артисты прекрасно справились, было приятно работать», – рассказал Шамхал «Крымскому Телеграфу».

Вот и Эмилия Меметова, сыгравшая невероятно воздушную Эвридику, признаётся, что ей очень повезло с партнёром.

«Он (Шамхал. – Ред.) опытный и талантливый актёр, выкладывается на 100 %. Я чувствую его любовь на сцене, особенно в финале, когда у нас обоих слёзы льются градом, – поделилась впечатлениями Эмилия. – Мне не составило труда исполнить арии Эвридики, поскольку, учась в консерватории, я пела целые оперные партии. Здесь разве что приходилось играть голосом, добавляя эстрадную манеру в пении, что в свою очередь более усиливало драматические краски».

Нельзя обойти вниманием ещё одного героя, которому зрители на поклоне аплодируют особенно активно, – это упомянутый выше Харон (Владимир Кудрявцев/Артём Скоков): его постигла та же участь, что и Орфея. Образ весьма колоритный, мистический. Монументальный. И эти «загробные» длинные волосы (спасибо постижёрам) добавляют ему должной броскости.

А уж как эффектно Харон появляется на сцене! В ладье, в окружении нечисти (к слову, образы всяких потусторонних существ получились довольно необычными).

Орфей — блистательный и в блестках

Костюмы главного художника театра Златы Цирценс – это, без преувеличения, всегда эстетический праздник. Праздник стиля. Визитная карточка спектакля. Вот и в премьерной рок-опере зрителю предлагается эдакий «модный приговор»: оценить, каким был Орфей до и каким стал после.

В первом случае – это светлый образ непорочного юноши, облачённого в белую тунику из тонкой, просвечивающей ткани. Во втором – это уже соблазнённая Фортуной, обласканная вниманием фанатов звезда в нарядах, щедро усыпанных блёстками.

«Ты певец, а певец должен петь». И блестеть. Потому что того требует фанатеющая и беснующаяся толпа. И в этом смысле художник попала точно в цель: с помощью эффектных и нарочно пафосных костюмов она превратила главного героя в «певца для всех». Впрочем, лишь на время. Ведь в финале Орфей вернётся к своему первоначальному возвышенному образу и вновь станет «певцом для Эвридики».

Модернизация музыки 1975 года

Понятно, что музыка, написанная Журбиным более 40 лет назад, сейчас уже не выдерживала никакой критики, поэтому её требовалось модернизировать, сделать более насыщенной, что ли. Театр даже купил мощную ударную установку. И действительно: осовремененные музыкальные эпизоды – а спектакль идёт в сопровождении оркестра – захватывают с первых минут.

«Честно признаюсь, что мы, привыкшие к классическим произведениям, опереттам, столкнулись с неординарным и не свойственным нашему театру музыкальным материалом. Поэтому было лёгкое волнение. Но постепенно, знакомясь с ариями, мы влюблялись в музыку каждого номера…», – поделилась в соцсетях дирижёр-постановщик Эльмира Мухтерем.

Желаем потенциальным зрителям точно так же влюбиться в музыку этого яркого, динамичного, чувственного, местами эпатажного спектакля: 14 июня «Орфеем» закроется 62-й театральный сезон.